趁ChatGPT強勢崛起！OpenAI狂推AI生成工具、投資AIGC初創，掀起人工智能創投浪潮！

《Science》雜誌剛剛發表2022年度科學十大突破，除眾望所歸的韋伯太空望遠鏡外，近期大熱的「AI生成內容」（AIGC）技術亦榜上有名。隨著AI製圖工具、智能聊天機械人先後爆紅，AIGC現已成為創投界的新焦點；當中最被看好的玩家，正是憑ChatGPT一戰成名的OpenAI，預計未來兩年內可創造10億美元收入。究竟OpenAI是如何崛起？它對人工智能發展有甚麼影響？如此有前景的AI研究實驗室，為甚麼其共同創辦人、科技狂人馬斯克要中途退出呢？



OpenAI宣稱開放AI研究成果



2015年，Tesla執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）、創投公司Y Combinator前總裁山姆．奧特曼（Sam Altman），與多位企業家和學者攜手成立非牟利AI研究組織OpenAI。初始資金是來自馬斯克與PayPal創辦人彼得．提爾（Peter Thiel）共同投資的10億美元（約7.8億港元）。



OpenAI希望發展出能為人類創造貢獻的友好AI，並會公開分享其AI研究成果。（圖片來源：OpenAI官網）



該組織旨在研發出能造福全人類的通用型人工智能（Artificial General Intelligence，AGI），並會對外分享其研究成果。所謂「AGI」，意指擁有接近、甚或超越人類智力的人工智能，具備有如人類的認知能力與邏輯推理力，甚至有自我意識，能夠執行不同任務，適用於廣泛用途。



目前常見的AI則屬於應用型人工智能（Applied AI），只可執行有明確目標的任務，僅限於特定用途，例如自動導航、人臉辨識、醫療影像判讀等。由此可見，OpenAI創立之初已樹立了AI領域的最高標竿。



2017年，OpenAI開發出電競AI「OpenAI Five」，嘗試與人類電競選手1對1決戰，順利奪得首勝。2018年，OpenAI Five正式推出，能夠同時控制5個遊戲角色，組成一支完整隊伍，於是開始接受全球玩家挑戰，最終創下99.4%的獲勝率。



2019年4月，OpenAI旗下電競人工智能OpenAI Five，擊敗《Dota 2》國際邀請賽的冠軍隊伍，成為全球首個在電競比賽中擊敗人類世界冠軍的AI。（圖片來源：OpenAI官網）



馬斯克與OpenAI團隊有分歧



可是，在OpenAI剛做出一點成績之際，馬斯克卻決意退出。2019年2月，馬斯克宣布離開OpenAI，因為要專注於Tesla與SpaceX的業務，而且Tesla與OpenAI都要大量招聘AI人才，存有潛在利益衝突。他亦坦承，跟OpenAI團隊有意見分歧，惟未透露具體的分歧事由。



馬斯克出走後一個月，OpenAI於2019年3月宣布成立營利公司OpenAI LP，轉向商業化，並開始向微軟（Microsoft）靠攏，這很有可能是馬斯克所指的「分歧」。同年7月，微軟向OpenAI投資10億美元（約7.8億港元），雙方共同開發Azure AI超級運算技術，而OpenAI所有服務亦會遷移到Azure雲端平台運作。



2020年，微軟宣布獲得OpenAI自然語言模型GPT-3的獨家授權，可為客戶提供人工智能解決方案。這可說是OpenAI邁向商業化的關鍵一步，惟卻被外界質疑有違其開放技術的承諾。



OpenAI表示，GPT-3自2020年推出以來已被套用於300多個應用軟件，每天生成逾45億個字。（圖片來源：OpenAI官網）



微軟獲GPT-3獨家授權惹爭議



雖然微軟技術長凱文·史考特（Kevin Scott）強調，該公司只是取得GPT-3底層程式碼的使用權，外界仍可通過OpenAI的API使用GPT-3模型，但一眾網民卻不買帳。馬斯克也在Twitter留言批評，此做法跟組織本身的「開放」理念背道而馳，更直言：「OpenAI已被微軟俘虜了」。



身為OpenAI共同創辦人的馬斯克認為，把GPT-3獨家授權給微軟，違背了OpenAI的「開放」初衷。（圖片來源：Twitter@elonmusk帳戶）



2021年，OpenAI在微軟和其他合作夥伴的資金支持下，推出OpenAI 初創基金，提供1億美元（約7.8億港元）的資金池，用於幫助對世界產生深遠和積極影響的AI初創公司。被選中的初創可提前進入未來的OpenAI 系統，並獲得OpenAI 團隊的技術支援。



開發AI系統所需的人手與資源均非常龐大，但當時針對AI初創的企業孵化器卻不多，故此OpenAI無疑是希望透過這個初創基金，搶先找出並扶植有潛力的AI初創，以掌握AI技術的發展先機，並增強其在人工智能領域的影響力。



AI生成音樂、圖像、文字、程式



除藉助微軟來擴張勢力外，OpenAI也陸續開發出不同的AIGC服務，並公開部分成果給網民使用。2019年誕生的MuseNet，能夠基於用戶上傳的樂曲，為其添加樂器，並注入不同的演奏風格，生成新的音樂作品。



MuseNet可讓用戶選擇多種不同的樂器（如鋼琴、結他、鼓等）和音樂風格（如爵士樂、Lady Gaga、莫札特等），自動生成約4分鐘長度的音樂。（圖片來源：OpenAI官網）



2020年釋出的Jukebox，用戶無需上傳音樂，只需輸入歌手、歌詞和曲風等資料，系統便能自動產出接近CD音質的樂曲。

Jukebox使用了120萬首歌曲（其中60萬首是英語歌曲）來做訓練 ，並依照這些歌曲的音樂性質做分類。用戶只要輸入歌手、歌詞和曲風等設定參數，AI便會自動生成特定風格的音樂作品。（圖片來源：OpenAI官網）



2021年面世的Codex，能夠將用戶輸入的文字描述，轉換為程式碼；換言之，開發者可以用簡單的口語指令來編寫程式，不同再學習繁複的編程語法。同年，OpenAI一口氣發布兩項更矚目的新產品，分別是輸入文字即能生成圖像的DALL-E，以及上傳圖片後即能產生文字的CLIP。



Codex是一個能夠將自然語言轉換成為程式碼的人工智能，換句話說，用戶只要輸入一般英語，AI便會自動轉譯成程式碼。（圖片來源：OpenAI官網）



2022年4月，OpenAI釋出DALL-E的後繼版本DALL-E 2，並開放給公眾付費使用；伴隨著其他AI產圖工具如Midjourney與Stable Diffusion等相繼投入服務，令同年年中社交媒體上湧現一波AI繪圖熱潮。



DALL-E 2是一個AI製圖工具，用戶輸入敘述文字後，即能產生相應的圖片，還可以對圖片進行編輯。（圖片來源：OpenAI官網）



2022年11月，OpenAI推出智能聊天機械人ChatGPT，憑藉其超卓的問題解答與撰寫文案能力，在短短一個星期內吸引逾100萬人湧入試玩，不僅將AIGC熱潮推上另一高峰，更使OpenAI的名字變得廣為人知。



ChatGPT是一個AI聊天機械人程式，由GPT-3延伸出來的GPT-3.5模型所驅動，能夠分析和理解輸入文字的含義，並判斷上下文來生成相應、連貫的回應。（圖片來源：OpenAI官網）



ChatGPT爆紅創造吸資良機



鑑於經濟前景不明朗，2022年初有部分創投公司已放棄投資OpenAI。目前該公司估值約為200億美元（約1,560億港元），惟有些投資者卻懷疑，它是否配得上如此高估值，日後又是否真的有能力跟Google搜尋引擎競爭。今次ChatGPT爆紅，可說是OpenAI挽回創投界信心，爭取更多外部投資的大好機會。



至於其最大靠山Microsoft，似乎一直對OpenAI充滿信心。有消息人士透露，該公司已尋求增持OpenAI股權。微軟希望能藉著OpenAI的自然語言處理技術，助其拓展雲端業務。現時微軟已把GPT-3模型整合至其雲端平台，推出Azure OpenAI服務。



