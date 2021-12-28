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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

28/12/2021

數碼轉型勢在必行？疫下數碼化企業回報理想！未來策略：掌握科技和數據！

#數碼轉型 #數碼化企業 #科技 #數據 #策略 #智慧城市
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　顧問公司麥肯錫在今年初向全球企業高層管理人員，詢問新冠肺炎疫情有否及如何影響公司的數碼轉型策略，受訪的高管逾千，涵蓋不同地區和行業，包括金融、電訊、醫療藥物、公營機構等。調查結果深具意義，值得各行各業參考。

 

　　調查顯示，不少以往行之有效的經營模式，疫情下卻變得相當落伍。2018年同一調查中的百多家「優異機構」，即之前三年都錄得收益增長至少達25%的公司，疫情期間對核心業務的反應，居然比今次調查的平均值還要慢。相反，銳意數碼轉型、擁抱科技的企業則有理想的回報。

 

　　這些善用科技的企業會頻繁至每週都運用各項數據，以評估客戶對服務及產品的滿意程度和需求，或每月都檢視在巿場新形勢下的利潤分佈，以及仔細審核數碼項目並削減成效不佳的部分，而2018年的優異機構則只會作季度回顧。即使去年百業蕭條，這些企業卻有不錯的成本效益，當中大部分受訪高管（65%）指出疫情期間增加了數碼轉型或科技升級的開支，比其他支出如「變動成本」（即合約工人、材料等）多1.5倍。同時，逾四成受訪者指數碼工種的全職人手也添加了，整體員工增長卻不足兩成。

 

　　而且，數碼化不再是零散的項目，而是令企業在競爭中突圍而出的策略。近六成受訪者指去年疫情中，科技和數據成為驅動企業和領先同儕的重要元素；而業績優秀的受訪企業（佔一成，指過去三年收入都有至少15%增幅），其中82%更指科技和數據是未來的策略。

 

　　這個調查結果跟本港的情況不謀而合。受惠於行業數碼化，根據浸會大學和人力資源機構ECA International分別調查的結果，香港「打工仔」來年薪酬有望向上調整，預期也有2%至3%的升幅。而另一顧問公司Links International較早前也指出，企業數碼化令某些資訊科技工種即使沒有「跳糟」，薪酬預計也有可觀升幅（香港7.5%，新加坡9%）。

 

　　至於非科網公司，例如零售業，同樣可以透過邁向數碼化，改善行業效率。軟件公司Salesforce的全球創新傳道人（global innovation evangelist）在接受麥肯錫的訪問中，預測未來最成功的零售企業，要僱用電子遊戲設計和無縫混合虛擬與現實世界的空間計算（spatial computing）專家，運用各式各樣的創新科技，包括速度更勝5G的6G網絡、高感應傳感器、人工智能、計算機視覺、擴増實境（AR）、空間計算等，協助企業掌握客戶的購物習慣和喜好，在避免目標客戶群感到私隱受侵擾的同時，為他們度身訂造一個虛擬的購物環境，令客戶沉浸其中，倍增購物樂趣。

 

　　世情多變，未來更是難以預計，各行各業面對的挑戰將會與日俱增。企業必須要擁抱科技，同時及早制定各種策略迎難而上，業務才能持續增長。

 

 

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