新加坡GeoSpace-Sea、地理資訊系統！發展明日大嶼，可以善用哪些先進科技系統？

明日大嶼/交椅洲人工島的發展計劃一直都引來不少討論，特別是中部水域牽涉捕魚活動，上千公頃的填海工程所帶來的影響仍屬未知之數，加上發展運輸基建過程中無可避免會衝擊該水域的捕魚活動，令漁農業人士憂慮不已。

大型填海工程涉及大量海洋資源，如要善用資源並加以保護，便要好好掌握詳細數據。為了充分運用資源，新加坡的海事及港務管理局（MPA）集合多達11個政府部門的數據，開發成陸地、海洋和沿海的單一資料平台，並建設了一個叫GeoSpace-Sea的虛擬分身（virtual twin），供當局實時偵測和發展沿海及海上空間，以求促進高效規劃海洋、港口和沿海空間、保護海洋環境和生物多樣性，以及氣候變化的海洋研發，值得借鏡。

其中用作整合、分析和把數據圖像化的工具是地理資訊系統（GIS）。GIS的一大優勢，在於它是一個開放的系統，對不同來源的資料和數據，包括地上地下設施、行人車輛流量、土地運用、人口特徵等數據均以地理位置整合。即使是影像，例如量度海洋內涵如溫度和含氧量的立體像素（voxels）等也可兼收並蓄，令盤根錯節的問題和彼此的關連顯現，方便當局以全方位多角度權衡輕重，對決策有莫大幫助。

此外，根據政府描繪的藍圖，交椅洲人工島呈Y字型狀，將構建成一個集工作、居住及休閑娛樂的區域，既可容納50萬人居住，同時會創造27萬個就業職位，當中交通運輸便成為重點策劃項目之一。

然而，普羅市民最關心的必然是車費、車程時間和選擇多寡等問題。運輸署可運用早已設立的「智能道路網」（IRN）回應這些需要。先進的IRN以地理資訊為軸心連結道路的多重數據，例如在主要幹道裝置探測器、車內感應器、在路口設能感應行人及車輛的智能交通燈系統等，除了給當局用作規劃，也便利企業發展智能運輸系統、物流管理系統及汽車導航等應用。同時，為建造環保與發展兼備的區域，當局也應在IRN中涵蓋單車徑，並附上應用編程介面（API），讓初創企業將資訊納入應用程式中，便利市民掌握全面的出行方案選擇。

要令這個大型區域發展完善，鐵路、高速公路、醫院、學校、商業、娛樂消閑等設施都必須一應俱全，若能善用科技如GIS以協助規劃城市用地，讓各項配套設施建設得宜，既有利保護漁業和環境，又確保關鍵的交通運輸有完善的設計，符合市民的期望。

先進科技已成為城市規劃不可或缺的好幫手，我期望有關當局能廣泛運用更多的嶄新科技，讓未來的工程建設盡善盡美，切合市民所需。