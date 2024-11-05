全球年輕一代未來繼承遺產金額龐大，估計多達100萬億美元！瞄準新世代財富管理帶來新商機！

全球人口老化，單在嬰兒潮出生的一代，在已發展國家，估計人數有2.7億，如果這是一個國家的人口，足以排名全球首五位。

嬰兒潮泛指在二戰後到六十年代中期出生的一代，他們成長於經濟騰飛年代，大多已屆退休之齡，當中有不少人都累積可觀財富。以美國為例，官方數據顯示，嬰兒潮一代佔該國人口20%，卻坐擁國家52%財富，價值達76萬億美元（約593萬億港元）。

在香港，65歲以上的人口，在2023年高達168萬。隨著本港高齡人口增多，形成龐大的消費群，促進本地產業發展和商業活動。為把握嬰兒潮一代的「銀髮經濟」發展潛力，特首在新一份施政報告指出，政府將於年底前成立「促進銀髮經濟工作組」，循五範疇推出措施，包括有促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」和「銀色財務及保障安排」，以及釋放「銀色生產動力」，務求滿足長者的生活需要，同時為社會帶來商機。

不過，《經濟學人》指出，嬰兒潮一代理財極度審慎。例如日本長者每年只花費資產的1%至3%，他們大多憂慮長壽可能帶來巨額醫療開支，又擔心子孫的經濟前景，寧願把大筆財產留給下一代。

英國《金融時報》引述研究，估計未來30年內，年輕一代將繼承5.5萬億英鎊（約56.9萬億港元）。在澳洲，數據分析公司CoreData Research預期，未來10年嬰兒潮一輩會把4.9萬億澳元（約26萬億港元）財富，分配近一半（47%）作為遺產饋贈給子女，另外約五份一直接送給孫兒孫女。

至於香港，買屋「靠父幹」並非新聞，有銀行調查更發現，高達44%受訪父母希望通過買屋為子女提供經濟支援，尤其在子女結婚後；補貼金額平均近200萬港元，超過一半人更連子孫輩的財富繼承亦考慮到。

有估計這些傳承金額，在全球涉及多達100萬億美元（約780萬億港元），可說史無前例，因此更惹人關注這批「富二代」和「富三代」的想法，其消費模式及投資理念對全球經濟的影響。

這批新生代大致生於衣食無憂的時代，普遍受過良好教育，並精通數碼科技，同時比上一代更關心氣候變化、污染、產品安全和消費者權益等問題，即是近年興起的環境、社會和管治（ESG）議題，他們對文化、旅遊、電訊等消費行業，以至資產管理，將帶來新商機和新氣象，可為世界未來帶來不一樣的變化。因此，我們除了致力推動銀髮經濟，還要密切關注新世代可造成的影響。