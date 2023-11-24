OpenAI宮鬥風暴！CEO奧特曼遭罷免後閃電復職、董事會大換血！解構來龍去脈+影響

生成式AI龍頭OpenAI董事會上週突然解僱執行長奧特曼，引發一連串反轉再反轉的「宮鬥式」戲碼：公司總裁布羅克曼辭職以示支持奧特曼，微軟隨即宣布歡迎兩人加盟；逾9成員工向董事會發出連署信，施壓要求奧特曼回歸；策劃罷免奧特曼的蘇茨克維聲稱對事件感到後悔，將盡一切努力挽回一切；最終OpenAI宣布，召回奧特曼重新出任執行長，為這場宮鬥劃下句號。究竟事件背後緣由為何？對該公司又帶來了甚麼影響？

蘇茨克維在生成式AI的商業化和公共安全兩方面，跟奧特曼意見相左，正是他策動罷免奧特曼的主要原因。（圖片來源：多倫多大學官網）

董事會：奧特曼不坦白、不可信

2023年11月17日，OpenAI董事會宣布解除山姆·奧特曼（Sam Altman）的執行長（CEO）職務，對外公布的理由是奧特曼在與董事會溝通時「不坦白」，讓董事會不再相信他能繼續領導OpenAI，其職務會由技術長米拉·穆拉蒂（Mira Murati）暫時接任。

消息曝光後，OpenAI聯合創辦人兼總裁格雷格·布羅克曼（Greg Brockman）隨即宣布辭職，以示與奧特曼同進同出。同時，以OpenAI最大金主微軟（Microsoft）為首的投資者亦向董事會施壓，要求讓奧特曼復職，否則可能不再支持OpenAI，迫使董事會連忙找來奧特曼進行協商。

但結果卻令人失望：董事會沒有召回奧特曼，而是找來Twitch前執行長艾梅特·謝爾（Emmett Shear）作為繼任者。11月20日，微軟執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）宣布，奧特曼與布羅克曼將會加入微軟，帶領一個新成立的先進AI研究團隊。





有消息指，微軟執行長納德拉對OpenAI董事會沒事先知會的情況下，擅自罷免奧特曼，感到十分憤怒，因此向董事會大力施壓，要求讓奧特曼復職。（圖片來源：X.com@satyanadella）

員工逼宮成功，奧特曼重掌職權

同日，OpenAI約770名員工中，逾700人簽發連署信向董事會逼宮，要求董事會全體成員下台，並讓奧特曼復職，否則他們會全數追隨奧特曼而投奔微軟。叫人意想不到的是，這封連署信上竟然找到OpenAI首席科學家伊爾亞·蘇茨克維（Ilya Sutskever）的名字，他正是讓奧特曼解職的始作俑者。

事件發生後，OpenAI內部陷入一片混亂，讓蘇茨克維對參與董事會行動感到非常後悔，表示無意傷害OpenAI，希望將盡一切努力再次將公司團結起來。

11月22日，OpenAI宣布內部已達成協議，將迎回奧特曼出任執行長，又會籌組新的董事會，讓這場歷時5天的宮鬥事件得以落幕。Salesforce前共同執行長布雷特·泰勒（Bret Taylor）、美國前財政部長拉里·薩默斯（Larry Summers）、以及原有董事亞當·德安吉洛（Adam D’Angelo），將組成OpenAI新董事會，並由Bret Taylor擔任主席。

奧特曼新AI項目Q*恐威脅人類

一向以開發更安全AI為己任的蘇茨克維，之所以策動推翻奧特曼，理由是在奧特曼領導下，OpenAI已開始走向不安全AI之路。11月6日，奧特曼在首屆開發者大會「DevDay」上宣布，容許所有用戶創建自訂版本的ChatGPT，藉此加快AI應用的普及。

不過，落在蘇茨克維的眼中，這卻是非常危險的做法，於是他向OpenAI董事會提出對奧特曼的擔憂。董事會決定支持他罷免奧特曼的其中一個關鍵是，有研究員向董事會投書警告，奧特曼正秘密研發一項可能會威脅人類的AI技術，近期更已取得重大突破。

這項代號為「Q*」的通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）研究計劃，目標是研發出比人類更聰明的AI系統，具備自主學習和創新的能力，希望可以幫助人類發掘科學新知識，帶來更大的科技進步。

OpenAI在奧特曼領導下著手研發AGI項目Q*，無需用戶輸入任何提示詞，AI就能自主完成複雜任務。有部分研究員擔心，Q*繼續發展下去，將創建出超越人類智慧的AI，所以致函董事會示警。（圖片來源：Unsplash圖庫）

宮鬥動搖市場對OpenAI的信心

目前Q*團隊已成功開發出，能夠解決基本數學題目的AI模型，代表著AI將擁有類似人類的推理能力，可望應用在創新科技研究上。儘管這個模型的數學能力暫時只有小學程度，但這已讓奧特曼興奮不已，更在剛結束的APEC企業領袖高峰會上揚言，AGI技術即將到來。惟董事會認為，這項技術突破或會對人類構成威脅，故此決定罷免奧特曼。

在新董事會管治下，相信奧特曼不會再因為類似原因而被解僱，然而宮鬥事件卻已動搖了市場對OpenAI的信心，外界開始重新評估依賴單一公司提供生成式AI技術，是否不利於長遠發展。

奧特曼在X平台發文確認，在新董事會與微軟執行長納德拉的支持下，將會重返OpenAI。（圖片來源：X.com@sama）

AI研究科學家德里普·拉奧（Delip Rao）指出，今次事件凸顯現時AI生態圈很脆弱，過於依賴單一公司來滿足AI服務的需求，所以業界應該鼓勵研發開放原始碼的AI模型，以免AI技術過於集中在一、兩家公司手上。市調機構Forrester亦認同，事件發生後將增加市場對單一公司以外開源AI模型的需求。

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