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19/01/2024

AI版權｜ChatGPT吃霸王餐？紐約時報狀告OpenAI、微軟侵權！「合理使用」原則勢成法律爭議焦點

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　ChatGPT爆紅雖然造就了逾千億美元產值的生成式AI產業，但也讓傳媒和出版業者感到威脅，認為科技巨頭未經許可使用其內容來訓練和開發AI模型，形同吃霸王餐，故陸續有作家或傳媒人狀告AI公司侵權。近日美國著名報業《紐約時報》終於坐不住，決定對OpenAI與Microsoft提告，代表新聞業對AI巨頭開出第一槍。一旦法院對這宗官司作出裁決，將成為往後的重要參考案例，足以左右科技業與傳媒業的未來發展，所以份外惹人注目。

 

ChatGPT未經許可用紐時內容

 

　　2023年12月27日，紐約時報公司（The New York Times Company）跑到曼哈頓聯邦地方法院，控告OpenAI與微軟（Microsoft）非法使用該報內容來訓練和開發ChatGPT與Bing Chat（現已改名為Copilot）；當聊天機械人被問到涉及新聞或時事的問題時，可能會依照《紐約時報》的內容來回覆用戶。該公司認為，倘若用戶滿意AI的解答，就不會瀏覽《紐約時報》網站，導致網站流量下降，損害其廣告和訂閱收入。

 

　　紐約時報公司表示，GPT大型語言模型所用的某個AI訓練資料庫中，《紐約時報》屬第三大的資料來源，僅次於維基百科、以及美國專利文件資料庫，因此OpenAI與微軟應對其非法複製和使用該報內容所造成的數十億美元法定（Statutory）和實際（Actual）損害負責；同時，又要求被告銷毀任何有使用《紐約時報》版權內容的AI模型和相關訓練資料庫。

 

紐約時報公司指出，OpenAI的ChatGPT與微軟的Copilot在未經許可下近乎逐字摘錄《紐約時報》的報道內容，已經超越了「合理使用」的界線。（圖片來源：維基百科）

 

OpenAI：紐時指控欠合理依據

 

　　儘管訴訟狀未有提出確切的索償金額，但卻列出《紐約時報》與其附屬品牌合共6,000多萬項被OpenAI與微軟用於訓練AI模型的內容記錄。根據美國聯邦版權法，每項蓄意侵權行為最高可被判罰款15萬美元（約117萬港元），如以6,000萬項內容條目計算，罰金可能高達9兆美元（約70.2兆港元），這對財雄勢大的微軟可能衝擊有限，但對OpenAI這家初創企業卻是沉重的財務打擊。

 

假如紐約時報的訴訟取得勝訴，OpenAI與微軟將被要求支付高額的版權費用，這可能會增加ChatGPT與Copilot的營運成本，間接影響到用戶。（圖片來源：翻攝Microsoft官網）

 

　　OpenAI回應指，紐約時報的指控缺乏合理依據，並重申使用網上公開資料來訓練AI模型，屬於「合理使用」（Fair Use）範圍。該公司強調，「合理使用」原則對創作者公平，對創新者必要，對美國競爭力更是非常重要。

 

AI模型訓練的合理使用存爭議

 

　　這宗官司的勝敗關鍵正在於，OpenAI與微軟的做法是否真的符合版權法中的「合理使用」原則：在特定情況如教學、評論、研究、或新聞報道之下，允許他人不經版權持有人許可，都可以使用特定作品。構成「合理使用」的大前提是，生成式AI必須創造出新內容，而不是重現作品本身，即是「轉化性使用」（Transformative Use）；同時，新內容亦不會損害原本作品的市場。

 

　　紐約時報公司自2023年4月起已跟OpenAI進行協商，嘗試找出符合雙方利益的合作方案，可是一直未能達成共識，箇中原因或許是雙方對「合理使用」的看法各有不同。事實上，「合理使用」原則是否適用於AI模型訓練，目前尚無明確案例可援，所以紐時決定提起訴訟，交由法庭判決。

 

版權問題是AI發展的最大障礙

 

　　紐約大學科技法律及政策診所（Technology Law and Policy Clinic）負責人賈森·舒爾茨（Jason Schultz）認為，在圖書被擅用於AI訓練方面，OpenAI的論點頗具說服力。紐約時報代表律師則重申，OpenAI未經許可使用該報新聞內容不符合「合理使用」，因為只要用戶可以透過ChatGPT取得局部新聞資訊，便不會去新聞網站閱讀整篇報道，所以它有可能成為新聞的替代品，損害原有市場。

 

　　范德堡大學（Vanderbilt University）知識產權計劃聯席主任丹尼爾·熱維斯（Daniel Gervais）指出，版權問題始終是懸在AI公司頭上的一把大刀，除非他們找出解決辦法，否則這把刀會一直懸掛在那裡，限制著生成式AI的未來發展。

 

OpenAI四出奔走洽談內容授權

 

　　有鑑於此，OpenAI現正積極跟數十家出版商洽談作品授權事宜。2023年7月，該公司公布跟美聯社（Associated Press）達成合作協議，能夠存取1985年至今的新聞資料庫，而美聯社也可以獲得OpenAI的技術使用權。12月該公司又宣布，與歐洲新聞集團阿克塞爾·斯普林格（Axel Springer）簽署授權協議，可以使用Business Insider、Politico等媒體內容來訓練AI模型。

 

OpenAI已獲得歐洲新聞集團Axel Springer的內容授權，日後用戶可以透過ChatGPT讀取該集團旗下媒體的新聞摘要和資料來源連結。（圖片來源：Freepik圖庫）

 

　　根據瑞銀的最新研究報告，全球對生成式AI的需求日益擴大，AI模型與工具的收入可望從2022年的22億美元（約171.6億港元），暴增至2027年的2,250億美元（約171.6億港元）。面對如此龐大的產值規模，OpenAI作為AI市場龍頭，理應可以坐享其成，但紐約時報的提告卻有可能為這家初創帶來沒頂之災，迫使其退出市場。由是之故，這宗官司的判決既對OpenAI構成生存挑戰，也將對AI發展造成深遠影響，值得大家日後多加關注。

 

延伸閱讀：

OpenAI接連被告！ChatGPT涉嫌誹謗、侵權、損害私隱，CEO奧特曼如何應對訴訟浪潮？

OpenAI惹上官非！Getty Images、程式開發者控告AI公司侵權，引發「合理使用」爭議


 

 

 

 

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