Grok-3橫空出世！馬斯克xAI新模型擁龐大運算資源＋超強推理力，能否撼動OpenAI領先地位？

繼DeepSeek R-1後，全球首富馬斯克旗下AI初創xAI，也發表了具有思考推理能力的AI模型「Grok-3」。xAI宣稱，在數學、科學、編程三大基準測試中，Grok-3表現超越包括OpenAI GPT-o4在內的既有模型；馬斯克更豪言，它是「地球上最聰明的AI模型」。究竟這家成立不到兩年的初創，技術上是否已追上領頭羊OpenAI？Grok-3的出現對AI市場競爭又會帶來甚麼影響？

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xAI一年半內推出三代AI模型

伊隆·馬斯克（Elon Musk）於2023年7月創立xAI，擺明車馬是要挑戰OpenAI；同年11月，已推出第一代Grok，可見其研發能之強。Grok使用馬斯克旗下社交媒體平台Ｘ（前稱Twitter）的貼文進行數據訓練；回覆用戶問題時，更即時從X平台上尋找相關貼文來生成答案，這使得它能快速回應時事問題，甚至回答其他AI避之不及的敏感話題，展現出與眾不同的「叛逆」個性。

Grok-3網上直播發表會開首的背景上，顯示xAI的使命是「了解宇宙」。（翻攝X.com@xai的官方影片）

2024年3月，xAI釋出初代模型的強化版Grok 1.5，訓練數據量增加至3,140億項參數；同年8月推出第二代模型Grok 2，兼具圖像與文本生成能力。沉寂半年後，xAI於2025年2月18日透過網上直播發表第三代模型Grok-3，最高峰時有超過200萬人同時觀看。

Grok-3提供4個不同版本模型

在創建模型的首階段，xAI使用內置10萬顆NVIDIA H100晶片的超級電腦Colossus，花了122天製造出Grok-3基礎模型；進入第二階段，xAI再花92天，將Colossus的AI晶片倍增至20萬顆，進一步提升Grok-3的運算力。馬斯克表示，Grok-3透過大量合成數據進行訓練，懂得不斷反省思考和修正錯誤，以提高邏輯一致性。

Grok-3採用多模型架構，設有4個不同版本：基本版的Grok-3、較小版本的Grok-3 mini、具思考推理能力的Grok-3 Reasoning、以及較小型的推理模型Grok-3 mini Reasoning。根據xAI的內部測試，Grok-3在數學推理（AIME高中競賽數學標準）、科學知識（包含博士級試題）、編程能力（LeetCode編程練習題）上，表現均優於OpenAI GPT-4o、Google Gemini 2 Pro、Claude 3.5 Sonnet、以及DeepSeek-V3。

兼具即時思考與自主創作能力

除基準測成績優異外，Grok-3還具備即時思考與自主創作能力。在網上直播中，xAI團隊要求Grok-3繪製一幅3D動畫圖，模擬火箭從地球升空、降落火星，並在下個發射窗口返回地球。xAI懂得將複雜任務分拆成較小的步驟，逐步思考推理，以得出更有邏輯的答案，並且容許用戶即時查看其推理步驟。

在直播發表會上，Grok-3即場生成了一幅模擬火箭從地球往返火星的3D動畫圖。（翻攝X.com@xai的官方影片）

xAI團隊又即場指示Grok-3設計一款新遊戲，要兼具俄羅斯方塊（Tetris）與寶石方塊（Bejeweled）的遊戲特色。一般生成式AI或許會把這兩款經典遊戲的設計元素，硬生生塞進新作品中就了事，惟Grok-3卻能真正理解兩款遊戲的核心機制，再將兩者相互結合，創造出一款全新遊戲。馬斯克表示，日後xAI將成立一家AI遊戲公司，在Grok的協助下要讓遊戲再次偉大。

Grok-3迫使對手加速研發進程

馬斯克研發Grok的野心，當然不止於遊戲開發。其實，他創辦xAI的主要目標，就是要了解宇宙。他揚言，假如一切順利，SpaceX Starship將於2026年將搭載Grok與Optimus機械人，飛往火星進行探索。

OpenAI共同創辦人、電腦科學家安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）在試用Grok-3後表示，Grok-3 Reasoning的推理表現跟OpenAI o1-Pro相當，比起Gemini 2.0 Flash Thinking與DeepSeek-R1則略勝一籌。

Grok-3又即席創造了一款融合俄羅斯方塊與寶石方塊的全新遊戲。（翻攝X.com@xai的官方影片）

Grok-3展示的優異性能，將迫使競爭對手加速研發進程，推出更強大模型以應對挑戰。在Grok-3發布前的數小時，OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）突然宣布，GPT-4.5已進入測試階段，又表示對高要求的測試人員而言，試用GPT-4.5帶來的體驗遠超他們預期，暗示其表現已接近通用人工智能（AGI）的境界。此舉被外界解讀為，奧特曼對Grok-3的狙擊。

Grok-3刺激AI晶片市場增長

再者，Grok-3的出現，亦證明了AI產業仍需要先進AI晶片提供強大運算力，有望將進一步刺激AI晶片的市場增長。xAI表示，考慮把Grok-3的運算資源擴大5倍，並已跟戴爾（Dell）洽談價值50億美元（約390億港元）的伺服器供貨協議，預計2025年內將向xAI供應內含NVIDIA GB200晶片的伺服器。

此外，投資人開始相信，DeepSeek帶來的低運算力威脅是被誇大了，近日市場上不斷出現增加AI 支出的新計劃。歐盟委員會在2月中舉行的AI行動高峰會上公布，擬投入2,000億歐元（約1.63兆港元）來興建AI基礎設施。法國總統馬克龍也宣布，未來幾年將投資1,090億歐元（約8,888億港元）推動法國AI發展。目前輝達（NVIDIA）股價已收復失地，差不多回升至原先價位；業界估計，AI伺服器需求將持續至2025年底，對全球AI產業鏈形成顯著的正向效應。

現時X平台用戶可以免費使用Grok-3，但如卻使用更高階的AI功能，就要升級為Premium+付費訂戶，月費為32.92美元（約255.83港元）。（翻攝X.com@xai的官方影片）

Grok-3免費開放給所有X用戶

由是觀之，Grok-3已成為吹皺一池春水的狂風，令AI競爭進入更白熱化的階段。OpenAI GPT-4.5看似箭在弦上，隨時準備出擊；至於Google、Anthropic、DeepSeek等，也有可能在未來幾個月內釋出更強大的AI模型。

Grok-3要在新一輪AI競賽中跑出，不能單靠強大的運算資源和優異的推理能力，勝負關鍵在於用戶使用體驗和迭代更新速度。xAI表示，Grok 3稍後會推出語音模式，讓用戶只需張嘴說話，即可跟AI互動；之後會開放API介面，讓開發者可以將Grok-3的推理能力和語音功能，整合到自家應用軟件。該公司承諾，將在幾個月內公開上代Grok-2的原始碼，以延續其開源策略。

後來馬斯克索性宣布，Grok-3將限時免費開放給所有X平台用戶，直至伺服器無法負荷為止。如此一來，X平台上逾5.85億網民，即時變成Grok-3的使用者，讓AI用戶基數在短時間內得以大幅飇升，而且又可以幫助X平台吸納更多新用戶，確是一箭雙雕的妙計。