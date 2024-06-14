蘋果AI反擊戰！Apple Intelligence全面融入iPhone、Mac、iPad，能否改寫AI市場格局？

在生成式AI領域一直按兵不動的蘋果（Apple）終於出手了！2024年6月10日舉行的蘋果全球開發者大會WWDC上，該公司正式發表「Apple Intelligence」，推出一系列可以在iPhone、Mac、iPad上執行的AI功能，並宣布與OpenAI的合作夥伴關係，把ChatGPT整合至語音助理Siri之內，讓它變成更聰明的AI助理。究竟姍姍來遲的Apple能否彎道超車，一舉登上AI霸主寶座呢？

實現終端裝置上個人化智能系統

儘管蘋果比對手差不多遲了一年才發表生成式AI功能，但一出手就試圖重新定義「AI」，將之演繹為「個人AI」或「終端AI」的概念，並冠上「Apple Intelligence」之名。蘋果軟件資深副總裁克雷格·費德里吉（Craig Federighi）表示，該公司想為用戶帶來終端裝置上的「個人化智能系統」，能夠完全體會個人情境。

Apple Intelligence的理念是，比其他AI平台更了解你，所以其長遠表現將勝過其他平台。譬如說，你的媽媽從外國回來探望親友，你可以向Siri提問：「我媽媽的航班甚麼時候抵達？」Siri隨即在你的電郵中找到航班資訊，並上網追蹤航班的飛行軌跡，再告知你到埗時間。跟著你追問：「我們的午餐如何安排？」Siri立即找到媽媽發給你的短訊中有關飯局的資料，然後顯示事前約好的餐廳名稱與午餐時間。

蘋果在WWDC大會上展示了一個應用情境：詢問Siri「我媽媽的航班甚麼時候抵達？」結果Siri只花了3、4秒時間，即可向用戶呈現航班到達時間。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）

Siri召喚ChatGPT提供更好答案

倘若你的問題比較複雜，例如雪櫃內的食材可以做出甚麼料理，Siri認為ChatGPT可以提供更好答案，就會詢問你「是否要使用ChatGPT？」如你同意的話，就算你沒有ChatGPT帳戶，Siri都可以召喚ChatGPT為你生成解答內容。為保障用戶私隱，當用戶透過iPhone連接到ChatGPT 時，Apple會隱藏用戶的IP位址。

Siri會在用戶允許的前提下，將閣下的提問轉交給ChatGPT代為回答。這項功能讓沒有ChatGPT帳戶的用戶，可以在iPhone上免費使用ChatGPT的服務。（圖片來源：翻攝Apple官網）

同時，蘋果禁止OpenAI使用或保留，通過iPhone傳入ChatGPT的任何內容，作為大型語言模型的訓練數據。但須注意的是，一旦用戶在iPhone上登入了自己的ChatGPT帳戶，就脫離上述的蘋果保護機制。如果閣下沒有在ChatGPT帳戶內關掉「Improve the model for everyone」的設定，那麼你輸入的資料均會被用作訓練AI模型。

Apple終端、雲端上運算保私隱

除Siri外，ChatGPT亦會被整合至「Writing Tools」，用戶可在《郵件》、《備忘錄》、《Pages》、以至第三方App上，要求AI進行內容校對、改寫、或摘要，甚至改變文章的語氣和體裁。「Image Playground」可根據短訊或文章內容，產製各種風格的插圖。「Genmoji」可按照用戶輸入的提示詞，生成獨一無二的表情符號，例如「潛水的貓咪」、「有青瓜眼的笑臉」。

內建於《iOS 18》、《iPadOS 18》、《macOS Sequoia》的AI寫作功能「Writing Tools」，可讓用戶在《郵件》、《備忘錄》、《Pages》和第三方App上，進行改寫、校對與文本摘要。（圖片來源：翻攝Apple官網）

蘋果在WWDC大會上再三強調私隱保障。所有蘋果AI功能均內建在iPhone、Mac、iPad的作業系統內，可以在終端裝置上直接執行，以免用戶私隱外洩；如需動用較大運算力，智能系統始會連接到Apple自研晶片伺服器上運行，這種運算方式稱為「Private Cloud Compute」；在雲端處理過程中，資料不會被Apple取得或保留。

所有蘋果AI功能均內建在作業系統中，故此可以在iPhone、Mac、iPad三大類型裝置上使用。（圖片來源：翻攝Apple官網）

蘋果AI催生iPhone巨大換機潮

Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，全球有15億部使用中的iPhone，當中2.7億部已有４年未曾升級，估計Apple Intelligence將催生iPhone的超級銷售週期。美銀分析莫漢（Wamsi Mohan）指出，當下華爾街的共識是，iPhone銷量在2025年、2026年將分別達到2.41億部、2.38億部，但他卻認為上述數字太保守，預測2025年、2026年銷量起碼有2.47億部、2.57億部。

然而，也有一些分析師持相反意見，認為消費者不會單純為了AI功能，就跑去買新手機。Forrester分析師查特吉（Dipanjan Chatterjee）指出，由AI強化版Siri驅動的Apple裝置僅能讓蘋果不斷下滑的產品營收止跌，惟卻不足以創造出新一批品牌粉絲。Global X分析師德賽（Tejas Dessai）更直言，投資者希望Apple在AI領域能夠制定更全面、更宏大的策略，而不是稍微加入一些生成式AI功能就了事。

蘋果AI產品概念清晰具營銷優勢

著名蘋果分析師郭明錤認為，其實蘋果已在一片失望聲之中，成功重現了「iPhone時刻」——2007年初代iPhone誕生，Apple重新定義甚麼是智能手機；2024年Apple Intelligence問世，蘋果就重新定義「終端AI」，向消費者傳達其終端AI的豐富功能與賣點。

綜觀市場上的AI裝置，三星（Samsung）AI手機的AI功能依然較為有限；至於微軟（Ｍicrosoft）AI PC，產品概念仍是相當模糊，如消費者要選購AI PC，需自行計算產品運算力是否達到40 TOPS的標準。唯獨Apple可以直接告訴你，那些機型可支援Apple Intelligence：內置M1或更新CPU的裝置（如iPad Pro、Mac），以及iPhone 15 Pro Max與iPhone 15 Pro；預計2024下半年推出的iPhone 16亦屬支援之列。因此，蘋果在推銷和宣傳上甫開局已有明顯優勢。

郭明錤指出，一旦蘋果的終端AI成功，很可能會刺激其他科技公司加快投入這個研發領域，導致業界的競相模仿和追趕，促進終端AI產業的快速成長。但決勝關鍵還看搭載Apple Intelligence的iPhone 16上市後，使用體驗是否真的有Apple示範那麼好。

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