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10/02/2023

AI搜尋對決！Google Bard迎戰ChatGPT+Bing搜尋引擎，爭奪對話式AI技術話語權！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　大家上網找尋資料，大都使用Google搜尋引擎，讓Google已變成「搜尋」的代名詞。但隨著AI聊天機械人ChatGPT的強勢崛起，微軟終於把握到黃金機會，挑戰Google的搜尋霸權——OpenAI GPT-4 自然語言模型將整合至Bing搜尋引擎，提供ChatGPT式的對話體驗。Google也不甘示弱，連忙推出實驗性對話式AI服務「Bard」以作抗衡。到底這場AI技術話語權的爭奪戰會是鹿死誰手呢？


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根據流量分析網站SimilarWeb的數據，ChatGPT的chat.openai.com 子網域，2023年1月的訪問人次超過6.16億次，較2022年12月暴升一倍有多。（圖片來源：翻攝SimilarWeb網站）


ChatGPT用戶人數兩個月內破億


　　我們可能正在見證科技發展史上的重要時刻。瑞銀集團的研究報告評估，AI研究實驗室OpenAI於2022年 11 月 30 日正式推出ChatGPT，截至2023年1月底為止，其月活躍用戶數已突破1億大關。相較之下，Instagram要兩年半才攀升至每月1億用戶，TikTok則用了9個月時間，但ChatGPT僅僅兩個月已達到此數字，成為有史以來用戶增長最快的網上應用程式。


　　當ChatGPT穩坐聊天機械人霸主寶座後，AI搜尋技術競賽便揭開戰幔了！2023年1月23日，OpenAI的主要投資者微軟（Microsoft）宣布，再向OpenAI加碼投資數十億美元，擴大雙方的合作夥伴關係。2月3日，Alphabet旗下Google宣布，將投資近4億美元（約31.2億港元）給AI初創企業Anthropic，攜手搶攻「生成式AI」（Generative AI）領域。


　　Anthropic是由 OpenAI 前研發副總裁達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）在2021年創立，剛於2023年1月推出AI聊天機械人「Claude」的限量測試。Google跟OpenAI主要對手Anthropic結盟，抗衡Microsoft＋OpenAI陣營的意味甚濃。


Google搶推對話式AI服務Bard


　　當然，僅是投資還不足以壓倒對手。Google搶在Microsoft發布新版Bing的前一天（2月6日），由Alphabet暨Google執行長桑達爾．皮查伊（Sundar Pichai）親自出馬，發表實驗性對話式AI服務「Bard」，率先開放給受邀測試者進行測試，預計未來幾週會開放給公眾試用。


　　Bard基於Google研發的自然語言模型LaMDA（Language Model for Dialogue Applications）而誕生。Google於2021年推出LaMDA模型，2022 年初發表論文指該模型用上1,370億組參數來進行訓練，能夠實現接近真人的對話體驗。


　　相比起ChatGPT接受的AI訓練僅涵蓋到2021年的數據，Bard則可以回答有關近期事件的提問。現時釋出的Bard只採用輕量版LaMDA，運算力要求較低，故此能開放給更多人使用，以獲得更多用戶回饋，幫助AI持續學習和改善表現。


AI能解答沒有標準答案的問題


　　皮查伊指出，以往用戶通常在Google上提問一些有標準答案的簡單問題，例如「鋼琴有多少個琴鍵？」近年則有愈來愈多用戶透過Google尋求更深入的見解與理解，例如「鋼琴與吉他哪一個較容易學？各自需要多少時間練習？」目前這種理解型資訊搜尋可能無法呈現合適的搜尋結果，因為它沒有標準答案。


　　AI在這時候就可以派上用場，針對沒有標準答案的問題提供綜合資訊和見解。皮查伊表示，在不久的將來大家會看到藉由AI驅動的搜尋功能，將複雜資料與多元觀點轉化為更易理解的內容，讓你能夠快速吸收相關知識。根據Google官方所舉的例子，Bard可以向9歲孩子解釋NASA韋伯太空望遠鏡的新發現。


　　當閣下掌握基本知識，更可以透過Bard尋求進一步資訊。譬如尋找額外的觀點，好像是兼通鋼琴和吉他的人之博客文章；又或者深入挖掘相關主題，好像是初學者的入門步驟教學文章。同時，Bard亦可以幫忙完成一些具體任務，例如「策劃朋友的生日派對」、「根據雪櫃內食物來決定午餐做甚麼菜」等。


　　此外，皮查伊也透露，從2023年3月起，將會開放基於LaMDA的生成式語言API，給個人開發者與企業使用，以開發更具創新性的AI應用方案。



Google表示，Bard能夠幫助你向一個9歲的小孩解釋韋伯太空望遠鏡的最新發現，或認識更多現今足壇中最厲害的射門高手，並訓練大家提升自己的知識。（圖片來源：Google官方網誌）


傳統搜尋模式滿足不了用戶需要


　　Google發布Bard的翌日（2月7日），微軟正式發表結合OpenAI GPT-4模型的新一代Bing搜尋引擎，帶來類似ChatGPT的對話式搜尋體驗。微軟董事長兼執行長薩蒂亞。納德拉（Satya Nadella）認為，輸入「關鍵字」獲得「網頁清單」的搜尋模式，現已滿足不了用戶的需要。


　　納德拉指出，全球網民每天進行約100億次搜尋，惟當中有半數無法得到理想答案，主要原因是現有搜尋引擎只能為有標準答案的問題，找出含有相關答案的網站，但卻難以回應模糊且沒確切答案的提問。運用AI強化的Bing，正可以為這些沒有標準答案的問題，生成相關答案。


　　新版Bing跟傳統搜尋引擎的最大分別是，其搜尋輸入欄。它設有一個巨大的聊天框，可讓用戶輸入多行完整句子，而不是特定關鍵字詞。用戶可以撰寫 1,000個字符（即是1,000個英文字、或500個中文字）內的敘述，以提供具體的上下文說明來提問。



Google表示，如用戶要尋找沒有標準答案的見解，Bard可以將複雜信息和多個視角提煉成易於理解的內容，幫助你了解全局。（圖片來源：Google官方網誌）


AI版本Bing直接給出詳細答案


　　然後，新版Bing會從互聯網尋找相關資料，經分析後總結出用戶要找的答案。例如輸入問題「烤蛋糕時可以用甚麼代替雞蛋？」AI搜尋功能會直接給出詳細說明，讓用戶不用再滾動搜尋結果頁面，尋找網站連結。


　　AI回答內容的末尾，會顯示引用的資料來源與相關連結，以及意見回饋選項。假如查詢有關購物事宜，新版Bing也會在答案中置入廣告。現時ChatGPT所用的GPT-3.5模型，受限於2021年以前的訓練數據，所以無法回答2021年以後發生的事情；新版Bing則使用更先進的GPT-4模型，故此能克服此限制，可讓用戶查詢最近的事件。


　　新版Bing的AI回答會在頁面的右側邊欄出現，頁面左方則仍會顯示網頁清單與連結。換言之，傳統的搜尋結果頁面不會完全消失，讓用戶可以在傳統搜尋與AI聊天之間隨意切換。



新版Bing搜尋引擎是一個聊天框，鼓勵用戶輸入任何問題，而不是關鍵字。（圖片來源：翻攝Bing網站）



當用戶輸入問題後，Bing隨即跳轉至搜尋結果頁面，右側邊欄會顯示對話式AI提供的詳細解。
（圖片來源：翻攝Bing網站）


微軟先勝一場　Google暫居下風


　　從Google與Microsoft兩場發布會來看，Bard明顯處於下風。儘管Google搶在對手之先發表了Bard，但卻沒有提供很多產品資訊，甚至連日後如何融入Google搜尋體驗的細節也未有透露。


　　至於其對手Microsoft，則在發布會上全面披露如何運用ChatGPT重塑未來的搜尋體驗，並詳細介紹採用同款AI技術的新版Bing搜尋引擎，以及加入AI聊天功能的新版Edge網頁瀏覽器。同時，微軟已開設加入等候名單頁面www.bing.com/new，讓網民申請加入新版Bing的優先試用名單，等待日後通知。


　　就算閣下等不及日後通知，只要在加入等候名單後，開啟Edge網頁瀏覽器前往www.bing.com，已可看一個聊天框，下方設有AI搜尋的模擬面板，點選預設問題後，便可以感受對話式AI搜尋的模擬體驗。這比起猶抱琵琶半遮面、披露資訊不多的Google Bard，新版Bing搜尋引擎無疑予人更大信心。

 

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Bard答錯問題令市值蒸發千億


　　更糟糕的是，Google在發布會上示範Bard運作時，輸入查詢問題：「我怎樣可以向9歲孩子解釋韋伯太空望遠鏡的新發現？」Bard即時提供多個不同答案，其中一個是韋伯望遠鏡拍攝到太陽系外行星的首批照片。可是，首批系外行星照片其實是由歐洲南方天文台的甚大望遠鏡於2004年所拍攝，即是Bard的回答並不正確。


　　這項錯誤被發現後，Google母公司Alphabet的股價應聲暴跌8.1%，市值縮水逾1,000億美元（約7,800億港元）。Google發言人回應指，該公司會將外界反饋與內部測試結果作綜合分析，以改進Bard的回答內容質素與真確性。


　　投資銀行顧問公司Evercore直言，Google發布會沒甚麼新亮點，可能是股價下挫的原因之一。惟他們仍相信，憑藉多年的AI投資和雄厚的公司規模，Google的AI技術至少跟對手一樣好，長遠來看仍可捍衛其市場領導地位。



除解答問題外，新版Bing也可以提供生成式的內容。譬如你可以要Bing為你8歲的兒子，寫一首描述狗和海洋的詩。（圖片來源：翻攝Bing網站）


AI助Bing撬走Google廣告商


　　貝克大道財富管理公司（Baker Avenue）首席策略師金·利普（King Lip）表示，市場已開始擔憂，Microsoft將會成為Google搜尋業務的強大競爭對手。但利普認為，新版Bing與Google的搜尋能力依然有一段距離。


　　不過，投資銀行D.A.Davidson的分析師吉爾．盧里亞（Gil Luria）卻批評，Google為求追趕對手，倉促發布Bard，結果在演示期間提供錯誤答案，讓這家科技巨頭顯得份外尷尬。過去幾年間，Google一直是AI研發領域的領頭羊，但如今要把技術應用到實際產品時，該公司似乎是「睡著了」。


　　美國投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師布倫特．希爾（Brent Thill）指出，長遠來說，搜尋功能的改進將對長期廣告收入起到推力作用，惟Bing仍需要一段時間，始能吸引客戶轉投其懷抱。微軟需要一支「鐵筆」來撬走Google的廣告商，而AI功能可能是最有力的工具。


　　長久以來，微軟不斷改進Bing搜尋引擎，但始終未獲用戶青睞，只因無法給予用戶一個「過檔」的強烈理由。現在Bing整合了ChatGPT，這個理由終於出現了。



如用戶點擊Bing的AI回答末尾的「Learn more: Click to view」，便會顯現引用的資料來源與相關網站連結。（圖片來源：翻攝Bing網站）



進入新版Bing的聊天模式後，用戶可以詢問更多細節來不斷地完善搜尋，直到獲得心目中想要尋找的答案。（圖片來源：翻攝Bing網站）


微軟或犠牲廣告收入搶奪市佔率


　　再者，Microsoft還擁有一個Google不可企及的競爭優勢：微軟不像Google般要保護龐大的搜尋廣告業務。AI搜尋工具用通俗易懂的文字直接顯示搜尋結果，不再以網頁連結列表的形式出現。如此一來，用戶點擊廣告連結的次數將會減少，導致廣告平台收入大減。


　　Alphabet的2021年營收有81%是數碼廣告，其中大部分來自搜尋廣告。另一邊廂，微軟搜尋廣告佔集團整體業務的比重不高，因此可能更願意犠牲部分廣告收入，務求從Google手中搶奪搜尋引擎市場份額。


　　那麼，Google推出革命性的Bard，是在革自己的命嗎？目前尚不確定AI搜尋會對搜尋廣告產生多大影響，但Google已被Microsoft與OpenAI迫上戰場。搜尋引擎市場現已開始變天，讓我們有機會目睹科技時代的關鍵轉折！



如閣下有意試用新版Bing搜尋引擎，可前往www.bing.com/new加入等候名單。微軟將在未來幾個星期內將試用規模擴大到可供數百萬用戶參與。（圖片來源：翻攝Bing網站）

 

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