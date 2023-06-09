蘋果MR眼鏡不被看好？Vision Pro先搶開發者共建MR生態圈，平價版明年登場轉攻消費市場！

萬眾期待已久的蘋果MR眼鏡，終於正式亮相了！取名為「Vision Pro」的MR頭戴裝置，匯集Apple軟硬件技術結晶，展現了數碼世界融入生活、虛實結合的夢幻體驗。可是市場反應卻不似預期，新產品發布後公司股價隨即下跌。外界批評，產品定價過高、市場定位不明、欠缺殺手級應用。但有分析指，蘋果推出Vision Pro的目的，並非要打開消費市場，而是要號召全球開發者投入Vision陣營，共同創建「蘋果MR生態圈」，為未來長期發展打好基礎。

透視模式讓用戶跟外界保持連繫

蘋果全球開發者大會（WorldＷide Developers Conference，WWDC）於2023年6月5日正式揭幕，公司執行長提姆·庫克（Tim Cook）親自發表Apple首款混合實境（Mixed Reality，MR）產品「Vision Pro」，既擁有AR眼鏡跟現實世界的連結性和實用性，又提供VR眼鏡的沉浸式娛樂體驗。新產品將於2024年上半年在美國市場開賣，並於2024年稍晚在其他國家上市。

在WWDC 2023大會上，Apple執行長庫克以「one more thing」方式，向觀眾們介紹蘋果首款MR頭戴式裝置Vision Pro。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

這款外形酷似潛水護目鏡的MR眼鏡，機身由特殊鋁合金製造，頭帶則是柔軟的編織物，有助減輕整體重量，提升穿戴舒適度。Vision Pro具備蘋果獨家設計的「EyeSight」功能，當你戴上Vision Pro後，前方鏡面會顯現光暈效果；一旦有人接近，前方鏡面即會對外顯示閣下雙眼，讓對方知曉你可以透過MR眼鏡看見外界環境，並可以與對方有眼神接觸，進行互動。

Vision Pro採用VR裝置常見的頭盔型設計，外形近似潛水護目鏡。（圖片來源：Apple官網）

當有人靠近Vision Pro用戶時，眼前空間就會變得透明，讓用戶能夠看見靠近的人，並與對方在現實世界中保持互動。（圖片來源：Apple官網）

當他人接近時，Vision Pro前方鏡面會顯示用戶眼睛，讓用戶跟對方有眼神接觸。（圖片來源：Apple官網）

譬如說，Vision Pro用戶在公司上網查找資料時，也可以跟四周同事談論公事；又或者，在家中觀看影片時，亦可以與身旁的家人討論劇情。如此一來，用戶就不用擔心自己變成沉迷於虛擬環境、與世隔絕的科技宅男或宅女。

為雙眼帶來4K等級逼真解像度

同時，用戶又可以自主控制，是否要完全投入到VR虛擬實境中。閣下只要轉動Vision Pro上的數碼旋鈕，便可以從透視外界模式切換至全虛擬環境。在欣賞電影時，你不但可以將眼前情境變成電影院，還可以讓自己進入電影場景中，近距離觀看電影中各項事物。

當用戶轉動Vision Pro上的數碼旋鈕，眼前空間就會從現實環境影像，逐漸進入到完全虛擬世界。（圖片來源：Apple官網）

為求讓影像更為清晰和逼真，Vision Pro內置兩片有如郵票般大小的Micro OLED屏幕，各自擁有2,300萬顯示像素，為雙眼提供4K等級的解像度，因此用戶隨意放大影像，也不用擔心畫質受損。Apple又會跟蔡司（ZEISS）合作，可以在Vision Pro上裝配特製近視鏡片，讓近視者不用戴眼鏡都可以看清眼前的虛實結合世界。

Vision Pro可以將眼前任何空間轉換成個人電影院，屏幕感覺有如30公尺寬的電影院大銀幕。（圖片來源：Apple官網）

在硬件架構上，Vision Pro搭載一枚Macbook級數的「M2」中央處理器，負責基本效能運算，以及另一枚全新研發的「R1」圖像處理器，專注於視覺效果運算。M2能夠在低耗能下達到最佳運算表現，讓Vision Pro單次充電可供連續運作兩小時。R1能夠同時處理機身上12個攝影鏡頭、5個感測器、以及6個收音咪的輸入訊號，並能夠在12毫秒內將新影像傳送至屏幕，比人類眨眼還快上8倍。

Vision Pro遮光眼罩和頭帶使用柔軟的織物，透氣並有彈性。它搭配外接電池，單次充電可運作兩小時。（圖片來源：Apple官網）

擺脫控制器進入聲控、眼控境界

目前市場上大部分VR／AR眼鏡均需搭配手持控制器使用，但Vision Pro卻完全擺脫了控制器，用戶單憑語音、手部動作、以及眼球移動，便可以操控所有功能。如同iPhone般，用戶呼叫「Siri」，就可以要求它為你打開任何一個APP。其內置感測器的靈敏度極高，用戶無需大幅度揮動手臂，僅需兩指輕輕一夾，即可以實現操控效果。

Vision Pro用戶完全不需要控制器，可以透過語音、手部、眼球來進行操作。用戶瀏覽APP時，只要輕鬆地看著它們，再以雙指輕捏來選擇，即可開啟APP。（圖片來源：Apple官網）

Vision Pro擁有專屬的空間作業系統《visionOS》。它搭載全新的3D介面，讓APP可以放置在用戶眼前的所有空間，又可以隨時移動到任何位置，並縮放至最合適的尺寸，意味著用戶擁有一個360度的工作桌面。例如將網頁瀏覽器擺放在左方，通訊軟件則放在右方，這樣用戶往左看就可以上網找資料，往右看則可回覆朋友短訊。更神奇的是，用戶雙眼瞧著想要看的方位，想點選的APP即會自動浮現；注視著操作畫面上的按鍵，即可自動按下，達到「眼控」境界。

《visionOS》提供3D介面，讓APP不再受制於顯示器的邊界，能以任何大小比例排放在用戶的前後左右，組成一個360度的工作桌面。（圖片來源：Apple官網）

此外，Vision Pro又可以跟iPhone、iPad、Mac無縫連接。Vision Pro用戶盯著Mac的螢幕，即可把電腦畫面自動投放到眼前空間；甚至在iPhone 和 iPad 上常見的 APP，大部分都可以直接在 Vision Pro上自動順利運行。

當然，Vision Pro也有專屬的APP，但這仍有待全球開發者投入開發。Apple已宣布跟遊戲引擎廠商Unity合作，讓軟件工程師使用其開發工具為Vision Pro設計各式各樣的軟件。迪士尼執行長羅伯特·艾格（Robert Iger）更在WWDC大會上驚喜現身，宣布旗下串流影音軟件《Disney+》在Vision Pro發售首日就會在預載在裝置之中。

3,499美元Vision Pro嚇窒市場

觀乎Vision Pro各項硬件規格與功能設計，無疑是當今最頂尖的VR／AR產品，但為甚麼外界卻不看好呢？究其原委，Vision Pro的定價竟然高達3,499美元（約2.73萬港元），比起預期中的3,000美元還要高出一截，讓市場不禁瞠目結舌。

試圖挑戰VR／AR產品價格上限者，又豈止Apple呢？2022年，Ｍeta推出專業版VR／AR裝置「Quest Pro」，價格定為1,499.99美元（約11,700港元），但因市場反應欠佳，上市不到半年便被迫砍價三分之一，調降至1,049.99美元（約8,190港元）。由此可見，索價過高的VR／AR產品，確實難以獲得消費者青睞。就算是蘋果的死忠粉絲，面對比Quest Pro價格高出3倍的Vision Pro，恐怕都會躊躇不前吧！

Meta Quest Pro因乏人問津，推出不到半年就要從1,499.99美元降價至1,049.99美元。那麼，定價比它高出3倍的Apple Vision Pro銷情又會如何呢？（圖片來源：Meta官網）

國際市調機構ABI Research研究總監埃里克·阿布魯澤斯（Eric Abbruzzese）認為，縱使Apple很好地展現了Vision Pro的獨特性，惟3,499美元對任何人而言都是難以承受的價格，對產品進入消費市場構成極大阻礙。

目前Vision Pro的主要競爭對手是Meta Quest系列產品，除Quest Pro以外，還有定價為299.99美元的Quest 2（約2,330港元）、以及499.99美元（約3,890港元）的Quest 3。阿布魯澤斯指出：「Vision Pro能夠提供的產品價值是對手的3倍、5倍、抑或10倍？這還有待更多討論。」

應用偏向AR，外形走向VR頭盔

另一市調機構TrendForce認為，現時Vision Pro缺乏足夠的專屬應用軟件，初期會偏向開發者和企業用戶，鼓勵他們在《visionOS》上開發各種創新應用；正因為產品的目標受眾不是一般消費者，所以價格才會偏高。以微軟（Microsoft）的AR眼鏡HoloLens 2為例，主要瞄準企業用戶，定價就是跟Vision Pro相若的3,500美元。

微軟AR頭戴裝置HoloLens 2採用眼鏡型設計，主要用作商業和工業用途。（圖片來源：Microsoft官網）

除天價問題讓人困擾外，蘋果對Vision Pro的產品功能定位，似乎也有點叫人不明所以。Apple選擇朝向MR混合實境發展，惟Vision Pro整體應用卻偏向AR擴增實境，以透視外界和融入現實生活作賣點。該公司過去幾年一直都以AR為主要研發方向，所以功能設計側重於AR本不讓人意外，但其外形卻走向VR的頭盔型設計，而不是更輕巧的眼鏡造型。

再著，Vision Pro的續航時間只得兩小時，對VR的原地使用來說，雖然已很夠用，惟卻不足以應付AR眼鏡到處移動使用的流動應用情境。蘋果在WWDC大會上對Vision Pro的演示，大多是原地觀看內容的定點應用情境。因此，Vision Pro的整體設計確實讓人不太確定Apple的專注走向。

不過，觀乎蘋果長久以來的研發重點聚焦於AR領域，庫克更表示AR技術是Apple的「下一件大事」（The Next Big Thing），預計未來Apple還是會造出眼鏡型的產品。其實，要把處理器、感測器、攝影鏡頭、顯示屏等零件統統放進小小的眼鏡框內，還要處理散熱問題，製作難度絕對比頭盔型產品高得多。因此，蘋果當下先以頭盔形式進入市場，待日後技術有所進步，能夠進一步縮小各項零件，這樣才可以推出真正日常使用的AR眼鏡。

平價入門版Vision或明年現身

事實上，相較於進入消費市場，蘋果今次發布這款「不完美」產品，更似是一場VR / AR開發者的招攬會。蘋果既秀出軟硬整合的強大實力，又演示虛實結合的應用情境，盡量展現出自己可以做到的事情，讓開發者放心加入《visionOS》陣營，積極開發各種應用，共同創建一個好像《iOS》般的龐大軟件生態圈。這樣更有利於長期發展更多獨家軟件，甚至推出更多產品線。庫克接受美國廣播公司（ABC）訪問時表明，Vision Pro是替Apple未來發展打好基礎的工程，「所以你要活在未來，就要在今天開始行動。」

另一方面，ABI Research研究總監阿布魯澤斯指出，一直以來Apple的產品策略都是先推出常規版產品，然後再推出高階的「Pro」版產品，但今次卻一反常態，Vision先以「Pro」版的姿態登場，所以預計日後將會有較平價的中低階產品後續上市。

蘋果供應鏈廠商也有消息傳出，2024年有機會看到平價版的Vision現身，相關產品供應鏈現已在運作中。有廠商透露，未來Vision將會同時提供高階「Pro」版和平價入門版，高階產品負責推高平均銷售價格，入門產品則負責擴大用戶基數。而且Vision又會跟iPhone、iPad、Mac互相搭配，以增加用戶對Apple平台的黏著度，藉此拉抬彼此銷量。

有鑑於超高價位、暫時缺少殺手級應用，TrendForce評估，2024年Vision Pro出貨量大概為20萬部，需等後續的入門版推出，以及Apple能夠為Vision創建出必要性應用功能，才有望拉動整體市場發展。摩根士丹利（Morgan Stanley）更指出，在Vision Pro正式上市前，Apple起碼有6個月時間開發殺手級應用，讓VR／AR從小眾市場躍上主流位置。

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