蘋果淪為AI賽道吊車尾！Apple為何陷入落後困境？拆解AI增強版Siri延後推出的真正原因！

生成式AI市場競爭日趨白熱化，各大科技巨頭無不加快AI模型研發進度，唯獨蘋果（Apple）卻陷入AI技術落後的窘境。原定於2025年面世的全新AI版Siri智能助理將延後至2026年推出，引發外界質疑聲浪。究竟Apple在AI研發上遇到甚麼障礙？這次嚴重延期是否意味著其AI策略布局出現重大缺失呢？

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蘋果過度承諾AI功能令用戶失望

2024年6月舉行的蘋果開發者大會WWDC上，「Apple Intelligence」以壓軸姿態登場，當時Apple花上近40分鐘講解這套自主研發的AI平台，並宣布與OpenAI合作，容許GPT-4o接入iPhone系統，讓用戶免費可以使用，一切看似非常美好。

可是，4個月後伴隨著《iOS 18》而來的Apple Intelligence部分功能，當用戶實際使用後，卻發現其操作效果跟蘋果宣傳描述的美好情境天差地遠；就算Apple已將ChatGPT整合到系統中，但感覺像是事後添加的額外功能，效果也不似預期，引起用戶強烈不滿，導致iPhone 16在2024年第四季全球銷量下跌了5%。

後來，蘋果宣布擬於2025年推出AI升級版Siri，會把Apple Intelligence完全融入其中，這被外界視為蘋果在AI領域的重大突破。然而，3月7日蘋果官方發言人傑奎琳·羅伊（Jacqueline Roy）卻突然向科技新聞網站Daring Fireball發出一份聲明，表示全新AI版Siri將延後至2026年「陸續推出」。此舉既讓全球蘋果粉絲感到非常失望，也直接衝擊其品牌信譽。

蘋果現正在開發一款類似ChatGPT的AI工具「LLM Siri」，預計2026年推出；但有消息指，因系統設計過於複雜，可能要拖延至2027年方可面世。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

宜仿傚喬布斯處理產品問題方式

被譽為最強蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤指直言，Apple選擇透過非官方渠道公布這項重大消息，是犯了嚴重錯誤。他認為，Apple執行長提姆·庫克（Tim Cook）可以參考當年史提夫·喬布斯（Steve Jobs）處理iPhone 4天線門事件的做法。

時間回推至2010年，iPhone 4推出後不久，有用戶發現觸摸手機左下邊緣時，天線訊號強度會大幅降低，讓用戶對新機表現感到失望。後來，蘋果就此問題正式道歉，時任執行長的喬布斯親自回覆多封客戶電郵，向客戶表達歉意，並坦承「我們並不完美，但我們正努力改善」。

隨後，喬布斯又召開記者會，宣布為全球iPhone 4用戶提供免費保護套以解決天線接收問題，並向已購買保護套的用戶退款，令蘋果安然度過公關危機。郭明錤指出，庫克與其他高層應仿傚喬布斯的處理方式，嘗試直接跟客戶對話，讓他們諒解Apple Intelligence的研發困難。

與喬布斯在位時不同，蘋果在庫克領導下較注重商業營運和供應鏈管理，而不是技術創新，因此蘋果AI大落後引發外界對庫克領導力的質疑。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

撤換Siri團隊領導人以加快研發

今次AI增強版Siri延遲推出的主因是，Apple在技術整合上面對巨大困難。現時《iOS 18》版本的Siri內置兩個各自運作的大腦：一個負責執行基本的Siri功能（如啟動計時器、撥打電話），另一個則負責處理較複雜的查詢要求。當初，蘋果為趕著把Apple Intelligence打包到《iOS 18》一併推出，沒足夠時間將這兩個大腦融合為單一系統，以致Siri無法流暢運行。

Apple計劃，在下一代《iOS 19》中把這兩個大腦完全融合起來，並搭配全新的Siri架構，合組成AI增強版Siri，內部開發代號為「LLM Siri」，原本預計將在6月舉行的WWDC 2025上首度發表。然而，這個新版本Siri在內部測試中的表現極不穩定，每三次使用就有一次出錯，遠遠未達到可以發布的標準，所以蘋果不得不將它延後到2026年推出。

正因如此，庫克對領導Siri研發的AI策略資深副總裁約翰‧詹南德雷亞（John Giannandrea）已經失去信心。根據彭博3月21日的報道，詹南德雷亞已被調離Siri團隊，改由Vision Pro負責人麥克‧羅克韋爾（Mike Rockwell）接掌Siri開發工作，以加快研發進度。

Apple Intelligence分階段釋出部分功能，包括：AI生成表情符號「Genmoji」、AI寫作工具、以及語音信箱轉錄等，但這些只是花巧功能，實際用處不大。（圖片來源：翻攝蘋果官方YouTube影片）

斥10億美元買NVIDIA伺服器

除重組管理層外，Apple亦決定放下心結，向輝達（NVIDIA）採購AI設備。一直以來，蘋果寧願採用Google客製化AI晶片，都不願使用NVIDIA GPU來訓練Apple Intelligence的大型語言模型。究其原委，Apple與NVIDIA早年曾因MacBook Pro的晶片供貨而產生爭拗，自此雙方結下樑子，於是蘋果不再購買NVIDIA任何產品。

不過，隨著其AI開發進度落後，蘋果終於意識到再不使用NVIDIA GPU，很可能會在AI技術領域中嚴重掉隊，於是轉而購買NVIDIA產品。據悉，Apple向輝達訂購250部GB300 NVL72伺服器，每部價格大概為400萬美元（約3,120萬港元），以搭建大型AI伺服器叢集。

儘管AI開發困難重重，但今次Apple面對最棘手的問題是，AI策略布局與產品宣傳之間存在嚴重落差。一向穩紮穩打的蘋果竟然犯下過度承諾的低級錯誤，過早發表尚未成熟的AI產品，結果無法如期推出，使品牌信譽大受打擊。

當下Apple應借鏡當年喬布斯面對產品缺憾時的態度，主動面對問題，向客戶坦承不足，並積極提供解決方案，以重建品牌形象。同時，蘋果必須重新評估其AI策略部署與執行力，千萬不要以為臨陣換將就可以解決問題，而是應認真檢討公司內部的溝通與管理狀況，考慮如何激勵研發團隊士氣，這才有可能在AI領域中重新贏回客戶與投資者的信任。