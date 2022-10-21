牛羊打嗝、放屁要交稅？新西蘭首創「牲畜氣體排放稅」！畜牧業界改餵海藻、益生菌減稅務負擔？

講到溫室氣體排放，通常會想到鋼鐵、水泥等傳統重工業，或航空、航運等高耗能運輸產業。教人意想不到的是，畜牧業其實也是排放溫室氣體的大戶，約佔全球排放總量的18%，更甚於運輸業。有鑑於此，紐西蘭早前公布一項條例草案，將要求畜牧業者為牛羊打嗝或放屁產生的氣體排放繳納稅金，成本勢將轉嫁至肉類產品上。為減緩「打嗝稅」或「放屁稅」的衝擊，科學家正積極研究，透過改良飼料成分來降低牲畜的氣體排放量。

聯合國糧農組織的研究報告指出，每年畜牧業由反芻動物（肉牛、乳牛、綿羊、山羊等）與豬隻腸胃發酵作用所排放的甲烷氣體，高達8,600萬噸。（圖片來源：Pixebay）

牲畜排放甲烷加劇全球暖化

2006年，聯合國糧農組織（FAO）發表題為《畜牧業的巨大陰影》（Livestock's Long Shadow）的調查報告，首度針對畜牧業的溫室氣體排放進行全面評估，揭露牲畜飼養竟佔全球人類活動所產生的18%排放量，當中各種溫室氣體的佔比分別為二氧化碳9%、甲烷37%、氮氧化物65%。

甲烷是僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體，但其吸熱能力卻比二氧化碳高出100倍，對全球暖化的影響更大。《資源經濟學年度評論》（Annual Review of Resource Economics）上刊出的研究報告《Meat Consumption and Sustainability》評估，如要實現減緩氣候變遷的目標，全球肉類消費量要減少75%，因為甲烷正是由人們為食用而飼養的反芻動物（即牛和羊）所產生。

聯合國旗下政府間氣候變化專門委員會（IPCC）於2022年4月指出，全球甲烷排放量必需降低30%，始能遏止全球暖化。因此，畜牧業怎樣達到碳中和現已成為重要的環保課題之一。

牛隻在消化食物時，胃部產生的二氧化碳和氫氣都會被產甲烷菌轉化為甲烷，藉由打嗝或放屁排出牛體。（圖片來源：Pixebay）

牛羊反芻過程打嗝排出甲烷

為甚麼反芻動物會變成排放甲烷的主要元兇呢？以牛隻為例，牠擁有四個胃，其中第一個胃為「瘤胃」，作用有如小型發酵槽，內裏的微生物會將吃進來的牧草逐步分解成為葡萄糖、胺基酸等養分，讓牛隻消化吸收，同時又會產生二氧化碳與氫離子。

然後，牛隻腸道中的產甲烷菌會把二氧化碳與氫離子轉化為甲烷，從而減低微生物代謝過程中產生的氫氣，以免抑制瘤胃中的微生物生長。當甲烷在胃部累積至一定程度後，牛隻就會在反芻過程中以打嗝或放屁方式將甲烷排出體外。

世界各地業者現正飼養著約10億頭牛，讓畜牧業背負了導致地球暖化的罪名。現時紐西蘭的溫室氣體排放總量接近一半來自農業，當中主要成分正是甲烷，但農業產生的碳排放卻沒被納入碳交易範圍，因而引來眾多環保團體撻伐。

紐西蘭人口只有500萬，惟全國卻飼養著1,000萬頭牛與2,600萬隻羊，故此其溫室氣體排放量近半來自畜牧業，當中由牲畜排放的甲烷佔整個產業碳排量接近四分之三。（圖片來源：Pixebay）

紐西蘭首創牲畜氣體排放稅

由是之故，紐西蘭於2022 年 10 月11日公布一項草案，擬向農民徵收溫室氣體排放稅，涵蓋範圍包括牛隻打嗝和放屁時排放的甲烷，以及牲畜尿液中含有的一氧化二氮。政府將會按照這些氣體在大氣中停留時間的長短來分開定價。

紐西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）表示，希望這項世界首創的徵稅計劃可以在2022年內完成相關立法程序，到2025年可以實施新稅制。她希望2030年前能夠降低10%農場甲烷排放量，及至2050年降幅更要達到47%，務求2050年全國可以實現碳中和。

當地畜牧業者要被課徵額外稅金，當然感到極度不滿。紐西蘭農民聯合會主席安德魯·霍加德（Andrew Hoggard）指出，為配合國家減排政策，農業界已跟政府合作逾2年，擬定出一套不會影響糧食生產的減排策略，惟「打嗝稅」計劃卻可能會打亂有關部署，迫使農民要變賣農場。

