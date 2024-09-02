OpenAI神秘研發計劃曝光！Strawberry能力超越當今AI模型極限！可顛覆世人對AI技術認知？

OpenAI曾於2023年底爆出宮鬥風波，執行長奧特曼一度被董事局罷免，有傳原因是他秘密研發一個可能會威脅人類的AI項目「Q*」，並已取得重大突破。當奧特曼復職後，此項目的研發代號改為「Strawberry」（士多啤梨），並繼續低調推進。近日有報道指，Strawberry或會在2024年秋季亮相，其能力更遠超當今所有AI模型！究竟它的誕生可以把AI技術引領到甚麼新境界？

OpenAI執行長奧特曼8月初在其X.com帳戶上傳了一張花園中栽種士多啤梨的照片，惹人無限遐想。（圖片來源：X.com@sama）

上網搜尋資料，自主採取行動

科技網媒The Information引述消息人士指，OpenAI或許在2024年秋季發表代號「Strawberry」 的嶄新AI模型，更有望整合至ChatGPT。據說，Strawberry能夠解決現今大型語言模型無法應付的難題。譬如，它可以解開從沒見過的數學問題、協助擬定市場營銷策略、甚至破解複雜的文字解謎遊戲。此外，在常用於衡量AI模型數學能力的MATH基準測試中，Strawberry AI得分超過90%，遠勝GPT-4的53%與GPT-4o的76.6%。

除回答用戶一般提問外，Strawberry更具備處理長期任務（Long-horizon Tasks）的能力。當面對複雜任務時，它不但懂得提前做好規劃，還可以在電腦代理程式（Computer-Using Agent，CUA）的幫助下自行上網搜尋資料，隨後更會依據搜尋結果採取行動，在較長一段時間內依靠CUA執行一系列相關操作。

透過後訓練強化AI理解能力

OpenAI利用一個名為「深度研究」（Deep Research）的專門化數據集，替Strawberry進行「後訓練」（Post-training）；換言之，其大型語言模型經過大量常識數據的預訓練（Pre-training），完成初步開發後，再以特定知識領域的數據進行後訓練，以強化它在專門領域的理解能力。為測試Strawberry的實際效果，OpenAI會用它來執行軟件與機器學習工程師的工作。

其實，Strawberry的訓練方式類似美國史丹福大學（Stanford University）於2022年開發的「自學推理者」（Self-Taught Reasoner，STaR）。它透過反覆建立訓練數據來自我訓練，逐步提升AI模型的推理能力層級，藉此達到、甚至超越人類智慧的境界。STaR的開發者之一、史丹福大學教授諾亞·古德曼（Noah Goodman）接受傳媒訪問時直言，自己跟Strawberry無關，倘若它真的可以追上人類推理能力，那是讓人既興奮、又恐懼之事。

史丹福大學教授古德曼表示，STaR可以讓AI模型自我生成訓練數據，藉此引導自己進入更高的智能水平，理論上最終可以超越人類的智慧。（圖片來源：X.com@Stanford）

未來AI發展將經歷5級演進

2024年7月11日，OpenAI發表對未來AI發展的構想，認為AI將會經歷5個層級的演進：

● 第一級：聊天機械人（Chatbots），具有一般對答能力的AI；

● 第二級：推理者（Reasoners），擁有人類水平解難能力的AI；

● 第三級：代理者（Agents），能夠採取實際行動的AI；

● 第四級：創新者（Innovators），可協助人類創新發明的AI；

● 第五級：組織者（Organizations），可以完成組織工作的AI。

如此看來，ChatGPT正屬於第一級AI，而Strawberry很有可能是幫助OpenAI實現第二級AI的關鍵。OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）曾表示，AI領域最重要的演進將圍繞在推理能力之上。其他科技巨頭如Google、微軟（Microsoft），以至大部分從事AI研究的學術實驗室，都認為提升AI推理能力是解鎖大型語言模型潛力的關鍵。

OpenAI執行長奧特曼認為，在AI領域中最重要的技術演進就是推理能力的進步。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

新AI已交給美國國安官員審查

不過，有另一派研究人員持有不同看法。圖靈獎得主、Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）常說，驅動ChatGPT等AI工具的大型語言模型，永遠無法達到像人類般的推理和規劃能力，因為這類模型不了解物理世界，對邏輯的理解非常有限，所以無法根據任何合理的定義進行推理，也無法進行規劃。

儘管外界對Strawberry議論紛紛，但OpenAI官方卻未有承認其存在，只表示「不斷研究新 AI 能是業界的常見做法，人們普遍相信AI系統的推理能力會隨著時間演進而提升。」事實上，Strawberry的開發正好符合OpenAI的使命：創建比人類更聰明的「通用人工智能」（Artificial General Intelligence，AGI），造福全人類。The Information透露，Strawberry現已提交給美國國家安全官員進行審查，預計將於2024年秋季某個時候面世。

OpenAI成立的使命是，研製通用人工智能，藉此造福人類。（圖片來源：Unsplash圖庫）

克服AI推理能力局限關鍵項目

Strawberry是否真的會在2024年內推出尚未確定，外界估計OpenAI可能會先釋出原始模型的精煉版本，能以較低運算力實現相近的AI能力。另有消息指，OpenAI正在研發比GPT-4更強的新一代模型，開發代號為「Orion」；Strawberry負責生成高質數據給Orion進行訓練，藉此降低後者的回答出錯率。

Strawberry的前身「Q*」曾被視為可能會威脅人類，更被認為是董事會決定踢走奧特曼的導火線。但隨著奧特曼閃電回巢，Strawberry不僅成為OpenAI克服AI推理能力局限的關鍵項目，更是開發次世代大型語言模型的幕後推手，重要性已顯得無以復加。一旦Strawberry成功了，將會重新定義AI的能力——能夠發掘重大科學發現、開發前所未見新型軟件，並自主執行複雜任務，那麼人類離AGI又進一步了！