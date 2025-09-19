靠意念操控電腦！Neuralink腦機接口讓癱瘓者逆轉人生，還可實現人腦與AI融合的終極狂想！

十年磨一劍！全球首富馬斯克旗下的初創Neuralink，經歷近10年研發後，終於在 2025年9月迎來重要里程碑：公司宣布全球已有12名患者成功植入腦機接口晶片，累計使用時數超過15,000小時，標誌著此技術在手術安全與臨床應用上的重大突破。馬斯克揚言，Neuralink不但可讓癱瘓者恢復行動力、失明者重見光明，未來更有望實現人腦與AI深度融合，徹底改變人類與科技的互動模式。這場腦機接口的科技革命，究竟將如何重塑人類未來？

單憑意念控制遊戲機、機械臂

2025年9月9日，Neuralink公布全球已有12名志願患者完成腦部晶片植入，累計使用天數達2,000天，總使用時數突破15,000小時，展現腦機接口（Brain-Computer Interface）在長期應用上的穩定性與可行性。

Neuralink是由伊隆·馬斯克（Elon Musk）於2016年創立的腦機接口初創，經過多年的動物實驗後，終於在2023年5月獲得美國食品藥物管理局批准，得以進行人體試驗；隨後在2024年初完成首宗植入手術。踏入2025年，Neuralink技術進程開始明顯加速：6月28日舉行的夏季進度發布會上，透露有7名重度癱瘓患者接受腦機晶片植入。

在這場發表會上，Neuralink 展示這些患者能透過腦海意念操控《Mario Kart》、《Call of Duty》等電子遊戲，甚至遠端操作機械臂完成書寫與互動。全球首位植入Neuralink晶片的患者諾蘭·阿爾鮑（Noland Arbaugh），也有發布會上以視訊方式亮相。

馬斯克豪言，植入Neuralink腦機晶片後，未來每個人都可以用意念操控Tesla Optimus機械人。（圖片來源：翻攝Neuralink官方YouTube影片）

Telepathy助患者重拾行動力

阿爾鮑在2016年一場跳水意外中脊髓受傷，導致肩膀以下完全癱瘓，自此他的人生陷入停擺。直到2024年1月，阿爾鮑在美國鳳凰城的巴羅神經學研究所（Barrow Neurological Institute）接受腦機晶片植入手術，命運從此改寫。

在接近兩小時的手術中，一部由Neuralink特製的手術機械人，將一顆硬幣大小的腦機晶片植入阿爾鮑的大腦，並把逾1,000條比頭髮還幼細的柔性電極，精準地連接到大腦中主管運動能力的皮質神經元。這顆晶片能夠偵測和放大他的腦神經訊號，然後由植入體內的「Telepathy」裝置解讀這些訊號，再通過藍牙網絡傳送至電腦，將其轉化為對數碼裝置的執行指令。

如今阿爾鮑無需動到一根指頭，單憑意念就可以控制電腦、操作遊戲機、開關電視機和空氣清新機，重拾生活動力。他每天都使用Telepathy約10個小時，用於學習、閱讀和玩遊戲，並規劃與記者的採訪安排。他重新註冊了亞利桑那州社區大學的課程，開始為攻讀神經科學學位做準備。另外，他也創立自己的公司，提供付費演講與現場座談，藉此分享自己的經歷。

阿爾鮑透露，使用腦機接口比想像中容易。植入晶片後的第一天，他試用意念操控滑鼠移動，在腦機接口游標控制的速度與精準度上，刷新了2017年創下的世界紀錄。（圖片來源：翻攝Neuralink官方YouTube影片）

Blindsight助失明者恢復視覺

但馬斯克想做的遠不止於此。他揚言，Neuralink 的最終目標是創造「全腦接口」（Whole Brain Interface），實現人腦與AI的深度整合。所謂「全腦接口」，指的是能監聽並寫入任意神經元的訊號，以高速無線方式傳輸數據，使人腦與外部裝置達成極高頻寬的即時溝通，突破語言和肢體表達的限制。

現階段Neuralink數據傳輸速率仍屬偏低。例如，阿爾鮑在控制滑鼠游標的實驗中，傳輸速率只有每秒8至10位元（Bits Per Second）。馬斯克希望，未來傳輸頻寬可以被大幅提升，達到每秒數十億至數兆位元，從而實現高速思維傳輸，釋放更多人類潛能。

根據Neuralink發表的3年技術路線圖，2026年計畫推出名為「Blindsight」的裝置，把３,000條電極連接至視覺皮質，幫助失明人士恢復視覺感知，初期可以看到黑白的模糊輪廓，最終希望可以實現「超人多波段視覺」，意指讓人類看見肉眼看不到的光譜範圍（如紅外線、紫外線），並具有比天然視覺更高階的能力。現時Neuralink正在阿聯酋展開Blindsight的實驗。

Neuralink利用手術機械人R1，把只有硬幣般大小的腦機晶片，植入病患腦部。（圖片來源：翻攝Neuralink官方YouTube影片）

腦機接口可能會引發私隱問題

2027年，Neuralink計劃將單一裝置的電極數量提高至10,000條，並開始進行多組裝置同時植入，涵蓋運動皮質、語言皮質、視覺皮質等。2028年，推出新產品「Deep」，擁有逾25,000條電極通道，能夠觸及更深層的大腦區域，不僅用於治療憂鬱症、神經衰弱、神經性疼痛、腦退化症等，還可以實現全腦接口，開啟人腦與AI的整合，進入思想共享與神經融合的新境界。

Neuralink表示，Telepathy有望在2029年獲得美國監管機關批准，可作商業販售，屆時每年可進行約 2,000宗植入手術，預估營收可達1億美元（約7.8億港元）；Blindsight則可望於2030年獲准商業化上市，手術量增加至每年10,000宗，年營收超過5億美元（約39億港元）；到2031年，預計每年可以完成20,000宗手術，年營收將倍增至10億美元（約78億港元）。

阿爾鮑表示，現在他可以跟父親一起玩《Mario Kart》，這是以前從未想過可以發生的事。（圖片來源：翻攝Neuralink官方YouTube影片）

然而，英國修適士大學（University of Sussex）神經科學教授阿尼爾·塞斯（Anil Seth）指出，腦機接口可能會引發私隱問題。一旦它被廣泛使用，大腦活動數據能被監測與存取，別人就可以窺探或解讀我們的思想、信念與情感，甚至操控或干預我們的意圖與行為，變得完全沒有私隱可言。日後若要推廣使用腦機技術，必須非常仔細處理誰來控制和保存這些敏感的人腦數據，並確保用戶擁有對自己意識與思維內容的控制權。