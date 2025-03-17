AI競賽新戰線！Meta擁抱自研晶片，Arm製作自家CPU，全球半導體市場面臨大洗牌？

生成式AI是全球科技發展大勢，關鍵競爭力聚焦於AI運算力。為免過度依賴輝達（NVIDIA）GPU，各大科技巨頭都致力於研發自家AI晶片。繼OpenAI後，Facebook母公司Meta也開始測試首款自研AI訓練晶片。與此同時，一向只提供技術授權的晶片科技公司安謀（Arm），亦有意設計和銷售自家晶片。Meta與Arm雙雙跨入AI基礎設施領域，這對未來半導體市場格局將帶來甚麼影響？

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Meta參戰自研晶片助降AI成本

由Facebook、Instagram、WhatsApp、以及Threads組成的Meta社交媒體家族，全球每天逾30億人使用。Meta需要大量AI運算力來分析貼文，以決定哪些內容推薦給用戶觀看。Meta表示，2025年公司總開支上看1,190億美元（約9,282億港元），其中高達650億美元（約5,070億港元）用於AI基礎設施支出。

為求減少基礎設施成本，Meta近年埋首於研發自家AI晶片「Meta Training and Inference Accelerator」，簡稱MTIA。但開發初期因測試失敗而被迫放棄，於是自2022年起向NVIDIA採購大量圖像處理器（GPU）來提供AI運算力；此後，Meta一直是輝達的最大客戶之一。

然而，過於依賴單一供應來源始終存在運作風險，於是Meta決定重啟MTIA開發計劃；最終MTIA晶片於2023年研發成功，翌年開始使用在Facebook與Instagram的內容推薦系統。來到2025年3月，有消息傳出Meta開始測試其新一代MTIA晶片——這是首款專門用於訓練其大型語言模型「Llama」的AI晶片，採用5奈米製程與CoWoS封裝技術。

目前新一代MTIA晶片只部署在Facebook推薦系統，進行小規模測試；順利通過測試後，則會擴展至AI聊天機械人Meta AI和其他生成式AI工具。（圖片來源：Meta官網）

自研晶片軟硬件配合更勝GPU

現時市場大熱的NVIDIA GPU，屬於通用型產品，可以適用於各種AI運算，但在硬件與軟件之間的相互配合上，效果卻會遜於量身訂做的自研晶片。這是因為不同公司的AI模型有各自的底層架構，需搭配專用晶片方可達到最理想的運算效果。新一代MTIA晶片在執行AI模型訓練時，能夠比一般GPU更省電、效率更高。

該晶片現正在Meta內部進行小規模測試，而這次測試是在完成晶片的「設計定稿」（Tape-out）後展開——設計定稿是半導體開發中的一個重要里程碑，代表著晶片設計初稿已送往晶圓廠試產。據聞，今次負責代工生產的是晶圓廠龍頭台積電。Meta和台積電對此均拒絕評論。

設計定稿步驟通常要耗費數千萬美元的成本，花上3至6個月時間來完成，但卻無法保證一定會成功；一旦測試失敗，就得找出箇中問題並重來一次。既然這款MTIA晶片已完成設計定稿，那麼只要測試順利過關，就可以大量生產，供大規模使用。於是Meta可以減少購買NVIDIA GPU，使用更多MTIA晶片，藉此壓低AI基建成本。

Meta在AI基礎設施的支出大部分花在NVIDIA GPU，但也有採購AMD的AI晶片，加上內部開發的MTIA晶片，以實現晶片供應來源多元化。（圖片來源：Meta官網）

Arm從技術授權轉向晶片製造

另一邊廂，晶片技術供應商Arm也有意親自落場，研製自己的晶片。該公司一向被譽為晶片科技界的「瑞士」，因其主要業務是向晶片設計商或半導體廠商提供核心技術授權，自己不會銷售任何晶片，在交易上扮演著中立角色。其現有客戶包括：NVIDIA、Meta、蘋果（Apple）、Google、聯發科（MediaTek）、高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）等。

不過，最近有消息指，Arm可能會放棄其中立地位，轉向晶片設計和銷售，把現有客戶變成競爭對手。自2024年11月起，安謀已從客戶公司挖角高層主管，協助該公司轉型為晶片設計商。Arm自研晶片將是用於數據中心伺服器的中央處理器（CPU），很可能外包給台積電生產，預計最早會在2025年夏季登場。

Arm自研晶片會是用於數據中心伺服器的CPU，並可根據客戶需求進行客製化。（圖片來源：Arm官網）

事實上，Arm在2023年掛牌上市後，力求擴展業務。在大股東軟銀（SoftBank）創辦人孫正義的大力推動下，Arm正部署進軍AI基礎設施市場。2025年1月，軟銀與OpenAI聯合宣布「星際之門計劃（The Stargate Project）」，投資5,000億美元（約3.9兆港元）在美國興建AI數據中心。正所謂「肥水不流別人田」，預計這些數據中心伺服器所用的CPU，有部分將會是Arm自研晶片。

Arm在某些半導體知識產權領域擁有近乎壟斷的地位，一旦其業務擴展到晶片設計和銷售，有可能會遭受反壟斷調查。（圖片來源：Arm官網）

追求垂直整合以增強競爭優勢

2025年2月有消息傳出，軟銀擬以65億美元（約507億港元）收購半導體初創Ampere。這家公司是由前Intel總裁蕾妮·詹姆斯（Renee James）在2017年創立，專為數據中心伺服器設計Arm架構晶片，跟軟銀與安謀的業務方向高度契合。同月有市場傳聞指，正積極擺脫對NVIDIA依賴的Meta，將成為Arm自研晶片的首批客戶之一。

Arm晶片既有來自星際之門的大量需求，又取得來自Ampere的晶片設計技術，可見安謀晶片生產計劃的布局已初步成形。該公司今次選擇先研製CPU而非GPU，避免與最強對手NVIDIA正面交鋒，但依然要跟伺服器CPU雙雄Intel、超微（AMD）直接硬撼。

隨著AI大戰愈趨白熱化，科技巨頭為求增強其競爭優勢，無不追求垂直整合，試圖控制更多AI晶片設計和開發環節。Meta與Arm進軍晶片研發領域，可說是對此趨勢的自然反應，但最終其AI野心能否實現，仍有待市場驗證。