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09/10/2023

Apple自建搜尋引擎？傳蘋果開發「Pegasus」挑戰Google Search，搶攻百億搜尋廣告市場！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

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　　未知大家有否留意，用iPhone上網搜尋資料，顯示的搜尋結果都是來自Google的。長久以來，iPhone預設的搜尋引擎是Google，但有傳聞指，蘋果（Apple）一直有意創建自己的搜尋引擎來取代Google。最近更有消息傳出，Apple已集齊實現此目標的必要技術元素，現正秘密開發代號為「Pegasus」的搜尋引擎。如果消息屬實，到底有甚麼原因驅使蘋果要自建搜尋引擎呢？

 

Pegasus技術下放至部分Apps

 

　　彭博社（Bloomberg）報道指，2018年蘋果招攬了Google的機器學習專家約翰‧詹南德雷亞（John Giannandrea），負責領導一支技術團隊開發次世代搜尋引擎「Pegasus」，日後將會完全整合至《iOS》與《macOS》。

 

　　據悉，Pegasus的搜尋技術現已陸續下放到多款iPhone應用軟件，包括：App StoreSiriSpotlightApple地圖、Apple TV、以及Apple News等。譬如，iPhone用戶利用SiriSpotlight找資料，就能找到不少Google Search以外的搜尋結果。

 

 

 

Google Search面臨ChatGPT Bing的威脅下，蘋果搜尋引擎將成為AppleGoogle談判的有力籌碼。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

 

蘋果以自家軟件取代第三方服務

 

　　早於2015年，蘋果已發表互聯網爬蟲「Applebot」。它是一種自動瀏覽和抓取網頁內容的機械人，能夠替網站建立索引（Index），用作日後呈現搜尋結果；只要跟Pegasus搜尋技術結合起來，就可以為用戶提供類似Google的搜尋結果。2019年，Apple更收購了AI搜尋引擎公司Laserlike，進一步強化其搜尋技術。由此看來，Apple對搜尋引擎的技術部署似乎已相當完備了。

 

　　儘管Apple執行副總裁艾迪‧庫伊（Eddy Cue）曾表示，蘋果不需要自己的搜尋引擎，但有關該公司要自建搜尋引擎的傳聞卻一直不絕於耳。事實上，Apple曾多次以自家軟件來取代第三方服務，以減低對外部供應商的依賴。例如，iPhone原本是預載Google MapsGmail，但後來卻被Apple地圖與郵件取以代之。

 

 目前Apple可能未準備好與Google Search進行競爭，惟可以肯定的蘋果已擁有足夠的搜尋技術和設備，可以在需要時推出自家搜尋引擎。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

 

 

一直以來，蘋果都有意降低對第三方服務供應商的依賴，故此傾向用自家軟件來替代第三方服務，以Apple地圖取代Google Maps正是最佳例子。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

 

搜尋引擎可創造140億廣告收入

 

　　那麼，究竟有甚麼原因驅使Apple有意開發自家搜尋引擎呢？答案當然是「錢」。彭博社預估，假如蘋果能夠成功建立自家搜尋引擎，並以Google相同價格來銷售搜尋廣告欄位，有機會創造出與Apple Watch接近的收入規模。外界評估，Apple Watch年度收入可能高達120億至140億美元（約936億至1,092億港元）。

 

　　近年Apple積極發展數碼廣告業務，已在公司內部成立廣告技術團隊。App Store搜尋結果、Apple NewsStock介面上的廣告欄位，全是出自此團隊的手筆；2022年，蘋果數碼廣告使用率更一度超越GoogleMeta。蘋果廣告業務副總裁托德·特雷西（Todd Teresi）曾向內部表示，希望將Apple廣告業務擴大至百億美元收入規模，因此相信他絕對不會錯過搜尋廣告這塊大餅。

 

 

 

開發搜尋引擎為生成式AI鋪路

 

　　然而，一旦蘋果推出搜尋引擎與Google競爭，即會失去一大筆來自Google的服務費。為求讓Google成為iPhone的預設搜尋引擎，外界估算Google2022年向Apple支付了200億美元（約1,560億港元）。面對如此龐大的收益，蘋果也不得不三思而行。

 

　　即使Apple不推出搜尋引擎，也不代表浪費了多年來研究心血，因為在搜尋技術上的投入已能惠及旗下多款應用軟件，讓App StoreApple地圖、Apple TV等均能為用戶帶來更佳的搜尋體驗。再者，蘋果藉由Applebot抓取大量互聯網內容進行分析和索引，也可能是為日後部署生成式AI埋下伏線。

 

搜尋引擎可作Google談判籌碼

 

　　此外，蘋果擁有搜尋引擎系統後，能夠從龐大的搜尋數據中分析和了解用戶行為，對制定未來產品和營銷策略有很大參考價值。更重要的是，當Apple握有搜尋引擎技術後，就能夠以此作籌碼跟Google討價還價，爭取更高的預設搜尋引擎收費。

 

　　由是觀之，無論自家搜尋引擎最終會否推出市場，Apple均可站於不敗之地：一旦蘋果搜尋引擎面世，可以創造新的廣告收入來源；即使留中不發，也可以成為日後與Google談判的重要籌碼，謀取更大回報！

 

 

 

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