OpenAI進軍硬件市場！奧特曼攜手蘋果傳奇設計師Jony Ive，研發無屏幕AI裝置挑戰iPhone！

OpenAI雖然是生成式AI市場的領頭羊，但隨著Google、Anthropic等主要對手的AI模型不斷進步，使其技術護城河逐漸縮小。為求再度拋離對手，執行長奧特曼決定押注於AI硬件：豪擲65億美元買下由蘋果（Apple）傳奇設計師強尼·艾夫（Jony Ive）創辦的設計公司「io」，以研發新一代AI裝置。這不但是OpenAI成立以來最大的收購案，更標誌著OpenAI 正式進軍消費電子產品領域！

Read More

iPhone殺手來了！AI Pin重新定義AI操作體驗，將是智能手機終結者、還是短命潮流玩意？

OpenAI備戰上市？轉型公益企業，背後竟藏IPO野心！與金主Microsoft展開股權博弈！

蘋果淪為AI賽道吊車尾！Apple為何陷入落後困境？拆解AI增強版Siri延後推出的真正原因！

io員工全加入OpenAI研究部門

OpenAI在2025年5月21日宣布，以全股票交易方式併購io公司。根據雙方協議內容，OpenAI將支付價值50億美元（約390億港元）股票給io，加上2024年第四季買下該公司23%股權的交易，收購總價接近65億美元（約507億港元）。這宗交易仍有待監管部門批准，可望於2025年夏季完成。OpenAI特別強調，執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）手頭上沒有io股份，以免有利益衝突之嫌。

io是Apple前設計總監艾夫與另外３位蘋果前高層於2024年攜手成立，包括：前設計副總裁埃文斯·漢基（Evans Hankey）、iPhone和Apple Watch設計主管唐譚（Tang Tan）、以及曾參與開發熱門電郵軟件Mailbox的斯科特·坎農（Scott Cannon）——這4人正是最初制定蘋果產品設計風格的主要班底。

透過這次合併，漢基、唐譚、坎農、以及io旗下一眾工程師、技術專家、產品開發專家、物理學家和研究人員，合共55人將加入OpenAI的研究和工程部門，圍繞通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）研製一系列嶄新產品。

奧特曼（右）與艾夫（左）相交多年，兩人均想創造出超越智能手機的新一代AI裝置，於是決定合作。（圖片來源：OpenAI官網）

Lovefrom承包OpenAI產品設計

至於靈魂人物艾夫，則不會加入OpenAI，而是留守在自己創辦的另一家設計公司「Lovefrom」。該公司是艾夫在2019年離開Apple後所成立，再出已累積不少大客戶如：Airbnb、Ferrari NV等。Lovefrom擁有多名曾參與iPhone和Mac作業系統介面設計的前蘋果設計師，包括：Bas Ording、Mike Matas、Chris Wilson等。

儘管Lovefrom並不在今次收購之列，但將會承包OpenAI所有產品的設計工作，包括：ChatGPT介面改善、以及硬件產品外形設計。為求專注與OpenAI合作，Lovefrom承諾不會承接新客戶的設計案，只會維持與現有客戶的合作關係；換言之，OpenAI等於一次過獲得兩家設計公司，為其設計新一代AI裝置。

艾夫在Apple擔任設計總監多年，代表作計有iMac、iPod、iPhone、iPad、以及MacBook Air。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

嶄新AI裝置助用戶擺脫屏幕依賴

奧特曼構想中的AI裝置，能夠感知用戶周遭環境，外形上不會特別引人注目，可放入口袋或擺放檯面。他希望，它可以成為繼iPhone與MacBook之後，用戶檯上必備的第三款電子產品。他強調，該裝置絕非智能眼鏡，而是要幫助用戶擺脫對屏幕的依賴：「智能手機屏幕限制了AI潛能，新裝置應更注重語音、手勢、環境感知等互動模式。」據悉，奧特曼曾向內部員工透露，新產品的出貨目標為1億部。

被譽為最強蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤表示，已看過這款AI裝置的原型機。它的體積略大於AI初創Humane在2024年推出的AI Pin，外形就像iPod Shuffle 般小巧優雅，可以掛在頸上隨身攜帶。它將配備用於環境偵測的攝影鏡頭和收音咪，但不具備顯示屏幕，但可連接智能手機和電腦，使用其運算和顯示功能；在量產前，其設計和規格仍可能會作出改變。預計該裝置將於2027年量產，或許會在越南組裝和出貨。

OpenAI將成為Apple最強對手

OpenAI與io合併，承受最大衝擊的不是其AI賽道上的對手如Google或Anthropic，而是其合作夥伴Apple——收購消息一出，蘋果股價同日下跌2.3%。事實上，Apple在AI發展上正處於落後位置，外界對其AI裝置的競爭力非常憂慮。昔日Apple產品設計大將艾夫，如今倒戈為OpenAI設計新型AI裝置，尤其是產品設計方針是讓用戶遠離屏幕，更令蘋果投資者深感不安。

另一邊廂，OpenAI股東則十分看好艾夫與其頂尖設計團隊的加盟，認為可以幫助提高公司品牌溢價，以及擴大產品差異化。有分析師認為，合併完成後，OpenAI將獲得軟件與硬件雙線營收的優勢，為日後IPO上市奠定良好基礎。同時，這宗收購案也被市場視為AI產業從純軟件競賽，轉變為軟硬件整合較量的關鍵轉折點。

奧特曼表示，傳統電子產品已不能滿足AI發展，期望艾夫可以設計出真正符合AI時代需求的人機介面。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

AI硬件發展難，AI Pin失敗停產

然而，要造好AI裝置殊不簡單，此前已有不少失敗案例。Humane AI Pin同樣強調無屏幕互動、語音控制，但推出後卻惹來大量負面評價如：AI回應速度慢、電池續航時間短、長時間穿戴容易過熱、以及產品定價過高，導致銷量慘淡；後來Humane被HP收購，產品現已停產。

另一款AI裝置Rabbit r1縱然宣稱賣出逾10萬部，惟卻被人批評語音辨識不準、電池續航力差、應用軟件支援有限、甚至存有資訊保安漏洞，以致活躍用戶比例不高。由此可見，市場尚未出現一款真正好用的AI裝置。

這情況就像當年iPhone面世前，智能手機依靠難用的觸控筆操作，以致遲遲未能普及。到了2007年，艾夫設計出具備電容觸控屏幕與Home按鍵設計的iPhone，主打指尖觸控與手勢操控，造就智能手機全民普及的盛世。究竟艾夫能否複製iPhone的成功，創造出真正解決用戶痛點的「AI界iPhone」，開啟AI裝置大流行的新時代？絕對叫人翹首以待！