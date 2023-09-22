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22/09/2023

銀行業AI起革命！大摩與OpenAI合研聊天機械人，化身財務顧問AI助手，瞄準富豪大客！

#Smart Living #ChatGPT #大摩 #Solium #人工智能 #NBA #摩根士丹利 #Ai
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    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　如閣下手上有一大筆資金，可能會走到銀行向財務顧問尋求投資建議，但日後大家可能會有種不一樣體驗——AI聊天機械人將會在一旁聆聽你們對話。摩根士丹利（Morgan Stanley）與ChatGPT開發商OpenAI聯合推出專為富豪客戶而設的聊天機械人，幫助客戶快速查找財務研究資料，以優化整個財務諮詢服務流程。當最保守的銀行業者都開始部署生成式AI，這樣將會對整個金融界帶來甚麼衝擊呢？

 

摩根士丹利於2023年9月推出的新型 AI聊天機械人，能夠優化整個財務諮詢的服務流程，讓客戶和財務顧問皆能受益。

（圖片來源：OpenAI官網）

 

AI助手為財務顧問快速查找資料

 

　　摩根士丹利（大摩）於2023年9月宣布，推出與OpenAI共同開發的AI聊天機械人，專為富豪客戶提供服務。有了這個AI助手，財務顧問為富豪提供諮詢服務時，無需再翻閱成千上萬份文件，即能快速找到所需的研究資料或財務表格，讓他們可以騰出更多時間，為客戶提供更貼身、更細緻的財務建議。

摩根士丹利於2023年3月在公司內部推出首個生成式AI聊天機械人，讓公司每一個財務顧問均可擁有24小時待命的投資專家級AI助理。

（圖片來源：翻攝OpenAI官方影片）

 

　　ChatGPT爆紅之前，大摩財富及投資管理部門資訊長薩爾·庫奇亞拉（Sal Cucchiara）已跟OpenAI高層碰面，對ChatGPT的解難能力非常驚艷，並明確表示必須與對方合作。隨後，大摩聯合總裁安迪·薩珀（Andy Saperstein）飛到美國加州，與OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）洽談合作，2022年夏季正式簽署合作協議，可以優先獲得GPT技術來開發財富管理工具。

 

延伸閱讀：金融業對AI又愛又恨？彭博研發聊天機械人、高盛用AI輔助編程，但禁員工用ChatGPT？

 

傳統AI只能搜尋，不能彙整資料

 

　　其實，大摩一早已投入AI技術研發。2018年，該公司利用傳統AI引擎創建了一套名為「Next Best Action」（NBA）的人工智能系統。財務顧問可以透過NBA平台搜尋資料，為客戶快速提供理財分析建議或更新各種財經消息。

 

摩根士丹利可說是銀行界的AI先驅者，早於2018年已研製出NBA的人工智能系統，作為財務顧問與客戶互動溝通的知識庫平台。

（圖片來源：維基百科）

 

 

　　但長時間使用後，NBA系統的問題卻逐漸浮現。大摩擁有龐大的PDF表格與報告文件，分散在不同部門的網站與數據庫內。財務顧問利用NBA查找資料，仍需花上一番力氣和時間進行搜尋、整理，方能將散落資料彙編為有用資訊。

 

延伸閱讀：AI熱潮降溫！ChatGPT流量大跌！用戶投訴變蠢，企業禁員工用，對OpenAI竟然利多於弊？

 

併購後資料暴增傳統AI不敷使用

 

　　近年，大摩不斷對外併購來壯大公司，例如2019年收購股票管理服務商Solium，2020年又買下網上證券商E*Trade、基金管理公司Eaton Vance。上述收購案讓大摩擁有的財富管理文件和資料不斷暴增，此時NBA的搜尋功能已顯得有點不敷使用了。

 

　　有鑑於此，大摩自2022年起就埋首研究，如何運用GPT大型語言模型來整合其巨大的知識庫。2023年3月，大摩在公司內部推出基於GPT-4模型的聊天機械人，提供給300名財務顧問測試使用。這些顧問可以要求聊天機械人列出某項服務的開戶步驟，或者彙整某幾家公司的資料比較，跟著顧問可以複製AI回答內容，直接回覆給顧客，省卻自行蒐集和整理資料的工夫。

 

最終投資建議仍由人類顧問提供

 

　　這個聊天機械人所用的不是公開的ChatGPT服務，而是藉著GPT-4技術建構的大摩專屬語言模型；內裏儲存的資料不是從互聯網任意抓取，而是來自該公司成立近90年以來的各種分析報告和研究。大摩也不是將所有公司資料放進這個模型，而是排除了涉及股票買賣、財務投資、或參與交易策略等敏感資料，以免機密外洩。

 

　　目前大摩GPT-4語言模型已用於輔助公司內部逾10,000名財務顧問，執行財富知識管理工作。大摩數據分析及資料部門負責人傑夫·麥克米倫（Jeff McMillan）指出，公司推出AI聊天機械人，等於財務顧問有了一個可以24小時打電話求助的虛擬經濟分析師，有助提升工作效率。摩根士丹利強調，即使有AI負責分析和整合資料，惟最終投資建議仍是由人類顧問提供。

 

摩根士丹利與OpenAI為富豪客戶而設的AI聊天機械人，經由1,000名財務顧問測試了數個月，方能完成研發。

（圖片來源：Pexels圖片庫）

 

華爾街大行爭相部署生成式AI

 

　　眼看大摩的AI部署如此進取，其他華爾街大行亦爭相引入生成式AI。摩根大通（JPMorgan）宣布成立一個專門負責數據使用和研究分析的AI部門；這個新部門將決定銀行在那些流程上怎樣運用AI，並設立安全機制確保AI應用是安全且負責任的。穆迪（Moody’s）則跟Microsoft與OpenAI合作，攜手開發一款可供客戶使用的AI金融助理。

 

　　國際諮詢顧問機構埃森哲（Accenture）指出，在整個金融界中，銀行業者的AI技術走得最前，同時其他資產管理公司、保險公司亦正積極引入AI模型，力求從後趕上。由此看來，未來金融產業可能會進入AI軍備競賽的階段。

 

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