澳盛銀行（ANZ Bank）農業經濟學家蘇珊·基爾斯比（Susan Kilsby）分析指，這項草案可能是繼1980年代取消農業補貼以來，對紐國農業最沉重的打擊。

紐西蘭農民批評「打嗝稅」將會重創農民生計，令到大量農場倒閉，肉類和奶類產品價格上漲。近日已有大批農民在全國各地示威抗議。（圖片來源：Pexels）

餵牛食益生菌減少甲烷排放

面對龐大民怨，總理阿德恩強調，從農場徵收的新稅金將用於農業研究，以支持新型畜牧產業技術的開發。早前紐西蘭政府已承諾，未來4年將投入3.8億紐元（約17億港元）扶助農業減低氣體排放，包括對各種農業科技的投資。

事實上，科學界正在埋首研究，如何在不減少牲畜數目、不影響產能的情況下，降低牛羊的甲烷排放。紐西蘭乳製品商恆天然合作社（Fonterra）自2021年起便不斷進行試驗，評估益生菌對牲畜排放甲烷的影響。根據初步實驗，小牛在注射益生菌補充劑「Kowbucha」後，甲烷排放量最多可下降20%。

恆天然研發中心首席科學家莎樂美巴塞特（Shalome Bassett）表示，日後農民只要把Kowbucha益生菌粉末，混入牛奶中給小牛喝，便可以達到減排效果。恆天然希望，可以在2024年底前把Kowbucha推出市場，以幫助畜牧業者減輕稅金負擔。

有科學實驗證明，小牛在施打益生菌補充劑後，打嗝或放屁時的甲烷排放量最多可減少20％。（圖片來源：Pexels）

牛吃蘆筍藻減甲烷增換肉率

除益生菌外，有研究團隊發現，如果在牲畜飼料中添加海藻，都有助減少溫室氣體排放。2021年3月在《POLS ONE》（公共科學圖書館科學期刊）發表的研究論文指出，只要把蘆筍藻（Asparagopsis taxiformis）添加到牛隻每日食用飼料中，便可以減少80％以上甲烷排放量。

研究團隊每天混入1.5安士（約42.5克）至3安士（約85克）的蘆筍藻到牛隻飼料中，再觀察21個星期。結果發現，牛隻的甲烷排放量少了，二氧化碳排放則保持不變，而增量排出的只是對環境影響最小的氫氣。此外，食用蘆筍藻牛隻的飼料轉換率，較食用常規飼料的提升20%，即是將飼料轉化為體重的換肉效率更高，意味著牛成長所需耗用的資源較少，對環境更為友善。

同時，換肉效率改善，代表著飼養成本也會縮減。數據顯示，餵食蘆筍藻後，每1,000頭牛的飼養成本可以節省40,320至87,320美元（約31.65萬至68.54萬港元）不等。

更重要的是，食用蘆筍藻牛隻呈現的肉質、口感與味道，要不遜於一般牛肉，才有消費者願意買單。根據味道品評測試結果，藻飼與非藻飼牛隻在肉質的嫩度、多汁性、甚或風味上均完全沒有差別。如此看來，蘆筍藻餵飼方案似乎可以達到環保與經濟雙重效益。

蘆筍藻是一種生長在熱帶至溫帶水域的紅藻。有研究發現，用蘆筍藻作飼料補充劑，有助減低甲烷排放和飼料成本，而且不會影響牛肉的質量與味道。（圖片來源：維基百科）

丹麥利用豬糞生成沼氣發電

畜牧業背後另一個叫人頭痛的環境問題，當然是牲畜糞便對周邊土地與河流造成污染。丹麥作為全球最大豬肉出口國之一，當地政府與企業早已展開相關的減排行動，包括將豬糞用於生產沼氣，以減少溫室氣體排放。

2012年，丹麥政府立法通過新的能源協議，設立補助金鼓勵畜牧業者將糞便作為堆肥，減少化學肥料使用，甚或利用從糞便產生的沼氣來發電。沼氣為可燃氣體，可供發電與燃燒使用，其主要成分為甲烷（50%至65%）和二氧化碳（30%至45%）。

丹麥人口約有550萬，每年生產出2,800萬頭豬，佔全球豬肉出口總量的17%。丹麥有著如此密集的養豬產業，但其永續發展目標指數依然可以名列前茅，全靠懂得利用豬糞生成沼氣發電。（圖片來源：Pixebay）

當地業者將豬糞、廢水收集起來，經過厭氧發酵而產生沼氣，跟著透過燃燒沼氣驅動發電機發電，供應給農場使用。這樣既可節省能源支出，又可降低甲烷排放量。聯合國於2019年發表的「永續發展目標」（Sustainable Development Goals）指數中，丹麥名列全球首位，背後最大功臣正是沼氣發電。

國際市調機構Fortune Business Insights預測，沼氣產業市值將可望從2021年的256.1億美元（約1,997.58億港元），增長至2028年的370.2億美元（約2,887.56億港元）。隨著沼氣發電產值不斷成長，近年吸引愈來愈多廠商搶進此領域，掀起一股豬牛糞淘金熱。

畜牧業作為蛋白質食物的重要來源，業者難以用降低產量的手段來削減溫室氣體排放量，惟卻可透過改良飼料成分、優化飼養流程、使用再生能源等手段，加速邁向可再生利用資源的循環經濟模式，為減緩全球暖化出一分力。