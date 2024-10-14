Tesla RoboTaxi計劃始動！Cybercab、Robovan勾勒自駕交通新模式，為何不被華爾街看好？

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克「吹水」多年的自駕計程車（RoboTaxi），終於在10月10日正式登場！除意料之內的無人的士「Cybercab」外，還有令人意想不到的自駕小巴「Robovan」亮相。兩者均不設方向盤和刹車踏板，全靠視像鏡頭和AI駕駛，展現出未來交通的新模式。但華爾街分析師卻看衰RoboTaxi商業化前景，以致公司股價大跌9%，市值一夜之間蒸發670億美元。為何此計劃不被華爾街看好？其自駕技術背後隱藏了甚麼問題？

Cybercab蝶翼式車門最搶眼

2024年10月10日舉行的「We, Robot」發表會上，首先亮相的是無人的士Cybercab，車身外形有如Model 3與Cybertruck的混合體，具有濃烈的金屬配色，車頭設有一條貫穿式的LED車燈，車門則採用類似蝴蝶翼的上掀式設計，同時車身上找不到充電插頭，全靠無線充電，令整體風格相當前衛。

Tesla發表旗下首款無人的士Cybercab，採用超跑風格的蝶翼門設計，外形相當搶眼。（圖片來源：Tesla官網）

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由於Cybercab無需人類司機駕駛，所以沒有裝設傳統的方向盤、刹車踏板、以及後視鏡，甚至連後擋風窗戶也完全取消。車廂內部設計極為簡約，只設有兩個座位，務求將置物空間最大化，實現純粹載人、載物的目的。

馬斯克（Elon Musk）透露，每輛Cybercab的生產成本約3萬美元（約23.4萬港元），計劃於2026年試產，2027年前量產；預計Cybercab的士服務的初期營運成本約每英里1美元（約7.8港元）；當大規模投入服務後，營運成本可望降低至每英里0.2美元（約1.6港元）。

馬斯克表示，自駕車不但行車安全性是人類駕駛車輛的10至20倍，而且每英里成本更低至0.2美元。（圖片來源：翻攝Tesla直播影片）

Model 3、Y可加入的士車隊

除Cybercab外，Tesla RoboTaxi車隊車輛的另一主要來源是，停泊在停車場內的Model 3和Model Y。日後車主只需把《Full Self-Driving》（FSD）軟件更新至「無監督」（Unsupervised）版本，即可讓其愛車加入RoboTaxi車隊行列。Tesla會從每宗訂單交易中抽取分成，而大部分收入則歸車主所有。馬斯克希望，2025年可以在美國德州與加州，透過Model 3和Model Y推出無人的士服務。

另一款新車型Robovan則是面向商務市場的客貨兩用小型巴士。其造型有點像列車車廂，車輪並不明顯，設計充滿未來感。每輛最多可乘坐20人，或者完全用來運貨。馬斯克指出，這款車適用於團體運輸服務如接送球隊等，惟有關Robovan的價格、產量、以至推出時間等資訊卻未有交待。

Tesla發表另一款新車型Robovan，主要為解決高密度交通需求而設，可讓約20人乘坐或用於貨物運輸。（圖片來源：Tesla 官網）

雖然馬斯克勾勒出一個宏大的自駕交通願景，可是大部分華爾街分析師對此並不買帳。究其原委，Tesla的自駕技術至今仍未能實現無監督自動駕駛的目標。汽車研究機構AMCI Testing針對最新版本《FSD》軟件進行了1,000英里的自駕測試，其間測試員必需干預駕駛的次數超過75次，平均每13英里便要干預一次。該機構認為，《FSD》仍需進一步改善，方能確保RoboTaxi能夠安全運作。

Truist Securities分析師史坦（William Stein）表示，在四個月內曾三度應馬斯克的邀請，試駕安裝了最新版本《FSD》軟件的Model 3，結果每次駕駛時，車輛都做出了不安全或違反交通規例的行為。他認為，短期內不會有一輛Tesla RoboTaxi能夠載客上路。

視像鏡頭＋AI存在黑箱問題

Tesla在自駕賽道上的主要對手Waymo，已在美國部分城市開始營運無人的士服務，積累了數百萬英里的實際載客行車經驗。Bernstein分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）認為，相較之下，Tesla的自駕技術顯得比對手落後。

Google母公司Alphabet旗下的Waymo使用光達（Lidar）、雷達、高精地圖等多重感測技術來實現自駕，Tesla則只靠視像鏡頭與AI組成的「端到端機器學習」（End-to-end Learning）技術來負責駕駛。後者的最大好處是成本較低，但背後卻隱藏著「黑箱」問題。

所謂「端到端機器學習」，意指不經過編程步驟，直接透過原始數據訓練AI進行駕駛決策。但AI在駕車時所作出的舉動，沒有人確切地知道它是如何做出判斷，甚至連建構AI模型的人也不清楚；在這種難以解釋的情況下，一旦自駕系統出錯，研究人員就很難在短時間找出事故起因。

Cybercab車廂內只設雙人座位，中央裝配大屏幕娛樂系統，不設方向盤和刹車踏板，讓整個空間放大不少。（圖片來源：Tesla 官網）

不少專家認為，黑箱問題將增加Tesla RoboTaxi獲得監管機構許可的難度；尤其是自駕系統在處理「邊緣案例」（Edge Case），如動物突然橫過馬路、或行人做出異常舉動等極端情境，AI所做出的應對操作，Tesla可能無法向監管機構作出合理解釋。

需展示RoboTaxi商業化路徑

回看馬斯克在「We, Robot」發表會上的演說內容，都是一些早已說過的陳腔濫調，而且沒有清楚說明RoboTaxi的商業模式、可能會面對甚麼監管障礙、以及怎樣克服這些障礙，因此削弱了投資者對RoboTaxi前景的信心，致使Tesla股價暴瀉近9%，蒸發掉670億美元（約5,226億港元）的市值。

投資管理公司Guggenheim Partners的汽車股權研究主任朱西科（Ronald Jewsikow）直言，倘若Tesla不能在12至24個月內清楚展示RoboTaxi商業化路徑，投資者的疑慮將難以消除，但他認為此舉可能在短期內都無法達成。

一直以來，馬斯克曾承諾的事情，就算經常跳票，始終還是能夠實現，不過能否準時兌現卻是另一回事。完全自駕的RoboTaxi可能終有一天會來臨，但時間點究竟是2025年透過Model 3和Model Y實現？還是等到2027年Cybercab量產時兌現？又或者像Cybertruck般，在發表後4年始可交付給顧客呢？在無人的士真正推出市場前，大家可能需要更多耐心，但此服務確實值得我們翘首以待！