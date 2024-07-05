蘋果AI野望！iOS 18不止ChatGPT，還會整合Google Gemini？Apple AI產品策略大揭秘！

在生成式AI的賽道上，蘋果（Apple）比對手遲了一年才發表Apple Intelligence，處於落後位置。有消息指，為求迎頭趕上，蘋果除與OpenAI合作外，也會跟Google和Anthropic達成合作協議，預計在2024年秋季釋出的《iOS 18》作業系統，可能會有ChatGPT以外的AI服務可供選擇；日後添加更強大的AI新功能時，或許會改用類似iCloud+的訂閱模式。當Apple的產品策略聚焦於AI，將為其業務帶來甚麼新面貌？蘋果AI的發展將會面臨甚麼新挑戰？

蘋果AI部署慢步調優勢漸露

在引進新科技時，Apple一向採取非常審慎的態度，以致對新技術的採用速度往往偏慢，近年的生成式AI正是最明顯例子。ChatGPT在2022年11月面世後，旋即引爆生成式AI熱潮，微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）等爭相在2023年推出AI工具，惟Apple卻一路拖到2024年 6 月始發表Apple Intelligence。

蘋果在AI部署上的慢步調作風一直飽受外界爭議，但最近看到其對手的AI項目相繼宣布失敗，反而凸顯其慢步調的優勢。微軟發表發表AI PC規格「Copilot+ PC」，對撼整合Apple Intelligence的Mac電腦，可是其主打AI功能「回想」（Recall）卻遭很多保安專家批評，具有極大資安風險，迫使微軟在2024年6月宣布押後推出此功能。

當《iOS 18》、《iPadOS 18》、《macOS Sequoia》正式推出時，作業系統內將包含Apple Intelligence功能。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

蘋果採用慢步調作風，一開始只針對一小部分用戶推出Apple Intelligence，所以初期僅支援美式英文。（圖片來源：蘋果官網）

甫踏入2024年7月，另一科技巨頭Amazon宣布停止銷售商用AI機械人Astro for Business。該機械人於2024年11月上市，面向零售業與製造業的商家，但如今只發售7個月就要停產，成為非常短命的AI產品。Apple寧願待產品設計完善、測試妥當後，始會推出市場，這樣即使看似遠遠落後於對手，但總勝過產品發表後被迫撤回或停售的尷尬局面。

Gemini模型秋季登陸蘋果AI

為讓其AI服務變得更多元化，蘋果將為Apple Intelligence引入ChatGPT以外的AI模型。根據彭博（Bloomberg）報道，蘋果已跟Google和另一家AI初創Anthropic達成合作協議，其中Google的Gemini模型將率先於2024年秋季登陸蘋果AI平台，這正是Apple Intelligence測試版伴隨著《iOS 18》推出的時間點。

Apple決定跟多家AI公司合作，可以為其用戶帶來更全面的AI體驗。事實上，每家AI公司皆擁有獨特的技術優勢，如把不同公司的AI模型整合至同一平台上，Apple Intelligence可以在不同任務和應用情景中為用戶提供最佳選擇。

譬如Anthropic的Claude模型在撰寫創意文案上較出色，Google的Gemini模型在規劃行程的考量上較仔細。藉由這種多元化的合作策略，蘋果可以讓Apple Intelligence在各個方面皆保持優勢，同時又不會過度依賴單一AI技術供應商。

日後用戶在Macbook與iPhone上，除ChatGPT外，或許還可以召喚Google Gemini來協助文書處理。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

AI訂閱模式創造新收入來源

早前WWDC 2024大會上，Apple展示了Apple Intelligence的各種應用功能，相信這些功能都是可以免費使用。但日後Apple Intelligence如有新功能加入，用戶或許要另外付費才能使用，情況有點像iCloud+訂閱服務。

iCloud為iPhone用戶提供5G的免費儲存空間，若用戶覺得不敷應用，可以付費升級至iCloud+，不但可享用更大的雲端儲存空間，還可以使用隱藏電子郵件、iCloud私密轉送，自訂電郵網域等增值功能。

目前主流的AI工具如OpenAI ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Gemini等均設有收費版本，讓用戶使用回應速度更快、生成能力更強大的AI模型，相信未來Apple Intelligence都會有類似的收費服務。另外，倘若用戶透過iPhone訂閱OpenAI等合作夥伴的付費版服務，預計Apple 也會從中抽取分成，為蘋果帶來銷售手機以外的新收入來源。

蘋果AI面臨歐盟新法例挑戰

不過，Apple Intelligence的推出之路卻是布滿荊棘。2023年，歐盟通過《數碼市場法》（Digital Markets Act，DMA），將蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、字節跳動家大型互聯網企業定性為「守門人」（Gatekeeper），必須承擔義務促進更公平的市場競爭，確保平台的互通性，以及保障用戶私隱免受侵犯；一旦發現違規，最高可被判處等同全球營業額10%的罰款。

歐盟執委會於2024年6月宣布，初步認定Apple Store業務規則已違反DMA，令蘋果成為首家受此法例起訴的企業，預計於2025年3月底前做出最後裁決。有鑑於此，蘋果已表示，2024年內不會在歐盟推出Apple Intelligence，避免再遭歐盟起訴。

從技術層面來看，Apple Intelligence背後的大型語言模很有機會涉及複雜的數據處理與私隱問題。更棘手的是，DMA的互通性要求與Apple的商業模式是互相違背的。蘋果透過嚴格控制硬件、軟件與服務無縫整合，為用戶帶來最佳的使用體驗，成功把客戶鎖在蘋果生態圈內。

DMA所要求的互通性，等同打破Apple築起的生態圈圍牆，容許用戶自由地自由地遷移到不同平台、使用不同服務，這樣將對蘋果的商業模式造成極大衝擊，因此寧願暫時避開歐洲市場。但長遠而言，Apple究竟將如何應對DMA的規管，AI產品策略又會作出甚麼相應調整，還需持續觀察。

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