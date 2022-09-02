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02/09/2022

Tesla「RoboTaxi」明年面世？馬斯克：2024年將量產無人的士，車費平過巴士、地鐵？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）今年４月突然宣告，將於2023年推出旗下首輛全自動駕駛的無人的士（RoboTaxi），預計2024年投入量產。消息一出，頓時讓這項差點被人遺忘的新科技產物，再度成為熱門話題。在Google Waymo、通用Cruise、亞馬遜Zoox等強敵環伺下，到底Tesla自駕的士有何亮點，可助其突圍而出呢？

 

2023年舉辦無人的士發表會

 

　　2022年4月7日，馬斯克在美國德州柯士甸（Austin）新廠「Giga Texas」開工典禮上宣布，無司機駕駛的Tesla RoboTaxi將於2023年面世，車廂內不設方向盤與煞車踏板，車身外形將極富未來感。隨後，4月20日舉行的特斯拉第一季財報電話會議中，馬斯克更表示，將會在2023年舉辦無人的士發表會，目標是2024年實現量產。

 

馬斯克表示，特斯拉將於2023年推出全新車型：沒有方向盤、沒有煞車踏板、搭載FSD全自動駕駛系統的Tesla RoboTaxi。（圖片來源：Twitter@ElonMusk）

位於德州柯士甸的「Giga Texas」超級工廠已於2022年4月啟動，現時每週產能達5,000輛電動車，目標是年底每週可生產10,000萬輛車。日後Tesla RoboTaxi有可能在此生產。（圖片來源：Tesla官網）

 

　　馬斯克接連發表有關RoboTaxi的言論，讓這項沉寂多時的研發計劃再度浮出水面。早於2016年，馬斯克在發表「Full Self-Driving」（FSD）自駕軟件時，就揚言會將之應用到無人的士上，實現車上沒有司機、只有乘客的全自動駕駛載客服務。

 

　　這項計劃曝光後，吸引不少科技巨擘爭相投入自駕的士研發，其中包括：Google母公司Alphabet旗下的Waymo、通用汽車（General Motors）的子公司Cruise、亞馬遜（Amazon）的子公司Zoox、百度與吉利的合資公司集度汽車、以及現代汽車（Hyundai Motor Group）與安波福（Aptiv）的合資企業Motional等。

 

RoboTaxi的車廂內不設方向盤和煞車踏板，主要原因是避免乘客在乘車期間意圖操控車輛，帶來無法預計的安全風險。圖中為Cruise Origin自駕的士車廂內部情況。（圖片來源：Cruise官網）

有外國傳媒報道指，Tesla正在設計像Volkswagen Transporter般能夠滿足商務、旅行需要的RoboTaxi。（圖片來源：Volkswagen官網）

 

馬斯克自駕車承諾多次跳票

 

　　然而，因為技術難度高，加上監管法規的諸多制肘，迫使部分廠商退出RoboTaxi的研發行列。譬如Uber於2020年12月將其自動駕駛部門獨立分拆後，出售給自駕車初創Aurora。同時，Tesla原先預定的自動駕駛上路目標也不斷延後。

 

2015年，馬斯克估計，到2018年就會實現全自動駕駛。

2016年，他揚言，到2017年底Tesla就可以示範全自動駕駛。

2017年，他預測，兩年內能夠完成全自駕技術開發，讓司機無需操心駕駛，可在車廂安心睡覺。

2018年，特斯拉公布，將全自動駕駛的示範日子修訂為2019年底。

2019年，馬斯克豪言，到2020年將有100萬輛Tesla電動車進入無人的士市場。

2020年，他宣稱已使用FSD替自己開車，所以很有信心在2020年底完成全自動駕駛開發。

2021年，他表示，Tesla電動車將於2021年底實現Level 5自動駕駛功能。

2022年，他改口說，Tesla自駕技術將於2022年底前準備就緒，並希望在美國、甚至歐洲市場正式落地；又宣布將於2023年發表Tesla RoboTaxi，2024年開始量產。

 

　　有留意馬斯克的人都知道，他承諾過的事情，即使經常跳票，始終還是能夠實現，但能否準時兌現卻是另一回事。摩根士丹利分析指，Tesla RoboTaxi如真的要在2024年量產，美國市場最有可能實現的應用情境是，在隧道這種固定路線環境中行駛。

 

Tesla RoboTaxi瞄準巴士客

 

　　事實上，馬斯克旗下的The Boring Company（TBC）已於2021年開通了總長度達2.7公里的地底隧道「拉斯維加斯會議中心環狀線」（LVCC Loop）。2022年6月，拉斯維加斯市議會通過TBC的「Vegas Loop」工程計劃，暫定於2023年動工，建建全長約47公里、貫通拉斯維加斯的地下隧道系統。

 

　　盡管在Vegas Loop中行駛的電動車仍需有司機駕駛，但不排除日後可能會改用無人的士。由此視之，馬斯克早已為Tesla RoboTaxi安排了一個好去處。

 

The Boring Company旗下的地底隧道既具有固定的行車路線，又沒有行人出現，可說是實現RoboTaxi的理想場景。（圖片來源：The Boring Company官網）

獲拉斯維加斯市議會通過的「Vegas Loop」，將會採用Tesla Model X與Model Y提供載客服務。假如日後需轉換為無人駕駛，只需啟動車上預載的FSD自駕軟件即可。（圖片來源：Tesla官網）

 

　　目前大部分自駕的士開發商解說其業務模式時，均類比為像Uber般的網約車服務。至於特斯拉，則將RoboTaxi定位為成本最低的交通工具，並強調其車費將低於巴士或地鐵票價。別人營運無人的士都是想從網約車市場搶客，惟馬斯克卻另闢蹊徑，改為瞄準乘客基數更大的巴士與地鐵市場。若果Tesla真的能夠達成此目標，勢必顛覆現有公共運輸市場。

 

　　馬斯克指出，在美國乘搭Uber的每英里成本為1至2美元（約7.8至15.6港元），日後如改乘Tesla RoboTaxi，每英里成本可低至0.18美元（約1.4港元）。假如乘坐自駕的士車費跟巴士差不多、甚或更便宜的話，閣下還會選擇搭巴士嗎？

 

自駕車閒置時自動出去載客

 

　　可能有人會質疑，無人的士車費怎可能比巴士還要便宜。究其原委，只因RoboTaxi無需司機駕駛，能夠減省大量人力成本。有消息指，Tesla現正開發類似Volkswagen Transporter客貨車車型的RoboTaxi，不但具備電動側滑門，車廂內二三排座椅也可作面對面配置，並設有小型辦公桌、以及可供睡眠的座艙。

 

　　馬斯克表示，除特斯拉自家營運的RoboTaxi外，Tesla車主的座駕也可以加入無人的士車隊。已安裝FSD軟件的電動車只要連接至「Tesla Network」叫車網絡，當處於閒置狀態時，一旦收到客人透過APP發出的叫車訂單，便會自行啟動出外載客，替車主賺取被動收入！

 

　　那麼，車主可以賺多少錢呢？Tesla估計，加入Tesla Network的車主每年能夠賺取約3萬美元（約23.4萬港元）的收入；該公司會從每筆車費中向車主收取25%至30%的佣金。及至2022年第二季，北美地區有超過10萬名Tesla車主曾使用FSD自駕功能；換言之，市場上已逾10萬輛自駕車可以準備投入無人的士服務。

 

日後Tesla車主只要同意加入Tesla Network，在無需用車時，可讓車輛處於閒置狀態；當收到叫車訂單後，電動車就會自行啟動接送顧客。（圖片來源：Tesla官網）

 

RoboTaxi量產已沒法例阻力

 

　　其實，馬斯克已有好幾年沒有提及RoboTaxi，今次突然把它提上日程表，是否意味著市場條件已經成熟呢？目前可以肯定的是，如果特斯拉要量產無方向盤、無煞車踏板的RoboTaxi，在法律層面已無阻力。

 

　　2022年3月，美國國家公路交通安全局（NHTSA）修改法例，取消了自駕車必須具備「手動控制裝置」的要求，即是方向盤和煞車踏板再也不是無人車的標準配備。因此，美國兩大車廠通用與福特（Ford）已向NHTSA提出申請，要求讓旗下沒有方向盤和煞車踏的自駕車可以在美國正式上路，提供客運或貨運服務。

 

　　事實上，通用子公司Cruise已於2022年6月在加州取得無人的士營運許可證，現有 30輛無司機駕駛的Cruise自駕車在三藩市投入服務。這些自駕的士服務時間為晚上10點至凌晨6點，服務範圍只限三藩市西北部，約佔該市約三分之一地區。

 

2022年6月，Cruise取得加州首張「全自動駕駛部署許可證」，可以在駕駛座不設安全人員的情況下，提供載客收費服務，可說無人的士商業化的重要里程碑。（圖片來源：Cruise官網）

 

　　這樣安排主要出於安全考慮：深夜時份，路面上的汽車與行人較少，而且三藩市西北部主要為住宅區，道路網絡不太複雜，並設有最高時速限制，可讓Cruise無人的士在較簡單和安全的環境下行駛。

 

Cruise無人自駕車意外頻生

 

　　盡管如此，Cruise自駕車還是出意外了！2022年6月3日，Cruise無人的士與一輛豐田Prius發生碰撞後，自動停放在路中央。同月28日深夜，有６至7輛Cruise自駕的士無故停止於三藩市市政中心附近的十字路口逾2小時，最終要由趕赴現場的公司員工將其挪移駛走，才讓路面回復正常。經歷一連串事件後，難免讓人懷疑現階段Cruise自駕科技是否未夠成熟。

 

有美國三藩市居民在Twitter上留言指，Cruise自駕車曾多次出現故障，自動停放在道路上。圖中為網民TaylorOgan拍攝，Cruise Bolt自駕車在街道中央突然停了下來的情況。（圖片來源/Twitter@TaylorOgan）

 

　　相較之下，原來Cruise的事故數量已不算多了。NHTSA的自駕車事故報告顯示，從2021年7月至2022年5月，合計有130宗涉及自駕車的意外事故，其中以Waymo佔最多，有62宗，緊隨其後的Transdev有34宗，Cruise有23宗，General Motors有16宗，Zoox有12宗，Ford則有7宗。

 

　　根據皮尤研究中心（Pew Research Center）於2021年進行的民意調查顯示，63%的美國成年人不願試乘無人駕駛的自駕車，僅有37%表示願意乘搭。

 

　　觀乎目前自駕技術、市場條件、以至監管法規尚未完全成熟的情況下，Robotaxi或許不會那麼快來到我們面前，但遲到總比沒到好。一旦無人的士廣泛上路，其產業價值絕對是不容小覷。基金公司方舟投資（ARK Invest）評估，自駕叫車服務的市場規模將上看12兆美元（約93.6兆港元）喔！

 

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