AI侵權有免死金牌？Meta、Anthropic盜用書籍訓練AI裁定無罪，解讀判決背後法律邏輯！

生成式AI迅速崛起，正在改變我們創作與使用內容的方式，但隨之而來的版權爭議也日益加劇。2025年6月底，美國聯邦法院就Anthropic與Meta兩宗侵權官司作出判定：在特定條件下，將書籍用作AI訓練資料可構成「合理使用」。此舉讓科技界一致叫好，普遍認為這是AI發展的一大勝利。這兩宗判決究竟意味著甚麼？它們是否向AI公司發出侵權免死金牌，抑或僅僅是個別案件的特殊裁定？

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Anthropic侵權獲判合理使用

2025年6月23日，美國加州北區聯邦法院裁定，AI初創公司Anthropic在未經授權的情況下，使用書籍為其大型語言模型進行數據訓練，屬於「合理使用」（Fair Use）範疇，成為美國首宗針對生成式AI情境下合理使用的案例。

美國作家Andrea Bartz、Charles Graeber、Kirk Wallace Johnson於2024年8月對Anthropic提出訴訟，指控該公司以購買和非法下載方式，盜用數百萬本受版權保護的書籍，訓練其AI模型。他們進一步主張，Anthropic旗下AI模型Claude能夠在短時間內為用戶產製大量AI生成作品，遠遠快於人類作家寫書所需時間，威脅他們的生計。

Anthropic向法院辯解，Claude複製書籍的目是研讀箇中內容，從中萃取非受版權保護的知識，繼而運用所學來開發革命性技術。該公司認為，使用這些書籍內容屬於合理使用，美國版權法不但容許，更鼓勵這種AI模型訓練，因這樣可以促進人類創造力。最終，法官威廉·阿爾蘇普（William Alsup）的判決同意，Anthropic的AI模型訓練具有轉化性使用（Transformative Use）的說法，即新作品是否賦予原作品新的表達、意義或訊息。

Anthropic旗下大型語言模型Claude主要特色是強調「安全性」、「道德性」與「可控性」，但在訓練過程中卻涉及不道德的盜版內容下戴。（圖片來源:翻攝Anthropic官網）

儲存盜版書籍不屬於合理使用

法官阿爾蘇普認為，AI訓練就像一個人閱讀大量書本，從中理解寫作的技巧與風格，而不是逐字複製原文內容。根據美國版權法的合理使用原則之一，若使用行為改變了原作品的用途，例如用於教學、評論或創作全新的內容，就有機會被視為合理使用，而不構成侵權。

Anthropic對如此判決當然表示很高興，可是這並非全然對Anthropic有利。法官阿爾蘇普指出，該公司透過盜版途徑下載逾700萬本書籍，然後儲存在公司內部的「中央圖書館」，已構成侵害作家版權的行為；就算部分書籍沒有用作AI訓練，也不構成「合理使用」。

這意味著Anthropic真金白銀購買書籍，掃描輸入給AI模型進行訓練，就沒有問題。但以盜版書籍來訓練模型，卻是另一回事。預計法官阿爾蘇普將於2025年12月作出另一裁決，判定 Anthropic因使用盜版內容而須付出的賠償金額。

按照美國版權法的規定，在一般情形下每件作品的法定賠償金額為750美元至3萬美元（約5,850港元至22.7萬港元）之間；若屬故意侵權（Willful Infringement），法院更可將賠償金額提高至每件作品最高15萬美元（約117萬港元），所以Anthropic日後可能要面對總額高達數十億美元的巨額賠款。由是觀之，這次表面上雖然打贏了官司，但實際上可能只是爭取到一點緩衝時間，真正的衝擊還在後頭。

Meta勝訴只因控方錯誤主張

Anthropic案件宣判的兩天後（2025月6 月25日），三藩市地方法院裁定Facebook公司Meta 使用數百萬本書籍訓練AI模型，屬於「合理使用」。這對AI公司來說可能是又一次勝利。

13名美國作家於2023年聯合控告Meta，在未經授權下利用其作品訓練Llama模型。與Anthropic侵權案件一樣，他們指控Meta通過盜版途徑下載大量書籍以供訓練模型。同時，控方又提出，以此為訓練基礎的Llama涉及未經授權的內容重製，並強調Meta行為損害了作者將其作品授權用於AI模型訓練的權益。

Meta旗下大型語言模型Llama是一款開源大型語言模型，提供可商用授權、從研究轉向實務應用。（圖片來源:Meta官網）

法官文斯·查布里亞（Vince Chhabria）認為，控方的兩項主張都站不住腳。首先，因為Llama難以從書籍中生成足夠長度的文本內容；其次，即使控方擁有書籍版權，惟他們也無權主張或壟斷「將作品授權用於AI訓練」的市場。換言之，法官認為這類市場本身並不受版權法保障，版權持有人不能因為某項新科技應用出現，就自動取得從中獲利的權利。

然而，法官查布里亞卻對作家們的處境深感憂慮。他坦言，合理使用缺乏明確界線，必須視個案情況而定。如今所有AI公司都聲稱其使用具轉化性，但問題在於這些業者創造出來的AI產品，不僅可能嚴重侵蝕原作品的市場價值，還可能削弱人類創作的誘因。在合理使用的護航下，這類行為對版權作品造成的潛在傷害，可能遠大於AI公司所聲稱的正當使用目的。

這兩宗判決僅適用於本案情況

此外，查布里亞指出，控方忽略了有一個可能成立的法律主張。Meta透過抄襲原告書籍，開發出一項可能導致類似內容氾濫的產品，造成市場稀釋效應，讓原作變得不再稀缺，甚至被視為可被取代的內容，進而削弱其市場價值。遺憾的是，控方對此論點僅輕描淡寫，未能提出實質證據證明Llama對其作品市場構成稀釋影響。

Meta執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）剛完成重組集團的AI業務部署，成立超級智能實驗室（Superintelligence Labs），負責統領和加強AI業務發展。Meta侵權官司勝訴，如同打一劑強心針，令AI團隊士氣大振。（圖片來源:Meta官網）

儘管在Anthropic與Meta的侵權官司中，AI公司似乎暫時佔了上風，但兩位法官皆強調，其判決僅限於本案情況，未來在不同產業或不同案件中，仍有可能出現截然不同的裁決結果。法官查布里亞批評，AI公司宣稱「不利於他們的版權裁決會阻礙AI發展」的說法極為荒謬。他指出，若這些業者確實需要依賴受版權保護的作品來訓練模型，而AI又能為他們帶來數百億美元的收益，那麼他們應主動尋求補償版權持有人，而不是逃避責任。

查布里亞指出，像新聞產業這類內容密集的市場，更容易受到AI生成內容所帶來的間接競爭影響，這意味著若未來有媒體公司提出訴訟，法院的審判態度可能會更加嚴格。事實上，美國仍有多宗由作家與新聞機構提出的集體訴訟，針對微軟（Ｍicrosoft）、OpenAI、Meta等訓練AI模型的行為進行起訴，因此往後的審判才是真正的戲肉！