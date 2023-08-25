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25/08/2023

OpenAI無畏破產傳聞！收購初創強化設計力，研發AI代理吸企業客！可能與微軟產生衝突？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　OpenAI憑著ChatGPT而揚名天下，但光是維持此聊天機械人的運作，每天就要花掉70萬美元！因為燒錢太快、營收過低，導致虧損持續擴大。有媒體指，如微軟不再繼續提供資金，該公司或會在2024年底前宣告破產，所以當務之急是要創造足夠收入來支撐營運。究竟OpenAI的下一步要怎樣走才可以邁向獲利之路？在資金緊張的情況下，近日突然宣布收購AI設計初創Global Illumination，背後又有甚麼盤算呢？

 

OpenAI每日燒錢70萬美元

 

　　根據印度新聞媒體《Analytics India Magazine》的報道，OpenAI每天一開門便要損失數十萬美元：單計ChatGPT的營運成本，每日高達70萬美元（約546萬港元），全年累計達2.56億美元（約19.93億港元）。若計及DALL-E 2等其他AI產品的成本，損失將會更加嚴重。

 

　　事實上，OpenAI在2022年的收入只有3,000萬美元（約2.34億港元），根本難以應付日常營運開支。該媒體認為，假如沒獲得微軟（Microsoft）的100億美元（約780億港元）融資，相信OpenAI可能早已支持不住了。

 

　　《Analytics India Magazine》又指出，近期ChatGPT網站的用戶數持續下滑，2023年7月份用戶只有 15億，比起6月份的17億大跌12%。其中一個原因可能是，愈來愈多企業創建自家的生成式AI工具，並要求員工棄用ChatGPT，改用自己公司的聊天機械人。

 

　　雖然企業構建AI工具時，都是要基於大型語言模型（Large Language Model）進行開發，但隨著市場上可供選擇的模型日漸增多，現時企業不一定會選用OpenAI旗下的GPT模型。譬如Meta在2023年7月宣布，與微軟（Microsoft）合作推出全球首個商業版開源AI模型Llama 2，免費提供給企業作商業用途，成為GPT的替代方案之一。

 

生成式AI獲利模式成關注點

 

　　面對用戶流失、市場競爭加劇、以及業務持續虧損等多重衝擊，將使OpenAI陷入財務危機。《Analytics India Magazine》認為，OpenAI倘若無法取得大筆新資金，恐怕在2024年底前就要申請破產。

 

面對ChatGPT用戶流失、燒錢太快、以及市場競爭加劇等嚴峻問題，OpenAI現正積極改善ChatGPT的使用體驗，並研發新產品來開拓新的收入來源。（圖片來源：Pexels圖片庫）

 

　　可是，著名產業分析師郭明錤對OpenAI可能破產一說卻不以為然，直言：「不用去擔心這種事。」他指出，生成式AI現已成為明確的主流趨勢，產業變化過程中自然會產生新的贏家或輸家。反而值得注意的是，如果AI一直無法產生可持續獲利的商業模式，市場對其投資或會放緩。郭氏認為，其中一個觀察指標是，微軟未來兩季對生成式AI的資本支出展望，以及相關業務的獲利狀況。

 

　　站在OpenAI的立場，當務之急是盡快產生足夠收入。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）曾向投資者放話：「希望在2023年實現2億美元（約15.6億港元）收入，並在2024年翻倍至10億美元（約78億港元）。」為求達成目標，OpenAI除大力發展ChatGPT API收費與付費版ChatGPT Plus服務外，亦有意將GPT技術推向更多元化的應用範疇，以開拓新的營收來源。

 

奧特曼（中）曾給OpenAI定下2023年營收達到2億美元、2024年攀升至10億美元的目標。最終能否達成目標，端看奧特曼的產品策略如何部署。（圖片來源：X.com@sama帳號）

 

傳建AI版本App Store市集

 

　　美國科技媒體《The Information》報道指，OpenAI有意創建類似Google Play、Apple App Store的AI應用軟件商店，讓開發者利用GPT模型開發各種AI軟件工具後，有一個可以陳列和販售作品的大型市集平台。OpenAI希望藉著此平台吸引全球開發者共同參與AI應用開發，使GPT技術能夠針對不同應用場景和產業需求，衍生出相關的AI工具，例如提供客服功能的AI、制定營銷計劃的AI、甚至是辨識金融詐騙的AI等。

 

有媒體報道指，OpenAI有意構建類似Apple App Store的應用軟件商店，讓開發者上架基於GPT技術開發的AI軟件，以加快生成式AI在各行各業落地使用。（圖片來源：翻攝Apple官網）

 

　　如此一來，企業如想為公司引入生成式AI技術，就不用耗費人力物力自行研發AI應用，或花費長時間跟外部廠商洽談合作開發，而是在AI市集平台上尋找符合公司業務需要的AI工具，這樣就輕鬆和簡單得多了。

 

　　奧特曼於2023年5月在倫敦舉行的會議上，曾向當地開發者透露了這項大計。據悉，此計畫仍處於初步階段，暫時未知OpenAI會否像Apple般要從銷售額中抽取分成，但已有公司表達參與意願，包括軟件開發商Aquant、以及網上教育機構可汗學院（Khan Academy）等。但隨後OpenAI已出面否認該報道，表示暫時沒有這項計劃。

 

研發自動完成任務的AI代理

 

　　即使AI軟件商店未能成真，OpenAI還手握另一項重大的計劃——把ChatGPT塑造為「AI智能代理」（AI Agents），變成用戶在職場上的個人助理。當用戶設定目標後，AI代理便會自動執行相關任務，幫助用戶達成目標。例如，當目標是增加產品銷量時，AI代理執行的其中一項任務，可以是生成聯絡目標客戶的推廣電郵。奧特曼接受傳媒訪問時表示，OpenAI現正深入研究 AI 代理和最佳開發模式。

