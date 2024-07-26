Meta AI開源逆襲！朱克伯格推最強免費AI模型Llama 3.1！衝擊OpenAI閉源AI生態圈

OpenAI以「開放」之名創立，但最終卻走上「封閉」之路。ChatGPT爆紅以來，其背後的AI模型全屬閉源平台，沒有公開程式碼。但Facebook母公司Meta卻反其道而行，從一開始就以開源姿態跨入生成式AI領域，剛於7月釋出的「Llama 3.1」，更號稱是當今最強的開源模型，性能直逼GPT-4o！Meta執行長朱克伯格豪言，這是劃時代的開源AI模型，並強調開源才是AI的未來。到底Meta能否以開源策略顛覆整個AI產業的格局呢？

Llama 3.1擁有4,050億項參數

2024年7月23日，Meta宣布推出當今最大規模的開源（Open Source）模型Llama 3.1系列，透過16,000顆NVIDIA H100 GPU訓練而成，其中405B版本擁有4,050億項參數，使其性能可跟OpenAI GPT-4o等最先進的閉源（Closed Source）模型相提並論。

Meta執行長馬克‧朱克伯格（Mark Zuckerberg）在新模型釋出後發布長文《Open Source AI Is the Path Forward》，強調Llama 3.1 405B是首個達到頂級水平的開源AI模型。Meta官方表示：「直至目前為止，開源模型在功能和性能上大多落後於閉源模型。現在，我們正迎來一個由開源引領的新時代。」

朱克伯格在《Open Source AI Is the Path Forward》文末表示：「我相信Llama 3.1將會是業界的一個轉捩點，讓大多數開發者開始轉用開源技術，而且我預期這趨勢將會持續成長。」（圖片來源：朱克伯格FB帳戶）

朱克伯格進一步表示，開源模型不但成本效益比閉源模型為高，開源特性更使它成為微調和提煉作小型模型的最佳選擇，並揚言Llama 3.1 將會「超越坐擁逾一億用戶的ChatGPT」，躍居為2024年底最多人使用的AI工具。

根據Meta發表的測試圖表，Llama 3.1 405B的性能與GPT-4相若，但跟GPT-4o和Claude 3.5 Sonnet相比卻互有勝負。（圖片來源：Meta官方網誌）

開源AI幫助Meta減輕開發成本

Llama 3.1的誕生，除展現Meta本身在AI領域的野心外，更試圖引領AI產業走向另一個可能的發展方向。其實，Meta一直是開源的擁護者，譬如開源的機器學習程式庫PyTorch正是由Meta AI團隊開發，所以開源本來就是其拿手好戲。但問題是，Meta始終是一家商業機構，為何要提供免收費的開源AI模型？

首先，開源有助減輕公司的開發成本。朱克伯格以Meta的「開放運算計劃」（Open Compute Project）為例，向外發布其伺服器、網絡和數據中心的設計資料，並讓供應鏈企業幫助改進設計，因而替公司減省了數十億美元的成本。

朱克伯格認為，在開源模式下，可以匯集全球開發者的力量，致力於改善AI模型的設計，令AI研發成本得以大幅降低。根據Meta資料，Llama模型下載量已逾1億次，可見其開源策略確實吸引了一大群開發者加入開源AI社群。

開發者現已可在 llama.meta.com 下載Llama 3.1模型；一般用戶也可以透過 Meta.ai 使用聊天機械人，惟暫時僅開放給美國用戶體驗。（圖片來源：翻攝Meta.AI聊天介面）

開源可創造公平開放AI生態圈

再者，開源可以創造一個公平與開放的AI生態圈，避免AI技術被一小撮大企業所把持。目前大部分AI模型都是閉源平台，讓人無法完全了解其技術細節，所以外界很難對這些模型展開有意義的研究。如要自建AI模型，更需要龐大的運算資源和高深的機器學習專業知識，開發門檻極高，讓中小企難以入手。

以Facebook受到App Store限制為例，朱克伯格指出，Apple向開發商徵收「蘋果稅」，並任意定下多項嚴格規則，窒礙Meta與其他公司的創新能力。他相信，必需透過開源手段，創造公平開放的競爭環境，讓大中小企享有均等的發展機會，方可讓包括Meta在內的公司取得技術進步，而不會被少數科技巨頭的閉源生態圈所限制。

近年，AI領域湧現了不少受Llama啟發的開源模型，例如：史丹福大學以LLaMA作基礎，花上不到600美元，開發出Alpaca模型。其後，史丹福大學再跟加州大學柏克萊分校、以及聖地牙哥分校合作，基於Llama研製出Vicuna模型，產出內容可達ChatGPT的９成質素，但訓練成本卻僅需300美元。Meta表示，開源AI社群已在Hugging Face平台上推出逾7,000個Llama衍生作品。

資訊安全或成開源AI最大隱憂

然而，開源背後的最大隱憂是資訊安全。開源模式雖然可以吸引很多人參與開發，但當中難免良莠不齊；倘若任何一段開源程式碼有漏洞，就有可能令整個軟件供應鏈陷入資安危機。電子設計自動化公司新思科技（Synopsys）於2023年分析1,703個程式碼庫後，發現76%是開源的，惟這些開源程式碼中84%存有保安漏洞，較2022年上升4%，可見開源漏洞持續增加中。

此外，有論者認為，開源AI等同把核彈按鍵發送給每個人，令任何人都有機會自製AI模型做出不負責任、具破壞性的行為。Meta官方強調，為免開源模型被濫用，開發者必需詳細交待如何使用Llama，始能獲得下載許可。Meta 首席AI 科學家楊立昆（Yann LeCun）曾點名批評OpenAI、DeepMind、Anthropic執行長，認為他們散播開源恐懼，意圖阻撓開源AI發展。

如今開源AI與閉源AI之爭，就像是當年《Linux》與《Windows》作業系統的角力。回顧歷史，最終由閉源的《Windows》成為大贏家，開源的《Linux》敗走PC平台，但其衍生作品《Android》卻在手機平台發揚光大。究竟未來AI平台是否仍會由閉源獨霸市場，抑或由開源逆轉取勝，還是雙方可以共存共榮？這場AI競賽絕對值得我們持續關注。

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