特朗普5千億美元AI大計！與OpenAI合推Stargate計劃廣建數據中心，但馬斯克質疑根本唔夠錢？

特朗普再任美國總統,外界預期將對國際貿易與地緣政治造成極大衝擊,但叫人意想不到的是,他竟也為AI產業帶來巨大變遷。他上任隔天宣布「星際之門計劃(The Stargate Project)」,將分階段投入5,000億美元,興建AI數據中心,以確保美國在全球AI的領導地位。但特朗普的「好兄弟」馬斯克卻公然大潑冷水,揚言參與計劃的企業根本拿不出那麼多錢。究竟Stargate計劃是畫大餅話術,還是有實際落地性的項目?

有史以來最大型AI基建計劃

2024年1月21日,美國總統當勞·特朗普(Donald Trump)連同OpenAI執行長山姆·奧特曼(Sam Altman)、軟銀(SoftBank)創辦人孫正義、以及甲骨文(Oracle)創辦人拉里·埃里森(Larry Ellison),在白宮宣布星際之門計劃,初期投入1,000億美元(約7,800億港元),建設AI所需的數據中心與能源基礎設施,未來4年內總投資額更可能擴大至5,000億美元(約3.9兆港元),可望創造10萬個工作崗位。特朗普豪言,這是「有史以來最大型AI基建計劃」。

特朗普上任美國總統後,不但推出星際之門計劃,更廢除前總統拜登對AI作出監管的行政命令,為美國AI發展全開綠燈。(圖片來源:翻攝自特朗普官方YouTube影片)

為執行此計劃,OpenAI與軟銀攜手成立一家跟計劃同名的合資公司,各自向這家公司注資190億美元(約1,482億港元),各佔公司40%的股權;甲骨文與阿聯酋的AI投資公司MGX則合共投資70億美元(約546億港元),所以Stargate公司的初始資金總計為450億美元(約3,510億港元)。奧特曼表示,計劃所需的其他資金將來自有限合夥人的投資者與債務融資,有關債務最終可能會公開交易。

正在德州興建10座數據中心

OpenAI與軟銀作為Stargate公司的主要合夥人,前者負責營運,後者負責財務,並由孫正義出任公司董事長。與這兩家企業關係密切的微軟(Microsoft)、安謀(ARM)、輝達(NVIDIA)、以及甲骨文,將成為計劃初期的主要技術合作夥伴。

奧特曼在X社交平台上釋出一段Stargate計劃工地短片,證明現正在德州興建AI數據中心。(圖片來源:X.com@sama)

Stargate計劃的第一步是興建10座數據中心,每座中心佔地約50萬平方呎,並附設專用的供電設施,有關工程現已在德州動工,未來將陸續擴展至其他美國州份。特朗普表示,將透過緊急命令協助加速建築進度,並確保有充足的供應電力,讓企業可以更快速地完成生產。

這些數據中心不僅會提供AI模型所需的運算力,還可能會應用於醫療領域,譬如分析電子病歷後,輔助醫生對患者作出診斷和醫療建議;又或者,分析癌症醫療數據後,協助藥廠開發可以治療癌症的疫苗。特朗普強調,該計劃將為醫療科技帶來「革命性突破」。

可能引發大規模AI投資浪潮

華爾街諮詢機構Melius Research分析師賴茨(Ben Reitzes)指出,有了Stargate計劃後,美國AI市場規模可能比外界想像的要大得多。他估計,在這5,000億美元投資中,起碼有1,000億美元用於採購NVIDIA的AI晶片,這樣應可以平息投資者對該公司能否長期實現大幅增長的擔憂。事實上,該計劃的消息公布後,NVIDIA股價隨即大漲,再度躍居為全球市值最高的公司。

華爾街券商Wedbush Securities認爲,星際之門計劃可能會在美國引發大規模的AI投資浪潮,預計未來幾周將會有更多科技公司宣布投入AI項目,為AI產業帶來另外10,000億美元的投資,開啟AI投資的黃金時代。

美國銀行分析師波斯特(Justin Post)表示,Stargate計劃雖然在推動美國政府使用AI方面處於有利位置,但卻可能形成華府與亞馬遜等雲端巨頭的競爭;他進一步指出,該計劃短期內可望刺激數據中心的積極興建,長遠來說則有助增加對AI晶片、記憶體、網絡設備、以及能源設施的投資。

馬斯克質疑,OpenAI與軟銀實際上沒有足夠資金推行星際之門計劃。(圖片來源:翻攝自Tesla官方YouTube影片)

馬斯克聲稱參與計劃公司沒錢

然而,教人意外的是,特朗普身邊大紅人、世界首富伊隆·馬斯克(Elon Musk)旗下的AI公司xAI,卻被排除在Stargate計劃之外。這樣當然令馬斯克非常不滿,於是在OpenAI公布該計劃貼文下方留言:「他們實際上沒有錢(They don’t actually have the money)。」之後又補充道:「軟銀手頭上的資金不到100億美元,我有可靠的情報能證明這點。」

奧特曼隨即發帖反駁:「你有關軟銀流動資金的說法是錯誤的,你肯定也知道這一點。」後來在另一貼文中,奧特曼更直接向馬斯克喊話:「對國家有利的東西,並不總是對你的公司有利,但在你的新角色中,希望你能把(美國)放在第一位。」

白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特(Karoline Leavitt)亦公開反駁馬斯克的言論,並強調AI技術正在全球快速成長,美國需要把握並利用這個機遇,因為美國的對手在AI領域已非常先進。

奧特曼一直苦惱於OpenAI運算力不足的問題,現在星際之門計劃既獲特朗普的背書,並取得軟銀的金援,可以大舉建設AI數據中心,日後OpenAI應可全力投入研發通用人工智能。(圖片來源:翻攝自OpenAI官方YouTube影片)

AI業界對政府主導計劃有保留

根據《CNN》的報道,軟銀的資產負債表上有243億美元(約1,895億港元)的現金,而且該公司願意為Stargate計劃承擔更多債務;甲骨文的資產負債表上都有110億美元(約858億港元)的現金;至於OpenAI,在最新一輪外部融資中已獲得逾100億美元(約780億港元)的新資金。此外,MGX也擁有1,000億美元的承諾資本。因此,馬斯克說參與計劃的公司拿不出那麼多錢的言論,顯然並不正確。

AI初創Anthropic執行長達里奧·阿莫迪(Dario Amodei)除對5,000億美元的投資表示懷疑外,更批評Stargate計劃顯得有點混亂,其意見反映了AI業界對政府主導科技計劃抱持保留態度。有評論認為,雖然政府介入有助於快速推動AI技術發展,但運作缺乏透明度與效率卻可能使整項計劃有失敗風險,因此建議須建立更明確的運作框架和監管機制,確保資源能夠有效運用,以實現真正的科技創新。