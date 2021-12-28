數碼轉型勢在必行？疫下數碼化企業回報理想！未來策略：掌握科技和數據！

顧問公司麥肯錫在今年初向全球企業高層管理人員，詢問新冠肺炎疫情有否及如何影響公司的數碼轉型策略，受訪的高管逾千，涵蓋不同地區和行業，包括金融、電訊、醫療藥物、公營機構等。調查結果深具意義，值得各行各業參考。

調查顯示，不少以往行之有效的經營模式，疫情下卻變得相當落伍。2018年同一調查中的百多家「優異機構」，即之前三年都錄得收益增長至少達25%的公司，疫情期間對核心業務的反應，居然比今次調查的平均值還要慢。相反，銳意數碼轉型、擁抱科技的企業則有理想的回報。

這些善用科技的企業會頻繁至每週都運用各項數據，以評估客戶對服務及產品的滿意程度和需求，或每月都檢視在巿場新形勢下的利潤分佈，以及仔細審核數碼項目並削減成效不佳的部分，而2018年的優異機構則只會作季度回顧。即使去年百業蕭條，這些企業卻有不錯的成本效益，當中大部分受訪高管（65%）指出疫情期間增加了數碼轉型或科技升級的開支，比其他支出如「變動成本」（即合約工人、材料等）多1.5倍。同時，逾四成受訪者指數碼工種的全職人手也添加了，整體員工增長卻不足兩成。

而且，數碼化不再是零散的項目，而是令企業在競爭中突圍而出的策略。近六成受訪者指去年疫情中，科技和數據成為驅動企業和領先同儕的重要元素；而業績優秀的受訪企業（佔一成，指過去三年收入都有至少15%增幅），其中82%更指科技和數據是未來的策略。

這個調查結果跟本港的情況不謀而合。受惠於行業數碼化，根據浸會大學和人力資源機構ECA International分別調查的結果，香港「打工仔」來年薪酬有望向上調整，預期也有2%至3%的升幅。而另一顧問公司Links International較早前也指出，企業數碼化令某些資訊科技工種即使沒有「跳糟」，薪酬預計也有可觀升幅（香港7.5%，新加坡9%）。

至於非科網公司，例如零售業，同樣可以透過邁向數碼化，改善行業效率。軟件公司Salesforce的全球創新傳道人（global innovation evangelist）在接受麥肯錫的訪問中，預測未來最成功的零售企業，要僱用電子遊戲設計和無縫混合虛擬與現實世界的空間計算（spatial computing）專家，運用各式各樣的創新科技，包括速度更勝5G的6G網絡、高感應傳感器、人工智能、計算機視覺、擴増實境（AR）、空間計算等，協助企業掌握客戶的購物習慣和喜好，在避免目標客戶群感到私隱受侵擾的同時，為他們度身訂造一個虛擬的購物環境，令客戶沉浸其中，倍增購物樂趣。

世情多變，未來更是難以預計，各行各業面對的挑戰將會與日俱增。企業必須要擁抱科技，同時及早制定各種策略迎難而上，業務才能持續增長。