微軟現已在 Microsoft Power Apps中使用GPT-3模型，透過將文字描述轉換為編程指令，協助沒有編程背景的人開發應用程式。稍後推出的Microsoft Designer繪圖工具，背後是由DALL-E 2驅動，當用戶輸入文字後，即可獲得想要的平面設計素材，如Facebook貼文圖片、PowerPoint簡報、或橫幅廣告圖片等。



微軟宣布在Microsoft 365服務中將新增名為「Microsoft Designer」的AI製圖工具，基於OpenAI旗下DALL∙E 2提供服務，可讓用戶能透過文字描述方式，快速創作圖像內容。（圖片來源：Microsoft官網）



與Shutterstock合作賣AI圖片



不過，OpenAI要贏得大部分投資者的信心，始終要具備創造長期收入的能力。現時AI產圖工具DALL-E 2生成一張1024×1024像素的圖片，會向使用者收取0.02美元的服務費；至於OpenAI的文本生成服務，則每750字收取0.02美元（約0.16港元）的生成費用。



此外，OpenAI亦有與其他初創公司合作，共同創造營收。譬如，二手車網上平台CarMax利用OpenAI技術，為平台上的二手車建立文字摘要，並整理車主評論，方便用戶瀏覽；AIGC服務供應商Jasper則透過OpenAI技術，為客戶生成各式各樣的營銷內容，包括社交媒體貼文、博客文章、廣告文案、或電子郵件等。



OpenAI又會跟商業圖庫平台Shutterstock合作販售AI生成圖片。Shutterstock表示，在未來幾個月內會在平台上推出AI圖像生成服務，並會設立補償基金，為圖片曾被用於訓練AI模型、以及作品曾被用作合成圖片的藝術家提供補償。



OpenAI公司內部估計，2023年營收有望達2億美元（約15.6億美港元），2024年更有機會攀升至10億美元（約78億港元）。



Google搶進投資AIGC初創



除OpenAI外，另一熱衷於AIGC的科技巨擘正是Google。2022年5月，Google發表可以將文字轉圖片的AI生成系統Imagen，背後使用的自然語言模型是由Google Research所研發的 Transformer。



另外，Google亦有研發類似ChatGPT的智能聊天系統LaMDA，並已跟Google搜尋、Google圖書、Google地圖、YouTube等串連起來，盡吸Google旗下服務龐大的數據與知識，已能展現出接近真人對話的能力。



最近更有消息傳出，Google正跟開發自然語言處理軟件的AI初創Cohere進行洽談，有意投資至少2億美元（約15.6億港元）。觀乎OpenAI與Google近期積極投資於AI初創的行動，預計AIGC將會成為科技巨頭技術競賽的新戰線。



AIGC變成創投資金追捧對象



自加密貨幣市場崩盤後，創投界對Web 3.0的投資興趣已大幅減弱，並逐漸轉向AIGC領域。AI繪圖初創Runway於2022年12月初成功募資5,000萬美元（約3.9億港元），其共同創辦人克里斯托瓦爾·巴倫蘇埃拉（Cristóbal Valenzuela）表示，4 年前創業時，投資者都不看好生成式AI，但現在卻有投資者告訴他，這項技術可能會像20年前的智能手機般具有變革性。



AI繪圖初創Runway共同創辦人巴倫蘇埃拉表示，現時AIGC技術備受創投界關注。該公司剛於2022年12月5日完成5,000萬美元C輪融資。（圖片來源：Runway官網）



紅杉資本（Sequoia Capital）認為，除藝術、文字、廣告創作外，程式編寫、遊戲開發、建築設計、甚至法律草擬等工作，也有可能由 AI 代勞，因此生成式AI技術有望顛覆所有講求創造力的行業，並擁有數兆美元的經濟價值。



私募市場數據平台PitchBook的資料顯示，縱使整體創投投資規模縮減，但生成式AI的創投投資總額自2020年以來卻暴漲了425％，到2022年更增加到21億美元（約163.8億港元），可見AIGC現已變成創投資金的追捧對象了。



