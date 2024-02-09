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09/02/2024

Humane Ai Pin｜iPhone殺手來了！AI Pin重新定義AI操作體驗，將是智能手機終結者、還是短命潮流玩意？

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　AI Pin作為一款尚未正式發售的新產品，不但被《時代雜誌》選為「2023年度發明」，還獲OpenAI、微軟、Salesforce等科技巨頭的投資。一個宛如胸針般的小巧裝置，可以串聯AI模型，讓用戶透過語音下達指示，控制撥打電話、搜尋資料、甚至即時翻譯，就像是隨身使用的ChatGPT，更被外界譽為iPhone殺手！究竟AI Pin是足以顛覆智能手機時代的革命性產品，還是曇花一現的潮流玩物？

 

可以掛在領襟上穿戴式AI裝置

 

　　AI Pin是一個簡約小巧的穿戴式裝置，體積只有44.5×47.5×14.98毫米，機身重量為34.2克，電池重量則為20.5克，兩者以磁吸方式結合，可以像胸針般掛在領襟上。裝置本身沒有任何按鍵與屏幕，操作全靠語音和手勢，輸出畫面則會投影在用戶手掌上。

 

　　這款AI裝置自帶手機網絡功能，不像智能手錶般必需搭配手機方可連線上網。機身上方設有1,300萬像素攝影鏡頭，可以拍照錄影和掃描任何事物；裝置配備收音咪，可以接收用戶的語音指示，並內建揚聲器，可以輸出語音回覆和播放音樂。

 

小巧如胸針的AI Pin，內建高通Snapdragon處理器作AI運算核心，並配備1,300萬像素攝影鏡頭、觸控板、投影器、揚聲器和收音咪。（圖片來源：翻攝Humane官方YouTube 影片）

 

　　為免裝置被濫用，當AI Pin進行收音或錄影時，機身上方邊緣的「信任指示燈」（Trust Light）會亮出相應的燈號：綠色表示拍攝或錄影中、橙色是收音中、紫色是通話中、白色是啟動掃描功能、彩色則顯示開機狀態，藉此提醒其他人AI Pin處於運作狀態。

 

畫面投影掌上，全靠手勢操控

 

　　用戶要喚醒手機的AI助理執行任務時，必須說出特定的喚醒詞，譬如向iPhone說出「Hi Siri」，故此手機需要一直監聽用戶，等待喚醒詞。用戶想喚醒AI Pin，只要輕輕一點機身，即可啟動AI對話功能；換言之，AI Pin無需長時期聆聽環境，減少私隱疑慮。

 

　　當用戶跟AI Pin對話時，不用叫它先開啟某個App，跟著再執行甚麼功能，因為它根本沒有App！例如用戶想聽歌，可以直接要求AI Pin播放某種風格的音樂；假如選歌不合心意，只要將手掌舉至AI Pin前方，裝置便會在手掌上投影出音樂播放器的資訊介面，手部向左微翻可回放前一首歌曲，向右則可跳至下一首，拇指與食指一揑即可暫停播放。

 

AI Pin可以將歌曲資訊介面投影到手掌，然後讓用戶透過手勢操控揀選曲目。（圖片來源：Humane官網）

 

 

串聯GPT-4模型即時翻譯外語

 

　　Ai Pin背後的AI系統正是ChatGPT所用的大型語言模型GPT-4，同樣擁有上知天文、下知地理的豐富知識。譬如說，閣下詢問AI Pin：「下一次日蝕在何時發生？在哪裏可以看得最清楚？」它能夠在幾秒內以語音方式向你說出答案。

 

　　又例如，閣下逛超市時，拿起一個火龍果舉到AI Pin的前方，接著詢問它：「這個生果含有多少糖份？」裝置隨即透過攝影鏡頭辨識生果種類，跟著說出完整答案。倘若有外國遊客以西班牙語向閣下問路，AI Pin能夠自動將對方說話翻譯成英語並說出來；然後你以英語回答對方，裝置又會翻譯成西班牙語，模仿你的聲音說出來。

 

AI Pin具備電腦視覺技術，可透過攝影鏡頭辨識食物，並判斷其營養成分。（圖片來源：翻攝Humane官方YouTube 影片）

Humane共同創辦人Chaudhri（左）親身落場示範，當同事對他說起西班牙語，AI Pin便會自動之將翻譯成英語並說出來。（圖片來源：翻攝Humane官方YouTube 影片）

 

公司創辦人是Apple設計總監

 

　　初創企業Humane於2023年11月9日發表AI Pin，16日在美國接受預購，預計2024年3月開始發貨。裝置本身定價為 699 美元（約5,452港元），每月要支付24美元（約187港元）的Humane訂閱服務費。訂戶可獲得一組新的電話號碼、語音電話和短訊、數據流量、無限次使用GPT-4模型、音樂串流與雲端儲存等服務。

 

　　AI Pin甫發表，即受到全球科技業者注目，不僅因為它帶來了無屏幕、純對話的創新操作方式，更因為Humane創辦人與公司股東均來頭不少。該公司共同創辦人為伊姆蘭·喬杜里（Imran Chaudhri）與貝瑟尼·邦吉奧諾（Bethany Bongiorno），兩人曾在蘋果（Apple）任職多年，而公司裏逾200名員工中，差不多有一半都是前Apple僱員。

 

　　喬杜里在 Apple 擔任了21年的設計師，最高職位為設計總監，是第一代iPhone設計的原始團隊成員，以創建iPhone操作介面和互動設計而馳名。其太太邦吉奧諾則在蘋果位居軟件工程總監，負責《iOS》和《macOS》的所有軟件項目管理。

 

OpenAI奧特曼是公司大股東

 

　　Humane的最大股東是ChatGPT之父山姆·奧特曼（Sam Altman），而Salesforce執行長馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）亦是另一主要股東。除此以外，該公司的投資者還包括微軟、高通風險投資、Volvo Cars科技基金等機構。2023年3月，Humane總集資額已達2.3億美元（約17.94億港元）。

 

　　縱然市場認為AI Pin將是科技界的明日之星，甚至被譽為是iPhone殺手，然而產品要邁向普及，前路卻是挑戰重重。首先，AI Pin暫時仍欠缺殺手級應用。根據目前釋出的示範影片，AI Pin能做到的，手機也能做得到，既然如此，用戶只要用回手機就好了，何必花錢、花時間去學習AI Pin操作？如果Humane不能為AI Pin開發出殺手級應用，當新鮮感退卻，消費者可能會完全喪失興趣。

 

手勢操控難以長時間連續使用

 

　　其次，AI Pin的亮點之一是將資訊介面投影到手掌上，再藉由手勢操控。此操作方式要維持數分鐘還可以，一旦要連續操作1小時，手部必定痠軟不已。如改用語音操控，當用戶身處噪雜環境時，可能會令語音指示接收不清；若用戶說出的指示內容含有個人私隱，更不想讓旁人聽到對話內容。如此一來，用戶使用語音操控的意願將大幅降低。

 

　　再者，市場上穿戴式裝置平均售價為399美元，中階智能手機平均售價則為600美元，而AI Pin定價高達699美元，每月還要繳付24美元的AI服務費。由此視之，AI Pin的整體購買成本比用途相近的裝置還要高，惟功能性和便利性卻相差不遠，可能難以引起消費者的購買意慾。

 

　　在生成式AI熱潮下，AI PC、AI手機、以及AI Pin先後橫空出世，究竟誰可成為主流的AI裝置？這將是2024年科技界的關注焦點，值得大家密切留意。

 

 

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