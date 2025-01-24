  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市5.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

24/01/2025

特朗普5千億美元AI大計！與OpenAI合推Stargate計劃廣建數據中心，但馬斯克質疑根本唔夠錢？

#Smart Living #特朗普 #AI #創科 #馬斯克 #AI數據中心 #TheStargateProject #星際之門計劃
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　特朗普再任美國總統，外界預期將對國際貿易與地緣政治造成極大衝擊，但叫人意想不到的是，他竟也為AI產業帶來巨大變遷。他上任隔天宣布「星際之門計劃（The Stargate Project）」，將分階段投入5,000億美元，興建AI數據中心，以確保美國在全球AI的領導地位。但特朗普的「好兄弟」馬斯克卻公然大潑冷水，揚言參與計劃的企業根本拿不出那麼多錢。究竟Stargate計劃是畫大餅話術，還是有實際落地性的項目？

 

Read More

OpenAI進軍半導體領域！攜手台積電、博通開發自研晶片預計2026年投產，能否改變全球AI供應鏈格局？

OpenAI自己造AI晶片！奧特曼擬集資7兆美元建數十座廠房！能撼動半導體產業版圖？

 

有史以來最大型AI基建計劃

 

　　2024年1月21日，美國總統當勞·特朗普（Donald Trump）連同OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）、軟銀（SoftBank）創辦人孫正義、以及甲骨文（Oracle）創辦人拉里·埃里森（Larry Ellison），在白宮宣布星際之門計劃，初期投入1,000億美元（約7,800億港元），建設AI所需的數據中心與能源基礎設施，未來4年內總投資額更可能擴大至5,000億美元（約3.9兆港元），可望創造10萬個工作崗位。特朗普豪言，這是「有史以來最大型AI基建計劃」。

 

　　

特朗普上任美國總統後，不但推出星際之門計劃，更廢除前總統拜登對AI作出監管的行政命令，為美國AI發展全開綠燈。（圖片來源：翻攝自特朗普官方YouTube影片）

 

　　為執行此計劃，OpenAI與軟銀攜手成立一家跟計劃同名的合資公司，各自向這家公司注資190億美元（約1,482億港元），各佔公司40%的股權；甲骨文與阿聯酋的AI投資公司MGX則合共投資70億美元（約546億港元），所以Stargate公司的初始資金總計為450億美元（約3,510億港元）。奧特曼表示，計劃所需的其他資金將來自有限合夥人的投資者與債務融資，有關債務最終可能會公開交易。

 

正在德州興建10座數據中心

 

　　OpenAI與軟銀作為Stargate公司的主要合夥人，前者負責營運，後者負責財務，並由孫正義出任公司董事長。與這兩家企業關係密切的微軟（Microsoft）、安謀（ARM）、輝達（NVIDIA）、以及甲骨文，將成為計劃初期的主要技術合作夥伴。

 

奧特曼在X社交平台上釋出一段Stargate計劃工地短片，證明現正在德州興建AI數據中心。（圖片來源：X.com@sama）

 

　　Stargate計劃的第一步是興建10座數據中心，每座中心佔地約50萬平方呎，並附設專用的供電設施，有關工程現已在德州動工，未來將陸續擴展至其他美國州份。特朗普表示，將透過緊急命令協助加速建築進度，並確保有充足的供應電力，讓企業可以更快速地完成生產。

 

　　這些數據中心不僅會提供AI模型所需的運算力，還可能會應用於醫療領域，譬如分析電子病歷後，輔助醫生對患者作出診斷和醫療建議；又或者，分析癌症醫療數據後，協助藥廠開發可以治療癌症的疫苗。特朗普強調，該計劃將為醫療科技帶來「革命性突破」。

 

可能引發大規模AI投資浪潮

 

　　華爾街諮詢機構Melius Research分析師賴茨（Ben Reitzes）指出，有了Stargate計劃後，美國AI市場規模可能比外界想像的要大得多。他估計，在這5,000億美元投資中，起碼有1,000億美元用於採購NVIDIA的AI晶片，這樣應可以平息投資者對該公司能否長期實現大幅增長的擔憂。事實上，該計劃的消息公布後，NVIDIA股價隨即大漲，再度躍居為全球市值最高的公司。

 

　　華爾街券商Wedbush Securities認爲，星際之門計劃可能會在美國引發大規模的AI投資浪潮，預計未來幾周將會有更多科技公司宣布投入AI項目，為AI產業帶來另外10,000億美元的投資，開啟AI投資的黃金時代。

 

　　美國銀行分析師波斯特（Justin Post）表示，Stargate計劃雖然在推動美國政府使用AI方面處於有利位置，但卻可能形成華府與亞馬遜等雲端巨頭的競爭；他進一步指出，該計劃短期內可望刺激數據中心的積極興建，長遠來說則有助增加對AI晶片、記憶體、網絡設備、以及能源設施的投資。

 

馬斯克質疑，OpenAI與軟銀實際上沒有足夠資金推行星際之門計劃。（圖片來源：翻攝自Tesla官方YouTube影片）

 

馬斯克聲稱參與計劃公司沒錢

 

　　然而，教人意外的是，特朗普身邊大紅人、世界首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的AI公司xAI，卻被排除在Stargate計劃之外。這樣當然令馬斯克非常不滿，於是在OpenAI公布該計劃貼文下方留言：「他們實際上沒有錢（They don’t actually have the money）。」之後又補充道：「軟銀手頭上的資金不到100億美元，我有可靠的情報能證明這點。」

 

　　奧特曼隨即發帖反駁：「你有關軟銀流動資金的說法是錯誤的，你肯定也知道這一點。」後來在另一貼文中，奧特曼更直接向馬斯克喊話：「對國家有利的東西，並不總是對你的公司有利，但在你的新角色中，希望你能把（美國）放在第一位。」

 

　　白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）亦公開反駁馬斯克的言論，並強調AI技術正在全球快速成長，美國需要把握並利用這個機遇，因為美國的對手在AI領域已非常先進。

 

奧特曼一直苦惱於OpenAI運算力不足的問題，現在星際之門計劃既獲特朗普的背書，並取得軟銀的金援，可以大舉建設AI數據中心，日後OpenAI應可全力投入研發通用人工智能。（圖片來源：翻攝自OpenAI官方YouTube影片）

 

AI業界對政府主導計劃有保留

 

　　根據《CNN》的報道，軟銀的資產負債表上有243億美元（約1,895億港元）的現金，而且該公司願意為Stargate計劃承擔更多債務；甲骨文的資產負債表上都有110億美元（約858億港元）的現金；至於OpenAI，在最新一輪外部融資中已獲得逾100億美元（約780億港元）的新資金。此外，MGX也擁有1,000億美元的承諾資本。因此，馬斯克說參與計劃的公司拿不出那麼多錢的言論，顯然並不正確。

 

　　AI初創Anthropic執行長達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）除對5,000億美元的投資表示懷疑外，更批評Stargate計劃顯得有點混亂，其意見反映了AI業界對政府主導科技計劃抱持保留態度。有評論認為，雖然政府介入有助於快速推動AI技術發展，但運作缺乏透明度與效率卻可能使整項計劃有失敗風險，因此建議須建立更明確的運作框架和監管機制，確保資源能夠有效運用，以實現真正的科技創新。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #特朗普 #AI #創科 #馬斯克 #AI數據中心 #TheStargateProject #星際之門計劃
更多數碼新秩序文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk