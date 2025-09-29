黃仁勳雙重豪賭：千億押注OpenAI、50億金援Intel！解讀NVIDIA巨額投資背後的深遠布局！

輝達（NVIDIA）再度震撼全球科技界！執行長黃仁勳接連拋出兩枚「震撼彈」：一是對宿敵英特爾（Intel）注資50億美元，釋出罕見合作訊號；二是豪擲1,000億美元力挺 OpenAI，攜手建造規模空前的數據中心。這兩筆投資不但牽動華爾街的投資情緒，更引爆「AI 泡沫」與「資金自我循環」的爭議。究竟黃仁勳投資背後的真實意圖為何？對全球AI產業生態將帶來甚麼衝擊？

為雲端業者研製客製化x86 CPU

2025年9月18日，輝達宣布向英特爾投資50億美元（約390億港元），並合作開發以NVIDIA NVLink互連協定為基礎，整合NVIDIA GPU與Intel x86 CPU架構的AI超級晶片。交易完成後，輝達將成為Intel最大股東之一，持股超過4%。

對Intel而言，這不僅是資金挹注，更是向市場與投資者傳遞強烈訊號：「Intel 仍有重返榮光的可能性」。對Intel而言，此舉既是在中國市場受挫後的策略性回擊，又有助於加速NVLink在數據中心領域的普及，更可以深化其在x86生態系統中的影響力。

這次合作涉及兩大範疇。在數據中心方面，Intel將針對NVIDIA的需要，研製高度客製化的 x86 CPU，讓NVIDIA可以整合到自家AI運算平台，以解決CPU與GPU之間的數據傳輸瓶頸，為雲端業者和企業級市場帶來更具效能優勢的完整解決方案，以維持領先地位。

Intel x86 CPU在伺服器領域仍佔有一定技術優勢，結合NVIDIA GPU後，應可製造出運算效能更強大的AI超級晶片。（圖片來源：Intel官網）

為消費者創造整合型GPU筆電

在個人運算領域，Intel計劃推出整合NVIDIA RTX GPU的x86系統單晶片（System on a Chip，SoC），藉此開創新類型PC產品。黃仁勳強調，全球每年銷售約1.5億部筆記簿型電腦，惟目前NVIDIA GPU只覆蓋其中一小部分的高階遊戲玩家與專業工作站市場，未能觸及龐大的主流消費族群。

若能將NVIDIA GPU與x86 CPU融合為單一SoC，就可以催生全新的整合型筆電產品線，為AI應用提供更強大的運算力，滿足消費者市場需求。黃仁勳豪言：「結合全球最強的CPU與GPU，將重新定義PC體驗……加速運算與AI運算的時代已經降臨。」此話背後，清楚展現他欲一舉雄霸數據中心與個人電腦市場的野心。黃氏預期，這次合作每年可以創造高達500億美元（約3,900億港元）的新營收機會。

黃仁勳強調，這次合作只聚焦於產品設計，跟Intel晶圓製造業務無關，台積電仍是其首選的代工夥伴。換言之，在雙方合作關係中，NVIDIA只挑對其自己有利的資產，即是x86 CPU架構與先進封裝技術，並完全避開最蝕錢、最缺乏競爭力的Intel晶圓代工部門。

資助OpenAI建10GW數據中心

4天後（9月22日），NVIDIA再度宣布對外進行巨額投資——承諾向OpenAI注資1,000億美元（約7,800億港元）。須注意的是，這筆投資將採取與數據中心部署規模掛鉤的漸進投入方式：每當OpenAI建成1吉瓦（Gigawatt，GW）用電規模的GPU數據中心，輝達才會撥款100億美元。其目標是協助OpenAI在美國建造規模達10GW的數據中心，需部署400萬至500萬顆NVIDIA GPU，預計首批設施將於2026年下半年啟用。

黃仁勳坦言，這筆交易能夠直接推高NVIDIA GPU的銷量，但背後的策略意義卻遠不止於此。OpenAI新建的數據中心將採用輝達新一代AI運算平台Vera Rubin，這等於NVIDIA資助OpenAI搭建一個全球矚目的「示範單位」，向業界展示其新晶片架構在模型訓練和推論上的技術優勢。

同時，這樣的深度綁定也使OpenAI對NVIDIA GPU的依賴程度大幅增加，降低其自行研發晶片的動力，甚至可能減少對博通（Broadcom）ASIC晶片的訂單。隨著以OpenAI為首的AI公司更積極擁抱NVIDIA平台，將會進一步強化輝達生態系統的網絡效應。如此一來，NVIDIA不再只是GPU供應商，而是變成AI運算平台的規格制定者，讓超微（AMD）、博通等對手難以撼動其霸權地位。

NVIDIA執行長黃仁勳（中）形容，投資OpenAI是一項「巨大計劃」；站在其兩旁的分別是OpenAI總裁Greg Brockman（左），以及執行長Sam Altman（右）。（圖片來源：NVIDIA官網）

輝達巨額投資引發AI泡沫疑慮

不過，輝達對OpenAI的巨額投資也引發了市場對AI泡沫的疑慮。Bernstein Research分析師Stacy Rasgon指出，這樣的資本運作可能帶有「資金自我循環」（Circular）的嫌疑——一邊提供資金給客戶，一邊讓客戶再用這筆錢購入自己的產品。

這種類似「左手交右手」的資本遊戲，短期內可能創造亮眼的業績，惟卻不禁讓人懷疑市場需求是否真實存在，產品買氣能否持續下去。即使後來有消息傳出，OpenAI打算以租賃方式取得NVIDIA GPU，而非直接購買，但外界對這種「循環投資」模式的疑慮仍未能完全消除。

雖然爭議不斷，依然有不少華爾街分析師看好這筆交易對NVIDIA的潛在效益。美國銀行證券（BofA Securities）分析師Vivek Arya指出，輝達有望藉由這1,000億美元的投資，實現3,000億至5,000億美元（約2.34兆至3.9兆港元）的營收回報。

NVIDIA資助OpenAI興建的數據中心，採用輝達即將推出的AI運算平台Vera Rubin，整體用電規模將達到10GW，等於10座核電廠的供電量。（圖片來源：NVIDIA官網）

OpenAI將成下個兆元級企業？

另外，有部分專家對這筆交易提出了反壟斷疑慮。范德堡大學（Vanderbilt University）反壟斷法教授Rebecca Haw Allensworth指出，這類涉及一方在市場中處於支配地位的合作，容易誘發偏袒行為：輝達或許為OpenAI提供更優惠的價格、優先交貨或專屬資源，對其他可能以更具競爭力條件進行合作的客戶造成不公。

就外界對輝達投資OpenAI的種種質疑，黃仁勳給出強而有力的回應，直言這是千載難逢的投資機會：「我唯一的遺憾是，當他們早期邀請我們投資時，我們因為資金有限，沒能投入足夠。我真的該把當時所有錢都投給他們。」他預期，OpenAI有機會成為下一家市值達「兆美元」級的超大規模公司（Hyperscaler），甚至可能創下產業史上最快達到該市值的紀錄。

長遠而言，NVIDIA能否在對外擴張與反壟斷監管之間取得平衡，將成為華爾街與科技界高度關注的焦點。若能妥善處理這一微妙關係，輝達不僅可維持其AI霸主地位，更可能為整個產業制定新的遊戲規則；但若處理不當，監管陰影則可能轉化為實際風險，成為業務發展的絆腳石。