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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

16/01/2024

創新科技 | 香港北部都會區發展在即！政府應如何利用創新科技，幫助保育及保護生物多樣性？

#智慧生活 #發展 #地理資訊系統 #濕地保育公園 #生物多樣性 #保育 #數碼轉型 #北部都會區 #GiS #人工智能 #濕地
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市5.0

　　北部都會區（以下簡稱「北都」）為本港重點發展的大型項目，將成為一個宜居宜業宜遊，並以創科產業為經濟引擎的新發展區。我們了解這對香港融入國家發展大局深具意義，同時也期望發展北都時，能夠兼顧保育和維持生物多樣性這個大原則。

 

　　可是，去年10月底公布的《北部都會區行動綱領》中，港府就有關發展，只提及可能設立兩個濕地保育公園，比兩年前政府首次公布的6個保育區，不見了4個，不禁令人既疑惑及又憂慮。

 

　　濕地是生物多樣性的搖籃，孕育著無數動植物種，對水禽尤其重要，因為主要為牠們提供食物和繁殖育幼地。根據漁農自然護理署網頁指出，本港孕育逾3300種維管植物、55種陸上哺乳類、逾570種鳥類、196種淡水魚、90種爬行類、25種兩棲類、245種蝴蝶和132種蜻蜓。香港這彈丸之地，竟可孕育如此豐富的生物多樣性，實屬難得。當中的6000多公頃的內陸濕地，就是位於新界西北部。

 

　　國家主席習近平曾多次強調要保護生物多樣性，因為可以「從保護自然中尋找發展機遇」，更能「彰顯人與自然和諧共生的中國智慧」。因此在規劃北都時，除要致力以創新科技令工程由規劃、執行到管理也精準無誤，還要確保對環境尤其生物多樣性的影響減至最低。

 

　　要守護生物多樣性，一如樹木管理，先要為北都建立一個全面的生物多樣性資料庫。同時，資料庫必須在大規模發展之前完成，這樣以後才有基礎可以對比建設前後的分別，令保育工作成效更清晰。同時，為減少大眾的誤會，必須加強溝通，我建議當局可設立圖像化的關鍵績效指標（KPI）儀錶板，以供對比不同方案的保育成果，市民的疑惑便自然能化解。

 

　　此外，全球氣溫持續上升，增加極端天氣發生。正如Esri 總裁及聯合創辦人Jack Dangermond指出，氣候變化、糧食短缺也一如人口老化等問題，既是世界性也是跨學科的。如果我們以單一學科的處理方法應對這些挑戰，肯定事倍功半。我們需要協調社會各個層面，一起權衡取捨，為解決方案達成共識。

 

　　根據天文台資料顯示，北都由於有較廣闊的集水區及地勢平坦，雨水積聚和退卻都較緩慢，在夏季發出新界北部水浸特別報告頻繁，加上沒有海水的空氣作出調節，溫度比市區更高。在極端天氣日趨嚴重的影響下，要解決水浸和高溫的問題，重新規劃及檢視北都的綠化生態系統變得更加重要。

 

　　事實上，北都可視為實踐保育與發展並行的重要試點項目，故必需要秉承可持續發展的思維，還要積極與各方溝通，尋找共同語言。我們可以利用地理資訊系統（GIS）作主要溝通工具，藉著把地圖和數據資訊圖像化的特點，促使大家全面理解問題，然後作出更強的決策。這樣，我們的城市才能不斷進步。

 

 

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