無人的士再生意外！Cruise RoboTaxi誤撞行人釀禍，車隊遭勒令停駛？Waymo趁機拓展業務！

通用汽車旗下Cruise的無人的士（RoboTaxi），獲准在加州三藩市全境提供載客收費服務，讓自動駕駛產業變得前途一片光明。但不足3個月後，這片光明隨著加州政府撤回Cruise自駕的士上路許可，又變得暗淡起來。該公司宣布，旗下無人的士車隊已在全美國暫停營運。究竟Cruise出了甚麼亂子，導致如日中天的自駕事業被迫停擺呢？

受害者被RoboTaxi拖行6公尺

2023年10月 2 日晚上9點半，一名女性在三藩市過馬路時遭一輛汽車撞飛，被拋至 Cruise 無人的士前方，雖然自駕系統馬上緊急煞車，惟始終無法避免碰撞；系統因偵測到撞擊，於是把無人車駛至路旁停泊，以免造成更多安全問題，但此舉反而讓受害者被卡在車底拖行了6公尺，幸好經搶救後她仍能倖存。

此罕見車禍發生後，引發社會廣泛關注，Cruise自駕車的安全性更備受質疑。10月24日，加州車輛管理局（Department of Motor Vehicles，DMV）以「對行人安全構成不合理風險」為由，無限期暫停Cruise的無人車部署與自動駕駛測試許可。

DMV狠批Cruise事後應對不當

加州車輛管理局進一步解釋，Cruise之所以被勒令停運，主要原因是其車禍事故報告內容有誤導性。最初Cruise向DMV提交的行車記錄影片，只有第一次緊急煞車的畫面，欠缺了隨後車輛行駛移至路旁的過程；到了10月13日，該公司才願意提交完整影片。

DMV批評，Cruise在肇事後的應對有明顯不當，似乎有意隱瞞證據，又指出Cruise RoboTaxi對公眾並不安全，該公司有扭曲其自駕技術安全性之嫌。因此，局方強調該公司必須在滿足一切安全條件後，重新取得自駕車上路許可，始能恢復無人的士營運。

DMV認為，Cruise RoboTaxi對涉及行人的車禍事故應對能力不足，假如繼續讓這種自駕車在路面上行駛，可能會為公眾帶來不合理的風險。（圖片來源：Cruise官網）

全美Cruise RoboTaxi暫停營運

同日，Cruise馬上作出回應，表示他們已提供完整行車記錄影片，沒有刻意隱瞞，只是有些誤會。該公司指出，在車禍事故中，RoboTaxi僅需0.46秒便已作出反應，比起人類駕駛者的反應時間快得多，並強調安全是該公司使命的核心，現正在分析如何加強自駕系統對這種罕見事故的應變能力。

隨後，Cruise於10月27日宣稱，現時最重要是採取適當措施，以重建公眾信心，本著這種精神，決定主動暫停所有無人的士車隊的營運，並全面檢查車隊運作流程與系統，反思如何以贏得公眾信任的方式進行運作。

Cruise宣布，旗下所有無人駕駛的車隊暫停營運，但設有人類監督員的自駕的士則會繼續運作。如此一來，即是將Cruise RoboTaxi打回原形。（圖片來源：Cruise官網）

換言之，除加州三藩市外，德州柯士甸和侯斯頓、以及亞利桑那州鳳凰城的無人的士車隊都要停擺，甚至連正準備提供服務的佛羅里達州邁阿密車隊也要叫停，令原本要大肆擴張的自駕事業陷入癱瘓。

Waymo與Uber合推無人的士

這對Cruise母公司通用汽車（General Motors）來說，無疑是一記重擊。根據通用第三季財報，2023年1月至9月Cruise累計虧損高達19億美元（約148.2億港元）。但通用執行長瑪麗·芭拉（Mary Barra）依然看好自動駕駛的發展潛力，認為到2030年Cruise的年收入可望成長至500億美元（約3,900億港元）。然而，如今Cruise RoboTaxi不知何年何月始能復業，芭拉的如意算盤可能已打不響了。

當Cruise身陷泥淖之際，其主要對手Waymo迄今還未傳出有甚麼大問題，現正積極部署拓展業務。全球最大叫車公司Uber於10月26日宣布，跟Google母公司Alphabet 旗下Waymo合作，在鳳凰城提供自駕的士叫車服務。鳳凰城居民使用Uber APP預約叫車時，可以揀選無人駕駛的士，或者有人駕駛的傳統汽車，兩者車資相同。假如反應良好，相信Waymo RoboTaxi可以透過Uber的龐大叫車網絡，滲透至美國各個城市，逐步邁向普及。

居住在鳳凰城的Uber用戶透過手機APP預約叫車，系統會自動配對鄰近的Waymo RoboTaxi，再由用戶選擇接受或拒絕該車。（圖片來源：Waymo官網）

同樣在三藩市提供無人的士服務，Cruise觸礁停擺，Waymo則一帆風順，這究竟是前者時運不濟、抑或雙方自駕車隊存在著一定的技術差距呢？

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