  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔

23/12/2022

趁ChatGPT強勢崛起！OpenAI狂推AI生成工具、投資AIGC初創，掀起人工智能創投浪潮！

#Smart Living #Science #AI生成內容 #AIGC #ChatGPT #OpenAI #馬斯克 #elon musk #人工智能 #OpenAI Five #微軟 #GPT-3 #MuseNet #Jukebox #Codex
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　《Science》雜誌剛剛發表2022年度科學十大突破，除眾望所歸的韋伯太空望遠鏡外，近期大熱的「AI生成內容」（AIGC）技術亦榜上有名。隨著AI製圖工具、智能聊天機械人先後爆紅，AIGC現已成為創投界的新焦點；當中最被看好的玩家，正是憑ChatGPT一戰成名的OpenAI，預計未來兩年內可創造10億美元收入。究竟OpenAI是如何崛起？它對人工智能發展有甚麼影響？如此有前景的AI研究實驗室，為甚麼其共同創辦人、科技狂人馬斯克要中途退出呢？


OpenAI宣稱開放AI研究成果


　　2015年，Tesla執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）、創投公司Y Combinator前總裁山姆．奧特曼（Sam Altman），與多位企業家和學者攜手成立非牟利AI研究組織OpenAI。初始資金是來自馬斯克與PayPal創辦人彼得．提爾（Peter Thiel）共同投資的10億美元（約7.8億港元）。

 


 OpenAI希望發展出能為人類創造貢獻的友好AI，並會公開分享其AI研究成果。（圖片來源：OpenAI官網）


　　該組織旨在研發出能造福全人類的通用型人工智能（Artificial General Intelligence，AGI），並會對外分享其研究成果。所謂「AGI」，意指擁有接近、甚或超越人類智力的人工智能，具備有如人類的認知能力與邏輯推理力，甚至有自我意識，能夠執行不同任務，適用於廣泛用途。


　　目前常見的AI則屬於應用型人工智能（Applied AI），只可執行有明確目標的任務，僅限於特定用途，例如自動導航、人臉辨識、醫療影像判讀等。由此可見，OpenAI創立之初已樹立了AI領域的最高標竿。


　　2017年，OpenAI開發出電競AI「OpenAI Five」，嘗試與人類電競選手1對1決戰，順利奪得首勝。2018年，OpenAI Five正式推出，能夠同時控制5個遊戲角色，組成一支完整隊伍，於是開始接受全球玩家挑戰，最終創下99.4%的獲勝率。

 


2019年4月，OpenAI旗下電競人工智能OpenAI Five，擊敗《Dota 2》國際邀請賽的冠軍隊伍，成為全球首個在電競比賽中擊敗人類世界冠軍的AI。（圖片來源：OpenAI官網）


馬斯克與OpenAI團隊有分歧


　　可是，在OpenAI剛做出一點成績之際，馬斯克卻決意退出。2019年2月，馬斯克宣布離開OpenAI，因為要專注於Tesla與SpaceX的業務，而且Tesla與OpenAI都要大量招聘AI人才，存有潛在利益衝突。他亦坦承，跟OpenAI團隊有意見分歧，惟未透露具體的分歧事由。


　　馬斯克出走後一個月，OpenAI於2019年3月宣布成立營利公司OpenAI LP，轉向商業化，並開始向微軟（Microsoft）靠攏，這很有可能是馬斯克所指的「分歧」。同年7月，微軟向OpenAI投資10億美元（約7.8億港元），雙方共同開發Azure AI超級運算技術，而OpenAI所有服務亦會遷移到Azure雲端平台運作。


　　2020年，微軟宣布獲得OpenAI自然語言模型GPT-3的獨家授權，可為客戶提供人工智能解決方案。這可說是OpenAI邁向商業化的關鍵一步，惟卻被外界質疑有違其開放技術的承諾。

 


OpenAI表示，GPT-3自2020年推出以來已被套用於300多個應用軟件，每天生成逾45億個字。（圖片來源：OpenAI官網）


微軟獲GPT-3獨家授權惹爭議


　　雖然微軟技術長凱文·史考特（Kevin Scott）強調，該公司只是取得GPT-3底層程式碼的使用權，外界仍可通過OpenAI的API使用GPT-3模型，但一眾網民卻不買帳。馬斯克也在Twitter留言批評，此做法跟組織本身的「開放」理念背道而馳，更直言：「OpenAI已被微軟俘虜了」。

 


身為OpenAI共同創辦人的馬斯克認為，把GPT-3獨家授權給微軟，違背了OpenAI的「開放」初衷。（圖片來源：Twitter@elonmusk帳戶）


　　2021年，OpenAI在微軟和其他合作夥伴的資金支持下，推出OpenAI 初創基金，提供1億美元（約7.8億港元）的資金池，用於幫助對世界產生深遠和積極影響的AI初創公司。被選中的初創可提前進入未來的OpenAI 系統，並獲得OpenAI 團隊的技術支援。


　　開發AI系統所需的人手與資源均非常龐大，但當時針對AI初創的企業孵化器卻不多，故此OpenAI無疑是希望透過這個初創基金，搶先找出並扶植有潛力的AI初創，以掌握AI技術的發展先機，並增強其在人工智能領域的影響力。


AI生成音樂、圖像、文字、程式


　　除藉助微軟來擴張勢力外，OpenAI也陸續開發出不同的AIGC服務，並公開部分成果給網民使用。2019年誕生的MuseNet，能夠基於用戶上傳的樂曲，為其添加樂器，並注入不同的演奏風格，生成新的音樂作品。

 


MuseNet可讓用戶選擇多種不同的樂器（如鋼琴、結他、鼓等）和音樂風格（如爵士樂、Lady Gaga、莫札特等），自動生成約4分鐘長度的音樂。（圖片來源：OpenAI官網）


　　2020年釋出的Jukebox，用戶無需上傳音樂，只需輸入歌手、歌詞和曲風等資料，系統便能自動產出接近CD音質的樂曲。

 

Jukebox使用了120萬首歌曲（其中60萬首是英語歌曲）來做訓練 ，並依照這些歌曲的音樂性質做分類。用戶只要輸入歌手、歌詞和曲風等設定參數，AI便會自動生成特定風格的音樂作品。（圖片來源：OpenAI官網）


　　2021年面世的Codex，能夠將用戶輸入的文字描述，轉換為程式碼；換言之，開發者可以用簡單的口語指令來編寫程式，不同再學習繁複的編程語法。同年，OpenAI一口氣發布兩項更矚目的新產品，分別是輸入文字即能生成圖像的DALL-E，以及上傳圖片後即能產生文字的CLIP。

 


Codex是一個能夠將自然語言轉換成為程式碼的人工智能，換句話說，用戶只要輸入一般英語，AI便會自動轉譯成程式碼。（圖片來源：OpenAI官網）


　　2022年4月，OpenAI釋出DALL-E的後繼版本DALL-E 2，並開放給公眾付費使用；伴隨著其他AI產圖工具如Midjourney與Stable Diffusion等相繼投入服務，令同年年中社交媒體上湧現一波AI繪圖熱潮。

 


DALL-E 2是一個AI製圖工具，用戶輸入敘述文字後，即能產生相應的圖片，還可以對圖片進行編輯。（圖片來源：OpenAI官網）


　　2022年11月，OpenAI推出智能聊天機械人ChatGPT，憑藉其超卓的問題解答與撰寫文案能力，在短短一個星期內吸引逾100萬人湧入試玩，不僅將AIGC熱潮推上另一高峰，更使OpenAI的名字變得廣為人知。

 


ChatGPT是一個AI聊天機械人程式，由GPT-3延伸出來的GPT-3.5模型所驅動，能夠分析和理解輸入文字的含義，並判斷上下文來生成相應、連貫的回應。（圖片來源：OpenAI官網）


ChatGPT爆紅創造吸資良機


　　鑑於經濟前景不明朗，2022年初有部分創投公司已放棄投資OpenAI。目前該公司估值約為200億美元（約1,560億港元），惟有些投資者卻懷疑，它是否配得上如此高估值，日後又是否真的有能力跟Google搜尋引擎競爭。今次ChatGPT爆紅，可說是OpenAI挽回創投界信心，爭取更多外部投資的大好機會。


　　至於其最大靠山Microsoft，似乎一直對OpenAI充滿信心。有消息人士透露，該公司已尋求增持OpenAI股權。微軟希望能藉著OpenAI的自然語言處理技術，助其拓展雲端業務。現時微軟已把GPT-3模型整合至其雲端平台，推出Azure OpenAI服務。


　　微軟現已在 Microsoft Power Apps中使用GPT-3模型，透過將文字描述轉換為編程指令，協助沒有編程背景的人開發應用程式。稍後推出的Microsoft Designer繪圖工具，背後是由DALL-E 2驅動，當用戶輸入文字後，即可獲得想要的平面設計素材，如Facebook貼文圖片、PowerPoint簡報、或橫幅廣告圖片等。

 


微軟宣布在Microsoft 365服務中將新增名為「Microsoft Designer」的AI製圖工具，基於OpenAI旗下DALL∙E 2提供服務，可讓用戶能透過文字描述方式，快速創作圖像內容。（圖片來源：Microsoft官網）


與Shutterstock合作賣AI圖片


　　不過，OpenAI要贏得大部分投資者的信心，始終要具備創造長期收入的能力。現時AI產圖工具DALL-E 2生成一張1024×1024像素的圖片，會向使用者收取0.02美元的服務費；至於OpenAI的文本生成服務，則每750字收取0.02美元（約0.16港元）的生成費用。


　　此外，OpenAI亦有與其他初創公司合作，共同創造營收。譬如，二手車網上平台CarMax利用OpenAI技術，為平台上的二手車建立文字摘要，並整理車主評論，方便用戶瀏覽；AIGC服務供應商Jasper則透過OpenAI技術，為客戶生成各式各樣的營銷內容，包括社交媒體貼文、博客文章、廣告文案、或電子郵件等。


　　OpenAI又會跟商業圖庫平台Shutterstock合作販售AI生成圖片。Shutterstock表示，在未來幾個月內會在平台上推出AI圖像生成服務，並會設立補償基金，為圖片曾被用於訓練AI模型、以及作品曾被用作合成圖片的藝術家提供補償。


　　OpenAI公司內部估計，2023年營收有望達2億美元（約15.6億美港元），2024年更有機會攀升至10億美元（約78億港元）。


Google搶進投資AIGC初創


　　除OpenAI外，另一熱衷於AIGC的科技巨擘正是Google。2022年5月，Google發表可以將文字轉圖片的AI生成系統Imagen，背後使用的自然語言模型是由Google Research所研發的 Transformer。


　　另外，Google亦有研發類似ChatGPT的智能聊天系統LaMDA，並已跟Google搜尋、Google圖書、Google地圖、YouTube等串連起來，盡吸Google旗下服務龐大的數據與知識，已能展現出接近真人對話的能力。


　　最近更有消息傳出，Google正跟開發自然語言處理軟件的AI初創Cohere進行洽談，有意投資至少2億美元（約15.6億港元）。觀乎OpenAI與Google近期積極投資於AI初創的行動，預計AIGC將會成為科技巨頭技術競賽的新戰線。


AIGC變成創投資金追捧對象


　　自加密貨幣市場崩盤後，創投界對Web 3.0的投資興趣已大幅減弱，並逐漸轉向AIGC領域。AI繪圖初創Runway於2022年12月初成功募資5,000萬美元（約3.9億港元），其共同創辦人克里斯托瓦爾·巴倫蘇埃拉（Cristóbal Valenzuela）表示，4 年前創業時，投資者都不看好生成式AI，但現在卻有投資者告訴他，這項技術可能會像20年前的智能手機般具有變革性。

 


AI繪圖初創Runway共同創辦人巴倫蘇埃拉表示，現時AIGC技術備受創投界關注。該公司剛於2022年12月5日完成5,000萬美元C輪融資。（圖片來源：Runway官網）


　　紅杉資本（Sequoia Capital）認為，除藝術、文字、廣告創作外，程式編寫、遊戲開發、建築設計、甚至法律草擬等工作，也有可能由 AI 代勞，因此生成式AI技術有望顛覆所有講求創造力的行業，並擁有數兆美元的經濟價值。


　　私募市場數據平台PitchBook的資料顯示，縱使整體創投投資規模縮減，但生成式AI的創投投資總額自2020年以來卻暴漲了425％，到2022年更增加到21億美元（約163.8億港元），可見AIGC現已變成創投資金的追捧對象了。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #Science #AI生成內容 #AIGC #ChatGPT #OpenAI #馬斯克 #elon musk #人工智能 #OpenAI Five #微軟 #GPT-3 #MuseNet #Jukebox #Codex

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk