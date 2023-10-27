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27/10/2023

Apple蘋果生成式AI大落後！從Siri、iOS、App三方面發力狂追，研發Apple GPT挑戰ChatGPT！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　整個2023年，全球科技界上演著一場AI大戰，Google、Microsoft、Amazon、Meta等科技巨頭爭相推出生成式AI產品，唯獨是蘋果（Apple）一直無所作為；來到10月，該公司似乎有具體動作。有消息指，Apple擬每年投入10億美元於生成式AI研發上，開發像ChatGPT般的聊天機械人「Apple GPT」，更有可能整合至iPhone的《Siri》。處於落後形勢的蘋果到底能否藉此迎頭趕上呢？

 

蘋果對生成式AI抱持觀望態度

 

　　ChatGPT於2022年11月面世後，瞬即竄紅，掀起生成式AI熱潮橫掃全球，但當時蘋果對此只抱持觀望態度。之後，微軟（Microsoft）與Google相繼推出Bing Chat與Bard迎戰，亞馬遜（Amazon）的AI升級版智能助理Alexa也跟著登場，甚至連Facebook母公司Meta都釋出大型語言模型Llama，惟蘋果卻表現得非常安靜，沒任何與AI相關的大動作。

 

　　即使後來Apple執行長提姆·庫克（Tim Cook）表示，該公司一直有對包括生成式AI在內的人工智能技術進行研究，但大多數研究成果只限於改良iPhone相片、搜尋、地圖、以及車禍偵測等。可是，這樣的功能無論是實用性或吸睛度，都遠遠不如 ChatGPT，難以讓人留下印象深刻。

 

兵分三路投入開發力求從後趕上

 

　　隨後，Apple看到各大科技巨頭爭相推出生成式AI產品，始驚覺此技術將會躍居為主流應用，才匆匆投入開發，以致比對手慢了半拍。《彭博社》（Bloomberg）援引一名蘋果內部人士指，公司高層認為他們錯過了一個重要的發展項目，所以感到很焦慮，希望可以急起直追，彌補浪費了的時間。

 

2023年4月至7月，Apple位於加州、西雅圖、巴黎、以及北京等地的辦公室，刊登數十個與生成式AI相關的職位空缺，可見蘋果四出招兵買馬，積極研發Apple GPT。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

 

　　Apple現已成立有3支團隊，兵分三路針對《Siri》、《iOS》、App進行生成式AI的開發，領軍人物分別為AI及軟件工程資深副總裁約翰·詹南德里亞（John Giannadrea）與克雷格·費德里吉（Craig Federighi）、以及蘋果服務主管艾迪·庫伊（Eddy Cue）。

 

開發Apple GPT供內部員工試用

 

　　詹南德里亞的團隊負責研發先進的大型語言模型，並將之整合到AI語音助理《Siri》，讓它變得好像ChatGPT般聰明。2023年7月有消息傳出，Apple已開發出自家AI模型「Ajax」，並釋出暱稱為「Apple GPT」的聊天機械人供內部員工試用，藉此評估它是否有能力挑戰市場上的其他對手，以及怎樣將它融入現有蘋果產品中，當中以《Siri》為首要目標。

 

Apple GPT背後所用的大型語言模型「Ajax」，架構比OpenAI的GPT-3.5更強大，故此效能可望直逼GPT-4模型。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

 

　　事實上，《Siri》自2011年推出至今，一直被人詬病沒有進步，所以蘋果將AI模型整合到《Siri》，正可以為它帶來突破性改進。預計這個高度智能化的《Siri》最快可能會在2024年準備好，有機會成為《iOS 18》作業系統的一部分。但鑑於蘋果一貫謹慎的行事作風，只有在去除所有資安和私隱問題後，方會考慮推出產品，因此實際上這個新版《Siri》可能需要更長時間始能面世。

 

　　費德里吉帶領的團隊致力將生成式AI導入至新版本的《iOS》，包括把新版《Siri》與《Message》整合至《iOS 18》，讓前者擁有自動回答問題的能力，後者則具備自動完成輸入句子的功能。

 

Apple計劃將自家大型語言模型整合到下一代《Siri》，讓它能夠自動替用戶執行複雜的任務，預計有望成為《iOS 18》的一部分。（圖片來源：Unsplash圖片庫）

 

年砸數十億美元才有望追上對手

 

　　另一支由庫伊領導的團隊，研究如何將生成式AI導入到更多iPhone Apps。例如，他們正為《Apple Music》開發自動生成播放清單的功能；既替《Pages》加入AI輔助寫作，又為《Keynote》引進自動生成投影片的功能；甚至考慮把AI整合到《Xcode》編程工具，讓開發者可以更有效率地編寫新軟件。

 

　　有消息指，上述３大團隊的每年總預算約為10億美元（約78億港元）。著名蘋果分析師（Ming-Chi Kuo）直言，Apple的生成式 AI 明顯落後於對手，估計每年起碼要投入數十億美元，方有機會迎頭趕上；假如該公司每年只肯投入10億美元的開發資金，那麼他真的很為其AI事業前景感到擔憂了！

 

　　對全球果粉來說，蘋果生成式AI跟其MR眼鏡Vision Pro一樣，縱使遲到，但不缺席，仍有後來居上的可能性。根據蘋果戰績，只要市面產品存有明顯缺點，這就給予Apple一個切入、顛覆市場的機會——iPod如是，iPhone如是，那麼Apple GPT能否複製過往成功經驗，還要留待日後觀察。

 

延伸閱讀：

Apple自建搜尋引擎？傳蘋果開發「Pegasus」挑戰Google Search，搶攻百億搜尋廣告市場！

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