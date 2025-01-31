Honda與Nissan合併現暗湧！供應鏈、產品線重組挑戰大，日產財務危機更是破局最大隱憂？

本田（Honda）與日產（Nissan）於2024年12月宣布啟動合併談判，有望合組成世界第三大汽車集團，為整個業界投下震撼彈。但日產惡化的財務狀況卻成為合併的最大隱憂，加上原本有意參與合併的三菱汽車（Mitsubishi），突然傳出放棄加入，令合併談判似乎充滿波折。究竟這宗汽車產業史上最大合併案正面臨甚麼挑戰？是否有破局的可能性？

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日車廠競爭力被中、美對手削弱

隨著全球對環境保護和可持續發展的重視，汽車產業正經歷前所未有的電動化轉型。根據國際能源署（IEA）的報告，2024年第一季全球電動車銷量同比增長25%，預計全年銷量將達到1,700萬輛，佔全球汽車銷量的20%以上。中國、美國、歐洲作為電動車主要市場，正推動這一趨勢。

根據日本調研機構MarkLines的調查，美國特斯拉（Tesla）以19%的市場份額成為全球電動車龍頭，中國比亞迪（BYD）則以16%的份額緊隨其後。作為日本車廠的二哥與三哥，本田與日產的電動車市佔率分別僅為0.2%和3.2%。由此可見，日系車廠的競爭力正逐漸被中國與美國對手削弱，所以本田與日產合併被視為不得不採取的生存之道。

日產早於2010年已量產Leaf電動車，被視為是純電車的始祖之一，可惜後勁不繼，逐漸被新進者超車。（圖片來源：日產官網）

本田在美國、中國市場獲利重創

本田的主要銷售市場是美國，其電動休旅車Prologue在當地銷量算是不俗，但這是用大額促銷優惠換來的成果：本田每售出一輛Prologue，便要額外付出1萬美元（約7.8萬港元）的優惠成本，比其他車款平均高出2倍以上，可說是賣一輛、蝕一輛。

至於中國市場，在比亞迪（BYD）等國產電動車品牌的圍攻下，本田2024年7月至9月的銷量已大跌5成以上，跌幅遠高於其他日系車廠。中國銷情不佳已對本田整體業務造成極大影響，及至2024年9月，公司純利已年減近2成。

日產中、美市場陷銷售疲軟困境

日產的經營狀況只有比本田更慘澹。面對中、美市場銷售疲軟的窘境，日產2024年第三季淨虧損達93億日圓（約4.64億港元），被迫在同年11月宣布全球裁員9,000人，並縮減5分之1產能。

由此視之，整合資源、共享技術成為本田與日產應對市場劣勢的必要選擇。預計2025年6月，雙方將談妥合併條件，並簽署正式合約；2026年8月，合併後的新公司正式成立，屆時本田與日產將成為旗下子公司，仍會維持各自品牌。這家新公司市值將逾550億美元（約4,290億港元），可望成為全球第三大車廠，僅次於豐田（Toyota）與福士（Volkswagen）。

本田於2024年3月在美國推出首輛純電休旅車Prologue，電池續航力達430公里，在同級電動車中可以排在前段班。（圖片來源：本田官網）

日產財務糟糕成合併案破局隱憂

儘管合併案描繪了一幅美好的藍圖，但要落地執行卻面臨多重挑戰。首先，日產財務狀況堪憂。2024財年上半年，日產營業利潤只有329億日元（約16.42億港元），較2023年同期大跌90.2%。相比之下，本田2024財年營業利潤則高達1.42兆日圓（約700億港元）。

按照雙方公布的合併目標，新公司預計可實現每年3兆日圓（約1,500億港元）的營收，兼且創造1兆日圓（約500億港元）的協同效應。如此一來，日產必需貢獻6,000億日圓（約300億港元）的長期利潤，但若要達到這目標金額，一定將其利潤提高2倍。

可是，日產現正陷入利潤急降的困境，難以在短期內扭轉財務劣勢。本田已表明，合併只能在雙方均有穩定財務基礎的前提下推進；一旦日產不能在2026財年達到盈利目標，本田很有可能會退出合併案。

供應鏈、產品線、市場高度重疊

其次，雙方供應鏈相互交疊也是合併障礙。根據東京商工研究（Tokyo Shoko Research）的資料，本田與日產的日本供應鏈由近30,000家廠商組成，當中5,000多家同時為雙方供貨，加上零件需求重複性很高，故此合併後如何整合供應鏈將是一項艱鉅任務。此外，兩大車廠在中國市場都各自跟當地企業有合資公司，估計這環節的協調並非易事。

除供應鏈外，雙方的市場和產品定位亦是高度重疊。本田與日產均專注於美國市場，主打產品都是SUV休旅車。日產前執行長卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）認為，雙方在同一個市場上營運，產品幾乎相同，品牌又十分相似，合併後根本沒有互補性，難以實現「1+1>2」的效果。金融研究機構晨星（Morningstar）指出，雙方都欠缺具吸引力的電動車型，合併後將面對新車研發的挑戰。

本田與索尼的電動車合資公司「Sony Honda Mobility」，在CES 2025上發表首款銷售車款「AFEELA 1」，即日起開放給美國消費者預購，可見本田銳意搶攻美國電動車市場。（圖片來源：Sony Honda Mobility官網）

三菱汽車現階段無意參與合併案

由於日產持有三菱汽車24％的股權，是其第一大股東，所以後者一直被認為會加入合併案。但三菱汽車社長兼執行長加藤隆雄剛於2025年1月表示：「業務整合不一定是出路，而是選擇之一。」據知情人士透露，三菱現階段無意參與合併案，反而希望在技術層面加強與兩大車廠的合作關係，形成技術聯盟。其實本田和日產合併後，全球銷量將達735萬輛，就算三菱不加入，也無礙新公司成為第三大汽車集團。

本田與日產的合併，不僅是企業層面的策略性重組，更是日本汽車產業應對全球技術變革和市場挑戰的重要舉措。這合併案若能成功實現，將對日本汽車產業的國際地位產生積極影響，甚至促進全國經濟發展。然而，日本併購顧問機構Recof指出，日本化工企業日本觸媒與三洋化成曾於2019年達成合併協議，但因日本觸媒的營運狀況惡化，雙方最終撤回合併案，故此本田與日產合併談判破裂的可能性絕對不是零。