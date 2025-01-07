  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智慧城市5.0
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

07/01/2025

智慧城市｜LEI沙盒有助大灣區互聯互通︰跨境支付交易身份快速識別、有助統一調解機制

#創科 #跨境支付 #Fintech #智慧城市 #全球法人識別編碼 #大灣區 #LEI
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學計算與數據科學學院及社會科學學院地理系客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市5.0

　　近年，港人北上消費蔚然成風。2023年北上港人約5,300多萬人次，而2024年上半年已錄得4,300多萬人次，較2023年同期大幅上升八成半。有內地媒體指出，2023年港人在深圳的非現金消費總額超過86億元人民幣，單月消費總額估計達36億元人民幣，反映商業活動日益頻繁。

 

　　不過，礙於內地與香港的法律和行政制度各異，粵港澳三地間跨境商務交易和資訊互換仍面對重重挑戰。為方便三地市民往來互通，並促進大灣區的合作機遇，彼此必須建立統一標準。

 

　　對此，智慧城市聯盟（SCC）於去年九月舉辦的「發展新質生產力高峰論壇─構建灣區智慧城市群」上，向特區政府提交了《以新質生產力構建灣區智慧城市群》政策倡議書（《灣區倡議書》），當中提及中央在2019年初頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的內容，指出要把三地建成智慧城市群，透過建立統一標準，加強彼此合作，包括「推廣電子簽名互認證書在公共服務、金融、商貿等領域應用」。

 

　　要推動電子簽名互認，建立互信認證機制和系統非常重要，全球法人識別編碼（Legal Entity Identifier, LEI）是重要基礎。LEI是國際標準組織（ISO）認證的一種識別碼，主要目的是為了在全球金融市場提供一個統一的法人實體識別方式，它由一組20位數字和字母組成的代碼構成，提供一個標準化且獨一無二的號碼，以識別金融交易上雙方的身份。

 

　　在大灣區推廣使用LEI，不僅可加強金融服務領域的互聯互通，還有助於三地提升人流、物流、資金流和資訊流的管理。例如在跨境支付與結算時，通過應用LEI，使交易雙方身份可快速識別，有助反洗錢活動及提高支付和監管效率。故此《灣區倡議書》建議大灣區內企業在區內的跨境匯款若大於某金額，其付款訊息（Payment Message）必須包含LEI碼。

 

　　同時，由廣泛應用LEI碼構建的信任，更可成為解決爭議和有效調解的基礎，為「一國兩制三法域」的獨特局面提供解決良方。假如灣區能共同建立「線上爭議解決」（ODR）機構協作平台，要求企業須登記LEI，再對接三地爭議解決服務規則，便可形成統一的調解機制。這模式也適用於「一帶一路」和其他國際經濟合作項目，促進中國企業打入國際市場。

 

　　事實上，香港作為國際金融中心，應主動推進大灣區城市共建這沙盒以求共贏。大灣區建立LEI是個新嘗試，為免除監管機構和企業的疑慮及了解實際施行過程的問題，建議香港政府設立ODR和LEI「沙盒」，在特定環境下試驗其可行性，並邀請大灣區的銀行、金融機構與更多金融科技（FinTech）公司參與，協助灣區以FinTech建設可持續的智慧城市群。這樣便能進一步發揮大灣區優厚的潛力，有助提升灣區在國際上的競爭力。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多智慧城市5.0文章

你可能感興趣

#創科 #跨境支付 #Fintech #智慧城市 #全球法人識別編碼 #大灣區 #LEI
更多數碼新秩序文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk