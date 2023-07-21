  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

21/07/2023

AI熱潮降溫！ChatGPT流量大跌！用戶投訴變蠢，企業禁員工用，對OpenAI竟然利多於弊？

#Smart Living #ChatGPT #AI #OpenAI #聊天機械人 #用戶流失 #Google #AI聊天機械人 #流量 #普及 #民調機構 #大型企業 #私隱外洩 #邏輯弱化 #質素 #人工智能法 #運算力 #客戶 #企業客戶 #GPT-4 API #開發
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　ChatGPT推出短短幾個月，成功引爆全球生成式AI熱潮，但這股熱潮升溫很快，降溫也很快。踏入今年6月，它的流量首度出現下滑，用戶在其網站上的逗留時間更大幅縮減。這不但因為這種聊天機械人的新鮮感已慢慢消退，也因為企業禁止員工使用這種工具，更因為愈來愈用戶投訴ChatGPT變蠢了，比以前容易給出錯誤答案，故此考慮放棄使用。到底ChatGPT的成長神話會否就此終結？面對如此不利形勢，OpenAI又會作出甚麼變陣部署呢？

 

ChatGPT流量跌只因學生放暑假

 

　　互聯網數據公司Similarweb的資料顯示，2023年首5個月，ChatGPT網站瀏覽增長率已呈逐月下滑之勢：1月份為131.6%、2月份為62.5%、3月份為55.8%、4月份為12.6%、５月份則為2.8%；及至6月，瀏覽量更首次出現負增長，跌幅達到9.7%。同時，不重複瀏覽人數亦下挫5.7%，在網站上的逗留時間縮短8.5%，而用戶流失率更上升至20%。

 

Similarweb的最新數據顯示，ChatGPT網站的流量（藍色線）在2023年6月首見下跌。（圖片來源：Similarweb官網）

根據Similarweb的數據，2023年5月用戶在ChatGPT網站上花費的時間較4月縮減了8.5%。（圖片來源：Similarweb官網）

 

　　另一研調機構Sensor Tower的數據顯示，2023年6月美國iPhone用戶的ChatGPT與Bing App下載量，較5月暴跌38%。Similarweb資深經理大衛·卡爾（David Carr）認為，流量大跌意味著人們對AI聊天機械人的新鮮感開始消失。Google AI研究員弗朗索瓦·肖萊（Francois Chollet）更直言，ChatGPT已不再熱鬧了。

 

　　有分析指，ChatGPT近期流量減少，與學生放暑假有關。數據科學家薩姆·吉爾伯特（Sam Gilbert）指出，寫論文與做功課是ChatGPT的常見用途之一。進入暑期後，尋求ChatGPT協助完成家庭作業的學生大減。只要等到秋季，學生重新上課，就會再度大量使用ChatGPT，那麼流量就有可能恢復過來。

 

有些人認為，ChatGPT網站流量之所以下跌，主要原因是學生放暑假，暫時無需使用ChatGPT來做功課。（圖片來源：Freepik圖庫）

 

ChatGPT普及程度比想像中為低

 

　　市場研究機構伯恩斯坦（Bernstein）的互聯網分析師馬克·舒姆利克認為，假如ChatGPT流量降低的主因是學生放暑假的話，這代表著這類AI聊天機械人的應用情境仍是很有限，不足以成為未來的主導運算平台。當網民試用過ChatGPT後，便會發現它的主要應用場景是搜集資料、撰寫文案、編寫程式碼等學習或辦公用途，對一般用戶來說，並沒有非用不可的剛性需求。

 

　　Google AI研究員肖萊指出，過去互聯網與iPhone的興起，從來沒有受到暑假等季節性因素影響，以致用戶增長停滯或下降。若然ChatGPT真的被暑假干擾而流量大跌，那麼它可能從一開始就沒有經歷熱潮。

 

　　事實上，ChatGPT的普及程度可能沒有大家想像中那麼高。美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）於2023年3月向逾10,000萬美國成年人進行問卷調查，只有18%受訪者聽說過很多有關ChatGPT的事情，39%表示曾聽說過一點，42%表示根本沒聽說過。同年4月，摩根士丹利（Morgan Stanley）訪問了2,000名民眾，結果發現僅有19%受訪者曾經使用ChatGPT，當中有4%表示會依賴ChatGPT。

 

摩根士丹利的調查發現，在2,000名受訪者中，只有19%使用過 ChatGPT，可見普及率仍是偏低。（圖片來源：Freepik圖庫）

 

大型企業嚴禁員工使用ChatGPT

 

　　無可否認，ChatGPT初出之時確是技驚四座，不但可以模仿人類語氣跟用戶展開複雜的對話，還可以寫論文和作詩，甚至有足夠能力通過各式專業考試。可是，經過幾個月使用後，它的問題卻開始逐一浮現，其中最受企業關注的是機密與私隱外洩疑慮。

 

　　假如員工要讓ChatGPT輔助工作，就要把公司資料與客戶數據輸入到ChatGPT，讓它分析和理解，才可以輸出有用的回應內容；惟過程中輸入的資料卻會被系統保留下來，成為AI訓練數據的一部分；日後ChatGPT在回答用戶問題時，生成的答案有可能包含這些企業敏感數據。

 

　　雖然OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）表示，升級後的ChatGPT已不會再保存用戶輸入數據，但有哪一家公司願承擔此風險呢？因此，不少大型企業已嚴禁員工在工作期間使用ChatGPT，當中最著名的個案就是三星（Samsung）：其員工曾把公司系統程式碼與會議記錄輸入到ChatGPT，引發機密資料外洩疑雲，最終三星決定禁止員工使用ChatGPT、Bard、Bing等生成式AI工具。當一眾企業員工被迫與AI聊天機械人割席後，其流量當然不得不下跌了。

 

ChatGPT回答邏輯弱化錯誤增多

 

　　更嚴重的是，近期有愈來愈多用戶表示，ChatGPT的回答內容質素下降。在Twitter與OpenAI論壇上，用戶紛紛抱怨它「變蠢」和「變懶」，回覆答案不僅邏輯弱化、錯誤增多，而且無法追蹤和記住所有輸入資料，有時甚至不遵循用戶指示。有編程人員更指出，ChatGPT的寫程式表現變得以前差，竟然忘記在程式碼中加入最基本的括號。

 

　　面對「ChatGPT變蠢」的批評聲浪，OpenAI 開發者推廣大使洛根·基爾帕特里克（Logan Kilpatrick）於2023年6月回應指，GPT大型語言模型的本體一直處於靜態，未有被大量外部數據所污染，以致影響答題質素。但他坦承，模型存在一定的不穩定性，故此當用戶輸入相同的提示詞，有機會出現回答前後不一致的情況。

 

　　有專家指出，OpenAI等生成式AI開發商可能出於對歐盟《人工智能法》（AI Act）的顧慮，於是調降了旗下AI工具的能力，避免輸出更多的錯誤資訊或偏見內容。但元宇宙遊戲平台Roblox產品主管Peter Yang卻認為，ChatGPT產出內容質素下降，只因OpenAI正在努力減省AI運算成本而已。

 

GPT-4重整系統架構致性能下降

 

　　奧特曼曾公開表示，ChatGPT運算成本之高足以讓人「瞠目結舌」。2023年4月有分析師估算，OpenAI每日營運成本高達70萬美元（約546萬港元）。根據AI初創Deep Trading創辦人雅姆·佩萊格（Yam Peleg）與奧特曼對話後流出的資料，在GPT-4模型推出前，OpenAI利用約25,000顆NVIDIA A100圖像處理器（GPU），對該模型展開為期90至100日的數據訓練，估計訓練成本達到6,300萬美元（約4.9億港元）。

 

　　有業界人士猜測，OpenAI為求降低運算成本，重新設計了GPT-4 的系統架構，這可能才是ChatGPT性能滑坡的主因。AI初創Lamini執行長Sharon Zhou估計，OpenAI已替GPT-4引入「專家混合層」（Mixture-of-Experts layer，MoE）運作模式：創建多個較小型的GPT-4專家模型，以接受不同任務與主題領域的數據訓練。

 

　　當用戶向GPT-4提出問題時，系統會判斷此問題最適合由那一個或幾個專家模型回答，跟著將回答結果混合在一起輸出，生成最終答案；如此一來，就無需跑遍整個大型語言模型來尋找答案了。因此，AI使用MoE模式有兩大好處：既能生成更好的回應內容，又有助減輕運算成本。

 

流量驟降可能對OpenAI更有利

 

　　在最理想的專家混合層配置下，AI模型當然可以同時實現以上兩者，惟在實際執行上卻往往需要在成本和質素之間作出取捨。Sharon Zhou指出，ChatGPT近期性能下滑很可能與採用MoE模式有關，惟經過一段時間的測試後，相信GPT-4的表現將會有所改進。

 

　　其實ChatGPT流量驟降，對OpenAI來說可能不是一件壞事。2025月5月，奧特曼在美國國會聽證會上表示，ChatGPT的運算力已達瓶頸，所以少一些人使用可能會更好。同年6月，網上流出OpenAI的閉門會議記錄，顯示奧特曼在會議上敲定公司的產品策略：將ChatGPT定位為超級智能工作助理，鼓勵更多企業接入ChatGPT API，以創建專屬的AI解決方案，而不是由OpenAI推出更多AI產品，與客戶爭奪流量。

 

OpenAI執行長奧特曼曾抱怨道，由於ChatGPT的運算力已見頂，所以寧願少一些人使用ChatGPT。（圖片來源：Twitter@sama帳戶）

 

　　由是觀之，OpenAI在運算成本約束下，策略重心已從消費者市場轉向企業市場。2023年2月，OpenAI推出付費版本的「ChatGPT Plus」，月費為20美元（約156港元），提供繁忙時間優先使用、快速回應問題、以及率先獲得新功能等增值服務；同年3月，再釋出功能更強大的GPT-4模型，讓ChatGPT Plus用戶可以直接體驗，希望把純粹貪新鮮的非核心用戶分流出去，以減輕伺服器負擔。

 

GPT-4 API全面開放吸企業客戶

 

　　自此以後，OpenAI就未有再對消費者的應用場景作出更多優化，並開始將精力放在企業市場。2023年7月7日，OpenAI宣布GPT-4 API全面開放付費使用，讓全球企業和開發者均能夠利用它開發專屬的生成式AI工具。

 

　　相比起OpenAI開發自家產品，其GPT語言模型與不同企業的應用相互結合，更可為用戶帶來更到位、更貼合需要的解決方案。正如微軟把GPT模型整合至辦公室工具套件《Microsoft 365》，讓ChatGPT直接在辦公場景中發揮功用，例如起草電郵、撰寫會議摘要、快速製作PPT簡報等。除微軟外，已有愈來愈多的企業接入ChatGPT API，推出各自的AI工具，包括：Salesforce、Adobe、Shopify、以及SnapChat等。

 

《Microsoft 365 Copilot》結合了OpenAI GPT語言模型，可為《Word》用戶提供初稿進行編輯，從而節省寫作和編輯時間。（圖片來源：Microsoft官網）

《Shop》是Shopify旗下網購App，透過ChatGPT API為用戶提供智能購物助手，可以根據用戶需求提出個性化的購物推薦。（圖片來源：Shopify官網）

 

　　根據SimilarWeb的統計數據，2023年6月OpenAI面向企業和開發者的網站（platform.openai.com），流量比5月增加了3.1%。由此可見，消費者用戶的使用量雖則下跌，但企業客戶的用量卻反而有所上升，形成此消彼長之勢。假若此勢頭可以維持下去，將對OpenAI的未來業務發展更加有利。

 

OpenAI在2023年6月發布了一系列API更新，並宣布調降API的使用費，以吸引更多企業採用。（圖片來源：OpenAI官網）

 


延伸閱讀：

OpenAI強敵環伺！馬斯克xAI突襲、Anthropic與Cohere崛起，爭奪生成式AI王者寶座！

趁ChatGPT強勢崛起！OpenAI狂推AI生成工具、投資AIGC初創，掀起人工智能創投浪潮！

金融業對AI又愛又恨？彭博研發聊天機械人、高盛用AI輔助編程，但禁員工用ChatGPT？

全球首部AI法例出爐！歐洲議會通過人工智能法案，為何Google、OpenAI高喊難以承受？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #ChatGPT #AI #OpenAI #聊天機械人 #用戶流失 #Google #AI聊天機械人 #流量 #普及 #民調機構 #大型企業 #私隱外洩 #邏輯弱化 #質素 #人工智能法 #運算力 #客戶 #企業客戶 #GPT-4 API #開發

更多數碼新秩序文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流版IQ

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk