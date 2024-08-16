Intel帝國殞落！昔日半導體龍頭為何跌落神壇？細數英特爾如何兩度錯失AI發展良機！

以往，家家戶戶的電腦都貼上「Intel Inside」標籤，大企業內的伺服器更一律使用Intel處理器，讓英特爾（Intel）穩坐半導體龍頭寶座。如今，這個一代霸主逐漸失去領先地位，近日更負面消息不斷：業績見紅、大舉裁員、暫停派息、新產品有缺憾、遭股東集體控告等，令股價崩跌逾6成。有分析師認為，該公司未來營運壟罩陰霾，陷入「存亡危機」。為甚麼Intel會落入如斯困境？日後是否仍有扭轉頹勢的機會呢？

Intel、AMD市場份額此消彼長

過去50年，Intel是PC、伺服器處理器（CPU）的市場龍頭，市佔率長期保持在8成以上，讓對手超微（AMD）瞠乎其後。不過，現在形勢正在逐漸逆轉。研調機構Mercury Research的資料顯示，在桌面電腦領域，Intel的市場份額從80.6%下滑至77%，反觀AMD則上升至23%，年增長率達3.6%；在筆記簿型電腦市場，AMD市佔率從16.5%攀升到20.3%；在伺服器板塊，AMD市佔率更從18.6%飇升到24.1%，增長幅度最為顯著。

隨著市場份額的轉移，AMD的獲利已遠超越Intel。2024年8月初，英特爾公布第二季業績，依照美國通用會計準則計算，季度虧損高達16億美元（約124.8億港元），遠遜於2023年同期獲利15億美元（約117億港元）；AMD季度純利則為2.65億美元（約20.67億港元），較2023年同期倍增881%。

AMD賺大錢全靠AI晶片業務

造成這個此消彼長局面的主因之一，正是橫掃全球的生成式AI浪潮。ChatGPT等AI工具運算所需的AI晶片，主要是圖像處理器（GPU）；供應商除輝達（NVIDIA）外，就要數到AMD。NVIDIA早於1999年已開始研發GPU，AMD則在2006年收購圖像晶片公司ATi後，投入GPU領域，與前者纏鬥多年；即使現今AI晶片市場由NVIDIA獨佔鰲頭，但AMD也可以沾到一些油水，讓其獲利頗豐。

AMD負責AI晶片業務的「數據中心」部門，近年收入持續增加：從2023年第二季的13.2億美元（約102.96億港元），倍增至2024年第二季的28.3億美元（約220.74億港元），純利更高達7.43億美元（約57.95億港元）。這正是AMD獲利遠勝Intel的重要關鍵。

AMD的AI晶片憑藉性價比取勝，Instinct MI300X大概以每片約10,000美元的價格發售，定價只有NVIDIA H100的四分之一。（圖片來源：AMD官網）

Intel棄用EUV使製程技術落後

貴為半導體老大哥，英特爾的AI晶片發展為何遠遠追不上AMD與NVIDIA？這可能要歸咎於Intel在30年前犯下的策略誤判，導致先進晶片研發上跟對手出現嚴重的技術分水嶺。現時要製造先進製程晶片，必需使用極紫外線（Extreme UltraViolet，EUV）光刻機。這種機器透過高頻光波來打印微米級別的晶片晶體管，能夠製造出尺寸更小、但性能更高的AI晶片。

在EUV研發領域上，Intel原是重要的參與者，光刻機大廠ASML在開發EUV時，英特爾曾提供不少幫助。然而，當年Intel認為，生產先進製程晶片未必需要用到EUV光刻機，於是在製造10奈米晶片時決定採用四重成像技術（Self-Aligned Quad Patterning，SAQP）。至於當時仍是小弟的台積電，則選擇擁抱EUV。

結果，台積電製程技術於2018年首度超越英特爾，隨後雙方差距逐漸拉開；時至今日，業界普遍認為台積電未來3至5年內完全沒有對手，英特爾已難望其項背。2012年，Intel市值規模是台積電的2倍；2024年，英特爾市值只有台積電的15%而已。

台積電將於2025年利用EUV光刻機量產2奈米晶片，製程技術遙遙領先對手。（圖片來源：台積電官網）

放棄投資OpenAI坐失AI機遇

本來，Intel有另一次稱霸 AI 領域的機會，可惜又白白錯過了。2017 至 2018 年間，英特爾曾跟OpenAI討論，以10億美元（約78億港元）現金買下後者15%股份；倘若該公司願意以成本價為OpenAI製造晶片，還可以獲得額外15%股份。

當年OpenAI對Intel的投資很感興趣，因為這樣既可以降低對NVIDIA的依賴，又可讓OpenAI架設自家的AI基礎設施。可是，當時英特爾執行長鮑伯‧斯旺（Bob Swan）認為，生成式AI難以在短期實現商業化，不能為公司帶來巨大回報，故此決定放棄這項投資。

後來，微軟（Microsoft）慧眼識英雄，2019年果斷投資10億美元給OpenAI，跟著在2021年追加投資100億美元（約780億港元），成為後者最大金主。獲得OpenAI技術授權後，微軟推出AI工具Microsoft Copilot，助其登上全球市值排名首位，市值高達3.34兆美元（約26.07兆港元）。至於當初不被英特爾看好的OpenAI，最新估值達800億美元（約6,240億港元），已跟Intel的市值大致相當了。

美國政府可能是Intel最後救星

英特爾在AI技術賽道上兩度出現重大誤判，以致在蓬勃發展的AI產業中完全靠邊站；業務虧損擴大，股價暴跌，迫使Intel全球裁員15%、暫停派發股息，但卻惹來股東集體訴訟；加上第13和14代Raptor Lake處理器因電壓不穩而令系統崩潰，嚴重影響銷情。投資機構Bernstein分析師史黛西·拉斯岡（Stacy Rasgon）認為，Intel正面臨「存亡危機」（Existential Crisis）。

Intel股東認為，該公司涉嫌以誤導性聲明誇大晶片業務與製造能力，導致財報疲軟、裁員和暫停派息等問題，已向美國法院提出集體訴訟。（圖片來源：Intel官網）

假如Intel無法自救，最後關頭美國政府很有可能會出手相助。事實上，Intel作為全美最大的晶片生產商，已成為國內半導體供應鏈中大到不能倒的存在。如要重振美國半導體產業，就非要有英特爾的參與不可。不過，Intel卻可能因此而陷入依賴政府補貼而生存的模式，變得缺乏競爭力，最終在商業和技術領域上只會跟對手的差距愈拉愈遠。

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