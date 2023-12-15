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15/12/2023

區議會選舉｜香港智慧城市淪為笑話？區選電子選民登記冊大規模故障！揭示電子投票面臨甚麼挑戰、風險？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　剛結束的2023區議會選舉，因電子選民登記冊系統大規模故障，引來社會極大迴響。為求提升城市競爭力，近年各地政府積極引入智能化城市管理方案，電子投票也是其中重要一環。但今次電子選民冊無故當掉，被迫轉用人手派票，卻為香港智慧城市發展蒙上陰影。究竟看似更方便、快捷的電子投票，落地執行時要面對甚麼挑戰與風險？

 

電子選民冊當機改用紙本登記冊

 

　　選舉管理委員會於12月10日晚上宣布，用作核發選票的電子選民登記冊系統發生故障，無法如常運作，要改用電子選民登記冊，透過人手發出選票，並決定將投票時間延長1.5小時，至凌晨12時結束。選管會主席陸啟康表示，現階段未有證據顯示系統受到網絡攻擊，暫時故障原因不明。

 

　　特區政府已要求選管會成立專責調查小組，由政府資訊科技總監辦公室、選舉事務處資訊科小組、以及警察網絡安全及科技罪案調查科三方合作調查，須在3個月內向特首提交報告。

 

　　事實上，電子選民登記冊系統已非第一次出事。2021年9月舉行的選委會選舉，首度試用電子選民登記冊。同年12月的立法會選舉，電子選民冊開始大規模投入運作，期間有7個投票站的系統出現故障，令投票作業停擺約3至22分鐘不等，但因暫停時間較短、涉事票站數目小，是以影響不大。選管會解釋，事故起因是投票站電力供應和網絡連線不穩，以致部分系統未能正常運作。

 

　　

2021年立法會選舉舉行前，選舉事務處曾為逾10,000名投票站工作人員，舉辦了20場電子選民登記冊系統操作的實習課堂。（圖片來源：香港特區政府官網）

 

美國各州份已全面採用電子投票

 

　　儘管有系統當機風險，但仍有不少國家樂於採用電子投票（Electronic Voting）。它的好處是，既可以簡化投票作業流程，讓票站不用再大排長龍，又可以方便海外國民遠距投票，有助提高投票率，促進公民參與。

 

　　電子投票大致上可分為兩種技術方案：網上投票、以及電子投票機投票。由於網上投票系統的架設成本高，潛在資安風險大，加上選民接受度不高，所以通常只限於海外選民使用，譬如：新西蘭、瑞士等。當要面向全國所有選民時，大部分國家都傾向選用電子投票機模式，例如：美國、加拿大、澳洲、法國、以及比利時等。

 

　　市場上的電子投票機主要有兩種，分別為觸控式電子投票機、以及光學掃描投票機。以美國為例，目前所有州份已全面採用電子投票，不但設有電子選民登記冊來核實選民身份，更同時提供觸屏投票機、光學掃描機兩種投票方式供選民揀選。2020年，77%美國選民以人手填劃紙本選票、或用填票機投票後列印紙本記錄，再進行光學掃描；20%選民則直接使用觸控裝置進行投票。

 

香港選舉流程僅是局部電子化

 

　　至於香港選舉流程，目前只算是「半電子化」。香港跟美國一樣設有電子選民登記冊系統作選民身份驗證，但投票方式依舊是手劃選票，而不是像美國選民般可以選用電子投票機。點票作業方面，選委會早於1998年已引入光學掃描點票機，以加快選舉運作，惟在2021年選委會界別分組選舉中，光學點票機卻出現卡紙情況，反而延誤了點票流程。

 

2021選委會選舉所用的紙本選票尺寸跟市場上的光學掃描點票機相容，但最終卻出現了卡紙情況。（圖片來源：香港特區政府官網）

 

　　倘若香港選舉要大規模使用光學點票機，就要重新設計選票，以免發生卡紙事故，而且必需在全港600多個投票站裝設這種點票機，惟特區政府卻認為，此舉不符合成本效益。由是之故，香港的點票工作仍以人手點算為主，而美國則全交由電子投票機直接統計票數。

 

2023區議會選舉點票作業仍是採用傳統的人手點算方式。（圖片來源：香港特區政府官網）

 

電子投票機易被黑客鑽漏洞入侵

 

　　然而，有不少人質疑電子投票作業不夠透明，投票機可能會發錯選票、計錯選票，又或者被內部人員竄改票數，甚至遭受黑客攻擊。事實上，大部分電子投票機非為連接互聯網而設計，本身就欠缺紮實的網絡保安功能；就算設有安全機制，也有可能因軟件設計漏洞而被入侵。

 

　　2017年DefCon世界黑客大會上，一名來自丹麥的研究人員卡斯滕·舒爾曼（Carsten Schürmann）只花了90分鐘，透過《Windows XP》的系統漏洞，輕易取得WinVote投票機的遠端控制權。因此，大部分民眾依然較相信紙本投票、開票方式所得出的選舉結果，對電子投票的安全性始終抱持懷疑態度。

 

日、英、德已放棄使用電子投票

 

　　正因如此，電子投票在過去20年的發展相當緩慢，部分曾施行電子投票的國家更決定放棄使用，恢復紙本投票方式，當中包括：日本、英國、愛爾蘭、德國、荷蘭、芬蘭、挪威等。這些國家之所以停用電子投票，主因是軟件設計或人為錯誤引致系統不穩定，其他理由則為安全性漏洞、法律糾紛、涉嫌選舉舞弊、以及營運成本過高等。

 

　　不過，特區政府仍有意在短期內將進一步研究電子投票。2023年5月，政府建議在選舉事務處增設兩個首長級職位，其中一項主要職責是研究如何在選舉中更廣泛應用資訊科技。今次電子選民登記冊爆發大規模故障後，政府對選舉流程電子化的看法是否會有所轉變呢？且看專責小組在3個月後提交的調查報告結果如何。

 

 

 

 

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