實現元宇宙需要甚麼人才？衍生甚麼全新工種？裝備自己迎接未來新世界！

自去年10月，Facebook（fb）宣布改名為Meta後，元宇宙（Metaverse）一詞迅即掀起全球熱話。預期到2030年，它將會大為普及。

融合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及延展實境（XR）科技，人人各有一個虛擬化身（avatar），這是元宇宙的基本元素，它的主要硬件Oculus VR頭戴裝置，去年出貨量已達1,000萬副，雖然與fb創辦人朱克伯格7年前收購Oculus預期的5,000萬到1億副仍有距離，但他相信目前的銷量已達到催化點，可以帶動整個生態系統爆發式增長。fb 更聲言要在未來5年於歐洲開設一萬個高技術新職位來建設元宇宙。

不過，縱使許多科技已經存在，支撐整個產業的開發人才卻不足，就連fb也指出，要完全實現元宇宙，還需10至15年。那麼，要實現元宇宙需要甚麼人才？一如智能電話，如果沒有豐富的內容，包括社交媒體、遊戲、視頻等，它會仍然停留在話音傳輸的階段。而元宇宙所涉獵的範圍遠比今天的手機應用程式廣泛和多樣化，預計會涉及醫療健康、社交活動、時裝設計、消閒以至執法等範疇。

（網上圖片）

由於元宇宙所需的技能更多元化，預計未來數十年間，將會衍生不少新工種。如在元宇宙內，各人另有一虛擬化身，如何展現個性、品味、價值觀、場景將成為重要學問，「數碼衣飾造型設計師」會成為熱門行業；在元宇宙上進行交易，徵詢的對象自然是「智能合約律師」，以確保合約內容得到編碼保護儲存，讓虛擬貨幣和資產交易及相關版權都受到保障；當我們的身心靈數據已全部數碼化並存於虛擬化身，加上肉身內的納米傳感器，我們的重要健康數據便可以實時更新，令「虛擬真人醫生」可在虛擬化身上診斷並試行不同療法，然後才為我們提供最適合的治療方案。

而且，元宇宙以數據作為驅動的能量，個人資料就是其中最珍貴的部分。屆時傳感器無處不在，元宇宙平台記錄的用戶資訊會比現時任何一個社交媒體要多，市場上便需要有效掌握流散在不同網站、機構和政府的數據之新服務。提供服務的公司除了熟知各地私隱條例和強於管理個人資料外，還需擅長數據挖掘，以便如數據賞金獵人般追蹤你的資料去向。同時，資料被盜竊的風險更嚴峻，企業如何確保用戶的私隱受保護，並防止虛假訊息的散播和操控是一大挑戰，這令「資訊查證」等保安工作成為熱門之選。

上述所列出的全新工種，無不需要掌握數碼技能，而編寫電腦程式（coding）幾乎是必備的一項，所以我們需及早讓新一代接觸編程教學，令他們裝備自己，迎接未來新世界。與此同時，在元宇宙的虛擬世界影像背後，如何平衡虛擬和現實兩個世界，以免產生困擾的情況，尤其對甫出世已活在數碼世界的年輕人影響尤甚，值得各界關注，並提出可行的建議。