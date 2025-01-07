智慧城市｜LEI沙盒有助大灣區互聯互通︰跨境支付交易身份快速識別、有助統一調解機制

近年，港人北上消費蔚然成風。2023年北上港人約5,300多萬人次，而2024年上半年已錄得4,300多萬人次，較2023年同期大幅上升八成半。有內地媒體指出，2023年港人在深圳的非現金消費總額超過86億元人民幣，單月消費總額估計達36億元人民幣，反映商業活動日益頻繁。

不過，礙於內地與香港的法律和行政制度各異，粵港澳三地間跨境商務交易和資訊互換仍面對重重挑戰。為方便三地市民往來互通，並促進大灣區的合作機遇，彼此必須建立統一標準。

對此，智慧城市聯盟（SCC）於去年九月舉辦的「發展新質生產力高峰論壇─構建灣區智慧城市群」上，向特區政府提交了《以新質生產力構建灣區智慧城市群》政策倡議書（《灣區倡議書》），當中提及中央在2019年初頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的內容，指出要把三地建成智慧城市群，透過建立統一標準，加強彼此合作，包括「推廣電子簽名互認證書在公共服務、金融、商貿等領域應用」。

要推動電子簽名互認，建立互信認證機制和系統非常重要，全球法人識別編碼（Legal Entity Identifier, LEI）是重要基礎。LEI是國際標準組織（ISO）認證的一種識別碼，主要目的是為了在全球金融市場提供一個統一的法人實體識別方式，它由一組20位數字和字母組成的代碼構成，提供一個標準化且獨一無二的號碼，以識別金融交易上雙方的身份。

在大灣區推廣使用LEI，不僅可加強金融服務領域的互聯互通，還有助於三地提升人流、物流、資金流和資訊流的管理。例如在跨境支付與結算時，通過應用LEI，使交易雙方身份可快速識別，有助反洗錢活動及提高支付和監管效率。故此《灣區倡議書》建議大灣區內企業在區內的跨境匯款若大於某金額，其付款訊息（Payment Message）必須包含LEI碼。

同時，由廣泛應用LEI碼構建的信任，更可成為解決爭議和有效調解的基礎，為「一國兩制三法域」的獨特局面提供解決良方。假如灣區能共同建立「線上爭議解決」（ODR）機構協作平台，要求企業須登記LEI，再對接三地爭議解決服務規則，便可形成統一的調解機制。這模式也適用於「一帶一路」和其他國際經濟合作項目，促進中國企業打入國際市場。

事實上，香港作為國際金融中心，應主動推進大灣區城市共建這沙盒以求共贏。大灣區建立LEI是個新嘗試，為免除監管機構和企業的疑慮及了解實際施行過程的問題，建議香港政府設立ODR和LEI「沙盒」，在特定環境下試驗其可行性，並邀請大灣區的銀行、金融機構與更多金融科技（FinTech）公司參與，協助灣區以FinTech建設可持續的智慧城市群。這樣便能進一步發揮大灣區優厚的潛力，有助提升灣區在國際上的競爭力。