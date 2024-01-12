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12/01/2024

AI｜GPT Store複製App Store神話？OpenAI建構AI應用平台經濟，邁向AI霸權的關鍵一步！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　當年蘋果（Apple）為iPhone創建App Store，造就出龐大的App平台經濟；如今OpenAI照辦煮碗，宣布推出GPT Store，讓用戶可以創建和發布自訂版本的GPT聊天機械人，試圖建構自家的生成式AI生態圈，引發新一波AI應用經濟。在群雄並起的AI時代下，究竟OpenAI能否憑藉GPT Store來建立其AI霸權？這類AI應用商店將會面臨甚麼挑戰呢？

 

人人均可自製GPT聊天機械人

 

　　2023年1月10日，GPT Store正式啟動，就好像是蘋果App Store般，為ChatGPT用戶提供一個市集平台，讓他們發布自己製作的GPT聊天機械人，供其他人下載和使用，藉此獲利。正如OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）所言：「OpenAI真正從事的業務是銷售智能；隨著時間推移，智能代理將成為真正的主流趨勢。」可見該公司的目標是要建立AI應用平台經濟。

 

　　GPT Store容許用戶透過ChatGPT製作工具《GPT Builder》，創建針對特定用途的GPT，譬如教授孩子數學的AI導師、或輔助軟件工程師的IT顧問等。用戶不需具備編程能力，只要輸入平日所講所寫的自然語言，並給予清晰明確的指示，《GPT Builder》即可為用戶製造出自訂版本的ChatGPT。

 

ChatGPT付費用戶只要在《GPT Builder》輸入適當的AI提示詞，系統便能自動生成一個自訂版本的ChatGPT。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

 

300萬個不同版本GPT供選擇

 

　　OpenAI表示，自2023年11月首屆開發者大會上推出ChatGPT客製化服務「GPTs」，3個月下來全球用戶累計創造300多萬個自訂版本的GPT；換言之，GPT Store甫開張，已有逾300萬個GPT聊天機械人可供用戶選擇。

 

　　用戶要在芸芸眾多GPT中，找出自己合用的聊天機械人，除可使用GPT Store內的搜尋功能外，還可以從項目分類中慢慢挑選，當中包括：Top Picks、DALL-E、寫作、研究及分析、編程、教育、生產力、以及生活風格等類別。此外，商店又設有熱門下載排行榜，讓用戶選取最受歡迎的GPT。

 

目前GPT Store內的熱門GPT計有：簡報或圖片設計工具《Canva》、登山路徑建議工具《AllTrails》、基於2億篇學術論文的GPT模型《Consensus》、以及AI編程導師《Code Tutor》。（圖片來源：OpenAI官網）

 

　　那麼，GPT創作者如何可以獲利呢？OpenAI透露，收益分成計劃將於2024第一季開始執行，首階段只惠及美國創作者，將按照對其GPT的使用量來計算相應報酬。該公司表示，將在稍後時間提供具體的分成標準和細節。

 

ChatGPT Team面向中小企客戶

 

　　除此以外，OpenAI還同步推出了面向中小企客戶的訂閱服務「ChatGPT Team」。它可說是既有 ChatGPT Enterprise」的簡化版，適用於用戶人數在150名以下的公司，每名用戶月費為30美元（約234港元）；如改以按年繳費，每名用戶平均每月費用則為25美元（約195港元）。

 

　　ChatGPT Team用戶可以存取GPT-4與DALL·E 3模型、以及OpenAI進階數據分析工具，而且又可以享用GPT管理控制功能，例如決定公司內部GPT應分享給哪個職級或部門的員工，或者哪些外部GPT可以在公司內使用。OpenAI強調，ChatGPT Team用戶輸入的提示詞和上傳資料均不會用於訓練AI模型，避免客戶機密外洩。

 

非官方山寨GPT商店爭相湧現

 

　　值得留意的是，GPT Store只限ChatGPT Team、ChatGPT Enterprise、以及ChatGPT Plus付費用戶使用；倘若閣下使用免費版的ChatGPT，則暫時無緣問津。由此視之，GPT Store與ChatGPT Team的面世，將可為OpenAI創造的新收入來源。

 

　　外界分析指，GPT Store開業後，GPT聊天機械人的數量和使用量將會有新一輪增長，加速GPT生態圈發展，有助AI應用平台商業模式落地，迎來AI界的「App Store」黃金年代。

 

　　可是，在GPT Store啟動前，非官方的GPT商店已如雨後春筍般湧現，例如：GPTsHunter.com上有10多萬個GPT，GPTstore.ai有逾8萬個，GPTs.la則有７萬個以上。但這些網站上卻有不少GPT是未獲原作者授權的山寨版GPT。

 

OpenAI應著手處理山寨GPT

 

　　美國媒體公司1105 Media的AI副總裁麗貝卡·內格爾（Rebecca Nagel）表示，其GPT作品《Copy Edit Pro》未經授權下被抄襲並放上GPTstore.ai。她控訴，一個名為「9.tapgpts.com」的帳戶非法複製其GPT名稱、標誌、以及運作原理，完全是搬字過紙。

 

《Copy Edit Pro》原作者Rebecca Nagel控訴，其作品被「9.tapgpts.com」帳戶非法盜用。（圖片來源：翻攝GPTstore.ai官網）

 

　　其實，內格爾只是其中一名被侵權的苦主。在OpenAI開發者論壇上，有不少創作者投訴其GPT作品被「9.tapgpts.com」盜用，初步統計該帳戶持有逾3,300個GPT，希望官方能夠官方出面解釋和採取行動。

 

　　因此，OpenAI如要壯大AI應用平台經濟，必須先處理山寨GPT情況，以免蠶食GPT Store收益；同時，又要釐清用戶創作GPT的版權問題，讓創作者知道自己的作品可以受到版權保護，這樣才可以鼓勵更多人投入GPT創作陣營。

 

延伸閱讀：

AI新商機！OpenAI推客製化ChatGPT、GPT Store，不用寫程式也可自製AI工具賺錢！

OpenAI無畏破產傳聞！收購初創強化設計力，研發AI代理吸企業客！可能與微軟產生衝突？

 

 

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