AI︱告別實地拍攝？OpenAI Sora一鍵生成20秒高清影片，生成式AI如何重塑影視產業遊戲規則？新措施防詐騙資安風險

日後閣下想取景各地名勝古蹟攝製影片，可能不用再親身前往拍攝地點，而是安坐在辦公室的電腦前，利用生成式AI輕鬆完成。OpenAI正式推出AI影片生成工具「Sora」，用戶只要輸入文字、相片或影片，即可產製片長20秒的1080p全高清影片，讓你直接把腦海中的想像力轉化成活龍活現的動態畫面。究竟Sora的誕生將對整個影視產業鏈造成甚麼衝擊？

Read More

一句話變60秒影片！OpenAI Sora生成電影級短片，將衝擊數碼娛樂產業，加劇深偽假片泛濫？

有圖未必有真相？AI生成假圖觸發不實資訊傳播危機，以數碼浮水印作防偽標記是否最佳解決方法？

Sora五大影片編輯功能全解說

2024年2月，Sora預覽版本首度亮相；經過10個月的模型調整後，OpenAI終於在12月9日釋出這款AI影片生成工具的正式版本，稱之為「Sora Turbo」，並由執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）親自上場講解其功能特點，包括：Remix、Re-cut、Storyboard、Loop、以及Blend。

● Remix功能容許你修改影片中的人物、事物或場景，譬如將影片中的破舊木屋換成光鮮別墅、或者將荒山野嶺變成高爾夫球場。用戶可按需要設定Remix的程度為Mild（輕度）、Subtle（微細）、Detailed（詳細），適用於電影特效設計與創作。

● Re-cut功能可讓你擷取影片中最喜歡的片段或分鏡，並將之自動延伸成一齣短片，適用於社交媒體的短視頻製作。

● Storyboard即是分鏡功能，只要在時間軸上加入卡片和輸入AI提示詞，Sora即會按照提示自動生成動態畫面；用戶可以隨意調動卡片次序，並將多張卡片串連成一部影片，適用於劇本構思與分鏡構圖。

● Loop功能可以將影片開首和結束的畫面串接起來，創造出無限循環的短片，並可以將片長設定為Short（2秒）、Normal（4秒）、或者Long（6秒），適用於Instagram Reels和YouTube Shorts等短片錄製。

● Blend功能可以將多段影片無縫剪輯在一起，組成一部新影片，而且更可讓用戶控制新影片內容要偏重在哪一段原始影片。

Storyboard功能可讓用戶變身為導演，構思影片情節和分鏡。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

製作4分鐘MV不用搭景拍攝

Sora影片生成技術結合了大型語言模型與擴散模型，使AI能夠理解並模擬真實世界的物理規則，產製出真實感十足的影片，為創作人提供以低成本快速製作高質內容的可能性。2024年5月，美國歌手Washed Out為宣傳新專輯，推出前導單曲〈The Hardest Part〉的音樂MV，呈現一對情侶40年間的生活日常，以配合歌詞描述的愛與失落。

Sora的「Explore」頁面匯聚了所有Sora用戶生成的影片，讓你參考別人的作品，激發創意點子。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

這條片長約4分鐘的MV，製作過程中沒有搭建任何場景，沒有僱用任何演員，更沒有出外拍攝，每格畫面均是由Sora無中生有。負責操刀MV的跨界藝術家保羅·特里羅（Paul Trillo）透露，自己花了6個星期，從Sora產製的700段短片裏，挑選了50幾段，重新剪輯成MV。他直言，十幾年前已想出這個MV的故事構思，但因資金不足而一直未能實現，如今依靠Sora的影片生成能力，終於可以順利完成作品。

Sora將使外景拍攝變成非必要

然而，Sora的出現卻讓全球影視產業頂尖的荷里活業者深受打擊。對電影公司來說，場景搭建與外景拍攝是主要的成本來源，而Sora可藉由生成虛擬場景來大幅削減這些開支。荷里活著名導演和編劇泰勒·佩里（Tyler Perry）看過Sora預覽版生成的影片後，決定中止籌備了4年的工作室擴張計劃。他認為，Sora將使場景搭建和外景拍攝都變成非必要之舉，這對影視界勞動力市場將造成嚴重影響。

根據美國概念藝術協會與動畫協會2023年的調查，大部分受訪業者認為未來3年將有20萬個工作崗位受到AI威脅，尤其是視覺特效與後製工作人員。佩里表示，生成式AI的影響力將會遍及行業的每個角落，因此建議業界應盡快建立保護影視產業的規範，「否則我看不到我們如何能夠生存下去。」

奧特曼表示，OpenAI熱衷於為創意工作者創造AI工具，因為這對全球文化很重要，也對該公司希望人類如何使用AI至關重要。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

製片門檻降低或加劇資安問題

另一方面，Sora生成的影片非常逼真，操作又十分容易，讓惡意人士可以輕易產製虛假影片，散播不實資訊，甚至進行詐騙，令資安問題加劇。機器學習公司Clarity的資料顯示，AI生成的深偽（Deepfake）影像在過去一年暴增900%。相信Sora普及後，虛假影片流竄的情況可能會進一步惡化。

有鑑於此，OpenAI在Sora推出前，已進行資安紅隊演練（Red Team Assessment），藉此找出模型的潛在風險，繼而預先建立安全防護措施。OpenAI表示，Sora生成影片會加入清晰可見的浮水印，並附帶符合C2PA標準的中繼資料（Metadata），可用於驗證影片來源。當用戶將圖片或影片上傳到 Sora，OpenAI要求用戶勾選一份協議書，規定上傳內容不可包含未成年、暴力或露骨內容，以及受版權保護的作品；假如違反協議，就會被封鎖帳號。

〈The Hardest Part〉是全球首支全由Sora生成的音樂MV，但每段生成影片的內容卻欠缺一致性，所以事後仍需大量人手後製。（圖片來源：翻攝Washed Out官方YouTube影片）

ChatGPT Plus不需再付費使用

Sora已包含在美國及部分國家ChatGPT Plus和ChatGPT Pro訂戶的服務項目中，無需額外付費即可使用，這對壯大OpenAI付費客戶群應有積極作用。ChatGPT Plus用戶月費為20美元（約156港元），每月可產製最多50部影片，解像度最高720p，片長最多5秒，作品會被添加浮水印。ChatGPT Pro用戶月費為200美元（約1,560港元），每月可生成最多500部影片，解像度最高1080p，片長最多20秒，完成影片下載時沒有浮水印。

Sora的誕生代表生成式AI技術的一個新里程碑，其潛力不僅限於影視產業，還能廣泛應用於教育、營銷、遊戲開發等領域。然而，AI技術的進步也要求相關業者與政策制定者共同努力，確保技術應用能夠兼顧創新與社會責任，這方可讓創意工作者安心使用。