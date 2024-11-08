AI︱OpenAI挑戰搜尋引擎！ChatGPT Search只給答案、不含廣告，能否終結Google搜尋霸權？瞄準專業搜尋市場勝算更高？

一直以來，大家要在網上搜尋資料，都是前往Google查詢，讓Google成為了「搜尋」的代名詞。過去20多年，曾有不少新型搜尋引擎誕生，但無一能動搖Google的鐵桶江山；甚至整合了生成式AI技術的AI搜尋引擎Perplexity登場，對Google市場份額也沒有絲毫影響。那麼，對手換上AI龍頭OpenAI，情況又會如何？最近OpenAI推出結合AI對話與搜索的「ChatGPT Search」，究竟對Google的搜尋霸主地位能造成多大衝擊呢？

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以AI搜尋挑戰Google！Perplexity擬推競價「贊助問題」服務，強攻網上搜尋廣告市場！

不用點擊連結爬文！AI搜尋引擎Perplexity直接給你答案！Google Search霸主地位岌岌可危？

AI搜尋大幅簡化資訊檢索流程

OpenAI於2024年10月31日宣布，在其對話式AI服務ChatGPT中加入AI搜尋功能ChatGPT Search。有別於Google搜尋引擎，用戶需要在搜尋結果頁面點擊不同連結、查閱不同網頁，方可找到所需的資訊內容，ChatGPT Search可以讓用戶透過聊天方式向AI提出疑問，接著系統就會即時從互聯網大海裏篩選資料，再重組成有條理的整合資訊，並附上資料來源連結，方便用戶閱讀原始資料。

然後，用戶可以透過後續提問，要求ChatGPT Search挖掘更多深入內容。AI在反覆對話中，可以完全了解事情脈絡，進而精準理解用戶搜尋意圖，提供更合乎用戶需要的搜尋答案。因此，ChatGPT Search可以大幅簡化資訊搜尋流程，對希望即時了解某事件或獲取簡單答案的用戶非常便利，令到ChatGPT Search在使用效率上具有很大競爭優勢。

為提升搜尋內容的質素和可信性，OpenAI自2023年起跟多家新聞出版機構建立合作夥伴關係。目前ChatGPT Search的合作夥伴包括：新聞集團、時代雜誌、康泰納仕、美聯社、路透社、金融時報、Axel Springer、Dotdash Meredith、大西洋月刊、GEDI、Hearst、Vox Media、法國媒體Le Monde、以及西班牙媒體Prisa（El País）。

AI搜尋答案沒有廣告、成本高

ChatGPT Search的另一吸引之處是，不像Google般在搜尋結果中夾雜許多贊助和促銷廣告，目前其介面上完全沒有商業廣告，使得頁面內容更清晰和簡潔，容易讓用戶心中形成更純粹的搜尋形象。ChatGPT Search產品負責人亞當·弗萊（Adam Fry）表示，OpenAI現時沒有計劃在ChatGPT中置入廣告。

可是，AI搜尋的運算成本卻比傳統搜尋為高得多。Google每次搜尋的成本約為0.002美元，而AI搜尋旳單次檢索成本則可能高達可能高達0.02美元以上，兩者相差10倍！再者，Google可以透過成熟的搜尋廣告業務大幅分攤運算成本，因而能夠持續提供免費搜尋服務。即使ChatGPT Search可以帶來良好的搜尋體驗，但卻欠缺像Google般的龐大廣告收入。因此，ChatGPT Search 的成本問題可能會限制其擴展速度和市場滲透率。

儘管 ChatGPT Search 展現了其技術優勢，但要撼動 Google 多年來的市場地位仍充滿挑戰。首先，Google 擁有累積多年的龐大資料庫和搜尋演算法，這些技術基礎使其在全球搜尋市場中佔有穩定地位。為應對AI搜尋引擎的挑戰，Google已推出AI搜尋功能「AI Overview」，將生成式 AI 的摘要能力整合至搜尋引擎，近期已逐步開放給全球100個國家與地區。

如閣下向ChatGPT Search查詢天氣或餐廳地址，搜尋結果頁面會以視覺元素方式呈現搜尋答案。（圖片來源：OpenAI官網）

網民根深蒂固搜尋習慣難改變

網民使用習慣養成也是ChatGPT Search普及的一大障礙。長期以來，大部分用戶都習慣使用 Google 作為搜尋入口，要改變這種根深蒂固的使用習慣殊不容易。事實上，微軟早已將生成式 AI 功能整合至 Bing 搜尋，但迄今Bing市佔率僅有2%左右，證明市場對於搜尋入口的切換仍極為保守。

此外，ChatGPT Search在資料整合過程中可能出現「幻覺」（Hallucination），即生成不正確或缺乏事實根據的答案。對於精確性要求極高的使用者，例如醫學研究人員或金融分析師，這種不穩定性會降低 ChatGPT Search 的可信任度。

由此視之，ChatGPT Search與其在通用搜尋市場中挑戰 Google，不如專注於高附加值的垂直市場，如醫療、法律或教育。這些專業領域的用戶更看重資料的專業性和深度，且對廣告的容忍度較低，ChatGPT Search對這群專業人士的吸引力應該更大。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，「ChatGPT_Search」是ChatGPT服務推出以來他最喜歡的一項功能。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

瞄準專業搜尋市場勝算或更高

如此一來，OpenAI可以考慮針對企業和專業用戶推出高增值的搜尋服務。例如，為學術研究者提供更詳細的文獻檢索工具，或為企業客戶提供即時市場分析報告，這些都能幫助 ChatGPT Search 平衡運營成本與盈利需求。

如要改變用戶習慣，ChatGPT Search 需要提供強大的用戶教育，幫助人們理解自然語言搜尋的優勢。同時，將搜尋功能無縫整合至 ChatGPT 現有的應用場景中，例如學術寫作輔助或商業計劃生成，能提高用戶黏著度，形成網絡效應（Network Effect），有望成為搜尋市場的重要競爭者。

未來，AI 搜尋引擎的成敗不僅取決於技術優勢，也取決於其能否找到適合的商業模式來支持長期發展。在此基礎上，ChatGPT Search 有望在搜索市場中分一杯羹，但要顛覆 Google 的霸主地位恐怕仍需時日。