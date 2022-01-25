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25/01/2022

全球減排節能方案層出不窮！如何令全民參與，實現零排放生活？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市3.0

　　為紓緩氣候變化，全球各地紛紛提倡減排節能，並實行不同的減排放措施。不過，現行減少排放的方案層出不窮，當中成效可能差異很大。

 

　　在整個減碳策略中，推行潔淨綠色能源是關鍵之一。隨著再生電力成本持續下降，以及相關設施的價格向下調，去年美國能源部宣布《氫能源地球計劃》（Hydrogen Shot），要在10年內把各種（除了灰黑色）氫成本降低至每千克一美元，減幅逾八成，以增加氫氣的應用。

 

　　交通運輸佔全球溫室氣體排放高達16%，令人對氫燃料電池車的未來寄望尤其殷切。日本東京奧運會亮點之一，便是氫能源汽車的應用示範。而內地對此也非常積極，目標在2025年，把中國氫燃料電池汽車規模由去年少於一萬輛，大幅增加到十萬輛。

 

　　歐盟、美國、新加坡等政府則著手制訂條例，要求企業披露如何在營運上減少對環境的破壞，以確保企業兌現它們的綠色承諾；也有股票基金投資分析公司發表季度報告（MSCI Net-Zero Tracker），追蹤和監察代表全球99%股票市值的9,300多家上市公司，檢視它們在延緩全球暖化的努力。

 

（網上圖片）

 

　　官商攜手應對氣候變化可以發揮一定效用，但民眾的支持仍然是成功的關鍵。《經濟學人》引述英國民調機構為環保智庫做的調查，發現六成英國民眾支持碳徵稅，更盼望早點達到淨零目標，所以愈來愈多人使用電動車，然而，當政府提出可能要新增道路稅來代替燃油稅，卻只有37%的支持率。看來要令大眾身體力行支持環保，還需多費思量。

 

　　香港則以優惠鼓勵市民參與。自1994年，本港已寬減電動車首次登記稅，截至2021年11月底，香港整體電動車接近2.7萬輛，可是快速充電器只有779個，以致電動車大排長龍等待充電已成常態，所以利民之餘，也需加入便民的措施。數據顯示，目前公共基礎設施上做得較好的國家是南韓，平均兩部電動車使用一個公共充電站；香港方面則是平均六部電動車使用一個公共充電站，大有進步空間。

 

　　我認為市民如能了解自己的減排成效，也可能增加他們的投入和參與。例如市民設置個人或家庭「淨零互動地圖儀表板」，透過連繋多個傳感器和智能裝置，實時顯示他們各項節能的數據，包括記錄節能電器減省的電能數量、以步行代替乘車的哩數、自備餐具的次數等，這些數據不但可監察個人減碳排放的進度，還有助他們培養良好的環保習慣。

 

　　減排節能是應對氣候變化的長遠策略，當中全民參與是重要一環。我相信只要得到市民的支持，實現零排放的日子是可以預期的。

 

 

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