 

　　2023年5月，OpenAI招攬了前Meta高層Peter Deng，出任消費產品副總裁（VP of Consumer Product）。他曾擔任Facebook Messenger產品經理、Instagram和Oculus VR的產品總監、Uber產品負責人、以及生產力軟件商Airtable的首席產品長。他曾在LinkedIn表示，OpenAI有意開發提高人們生產力與創造力的輔助工具。這樣難免讓人猜想，Peter Deng加入後的主要任務，可能與AI代理有關。

 

　　2023年8月中，OpenAI宣布收購成立於2021年的美國AI初創Global Illumination，並已將整個公司團隊收編麾下，現正參與包括ChatGPT在內的核心產品研發工作。這是OpenAI自2015年創立以來首次公開的收購案，惟卻未有披露有關交易的財務細節。

 

併購AI初創提升產品設計力

 

　　Global Illumination專注於如何運用AI技術來設計數碼產品，非常重視創意與視覺設計。該公司聯合創辦人為托馬斯·迪姆森（Thomas Dimson）、泰勒·戈登（Taylor Gordon）、以及喬伊·弗林（Joey Flynn）。當中名氣最大的是執行長迪姆森，之前曾擔任Instagram的開發主管，Instagram的內容排名演算法、以及限時動態的投票功能都是出自其手筆，更曾被美國媒體《Fast Company》評為「商界十大最具創意的人物之一」。

 

Global Illumination成員中最具名氣者是執行長Thomas Dimson，2013至2020年間曾出任Instagram首席工程師／總監，更是 Instagram內容排名演算法的原創者。（圖片來源：Thomas Dimson個人網站）

 

　　連同上述３位聯合創辦人，Global Illumination整個團隊只有８個人，但已包羅來自 Facebook、Instagram、YouTube、Google、Riot Games 等公司的工程師與設計師，擁有出色的演算法編寫與視覺設計能力。這正好彌補OpenAI技術超強、但設計能力不足的缺憾。

 

Global Illumination是一家由8名成員組成的數碼產品設計公司，擅長利用AI構建創意工具、基礎設施和數碼體驗。（圖片來源：翻攝Global Illumination官網）

 

　　目前ChatGPT操作介面只有一個簡單的對話框和輸入鍵，確實是有點簡陋，不算是一項成熟的產品。有了Global Illumination團隊的加入，就可以改善ChatGPT的介面設計，提供更豐富的互動性。改善使用體驗、提高用戶滿意度正是當下OpenAI急需處理之事，這樣才可以有效抗衡外部競爭、以及吸引用戶留下來繼續使用。因此，不久之後或許可以看到ChatGPT介面大革新，甚至是設計精美的AI代理誕生。

 

與微軟亦敵亦友的尷尬關係

 

　　然而，OpenAI一旦開發AI代理，卻可能會跟合作夥伴產生衝突。無論是主要投資者微軟、抑或大客戶Salesforce，均已基於GPT技術推出類似的AI代理服務——Microsoft 365 Copilot與Einstein GPT。倘若OpenAI推出自家的AI代理，勢必要跟微軟與Salesforce互相搶客，尤其是OpenAI與微軟之間的關係將會變得更加尷尬。

 

「Microsoft 365 Copilot」是一款結合GPT模型和 《Microsoft 365》辦公室軟件的AI代理，可以將用戶輸入的文字轉化為電郵、文件、或者簡報。（圖片來源：微軟官網）

客戶關係管理軟件巨頭Salesforce已推出基於GPT技術的AI代理「Einstein GPT」，如用戶想撰寫電郵，只需輸入公司和產品名稱，即可自動生成郵件草稿。（圖片來源：Salesforce官網）

 

　　現時雙方均會向企業兜售GPT技術的使用許可權，不同之處是微軟將該技術打包成Azure雲端服務的一部分，OpenAI則直接出售。因此，即使沒有AI代理，雙方的目標客戶已是高度重疊。AI研究機構The Allen Institute for Artificial Intelligence董事會成員奧倫·埃齊奧尼（Oren Etzioni）指出，雙方都在銷售類似的AI軟件和服務，日後勢將陷入進一步衝突。

 

　　OpenAI與微軟盡管彼此競爭，但也要互相依賴。沒有了微軟，OpenAI會失去最大的資金來源；沒有了OpenAI，微軟無法實現Microsoft 365 Copilot服務。微軟財務長艾米·胡德（Amy Hood）曾表示，微軟永遠擁有GPT模型的存取權限，假如OpenAI日後有盈利，微軟也會獲得很大的分成。由此看來，正在盈利路上苦苦掙扎的OpenAI，就算明知會加劇與微軟的競爭關係，也會不顧一切推出其AI代理。

 

微軟與OpenAI既要互搶客戶，又要依靠對方資源來營運本身的AI服務，可說是一種「尷尬的夥伴關係」。圖左為微軟執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella），圖右為奧特曼。（圖片來源：X.com@sama帳號）

 

　　國際顧問諮詢機構麥肯錫（McKinsey）評估，生成式AI可以將佔用員工60%至70%時間的工作內容完全自動化，讓員工可以執行更經濟效益的任務，為全球產業創造4.4兆美元（約34.32兆港元）的經濟價值。假如OpenAI的AI代理能夠順利面世，達成這4.4兆美元價值的那一刻，或許會更快降臨！

 

延伸閱讀：

OpenAI強敵環伺！馬斯克xAI突襲、Anthropic與Cohere崛起，爭奪生成式AI王者寶座！

AI熱潮降溫！ChatGPT流量大跌！用戶投訴變蠢，企業禁員工用，對OpenAI竟然利多於弊？

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