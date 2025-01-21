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21/01/2025

香港成為AI人才培訓基地：科大、中大、港大躋身亞太區最佳AI高校，奠定「留學香港」品牌

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學計算與數據科學學院及社會科學學院地理系客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

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　　匯聚人才是地方興盛的重要元素。有見及此，香港政府自2022年推出多項「搶人才」措施，新一份《施政報告》再接再厲，多管齊下培育本地和吸引各地的專業人才到港，從而壯大本地人才庫，措施漸見成效。

 

　　據政府數字，截至去年九月底，各項輸入人才計劃共收到超過38萬宗申請，其中約24萬宗已獲批，有約16萬名人才攜同家人抵港，超額完成政府最初訂下，在2023至2025年三年合共引入10萬5,000名人才的目標。

 

　　不過，作為教育和創科界的一員，我認為打造香港為人工智能（AI）培訓基地是首要任務，所以必須積極培育AI人才。

 

　　美國保爾森基金會轄下智庫MacroPolo去年發布的《全球人工智能人才追蹤調查報告2.0》顯示，2022年中國與美國的頂尖AI人才數量日漸拉近，兩國AI人才數量已佔全球的75%，其餘多來自英國、南韓及歐洲，而全球最優異的兩成AI研究員，2019年只有11%在內地工作，到2022年已上升至28%。

 

　　中國AI人才的規模快速增長，惟有內地分析指出，相關的人才培訓和需求仍存在錯配。問題在於高校的培養模式落後於產業實際需要，以及產、學、研結合依然不夠緊密等。

 

　　AI產業鏈可劃分為基礎層、技術層、應用層三大環節。「基礎層」涵蓋深度學習、算法、深度神經網絡，以及雲計算等硬件；「技術層」包括視覺如人臉識別、自然語言處理如機器閱讀和情感挖掘分析等；「應用層」則非常廣泛，由搜索引擎、智能交通、虛擬個人助理、機械人，以至金融科技、智能醫療和智能家居等。

 

　　浙江大學與百度（09888）聯合發布的《中國人工智能人才培養白皮書》顯示，2022年美國AI產業在基礎層、技術層、應用層的人才數量比例較平均，分別為22.8%、37.3%、39.9%，中國則為3.3%、34.9%和61.8%，基礎層嚴重缺乏。

 

　　有報告指出，亞太區20間最佳的AI高校，香港的科技大學、中文大學和香港大學都榜上有名，這與《QS世界大學排名2024年》中「數據科學與人工智能」學科排名不謀而合，本地這三所院校都躋身全球25強，可見香港高校在豐富本地和中國AI人才庫方面極具優勢。

 

　　而於去年10月揭幕的香港大學計算與數據科學學院（School of Computing and Data Science，簡稱CDS）更是適切之舉。CDS促進不同學科的學者合作，集計算與數據科學、AI、統計決策科學、金融科技，以及精算學等領域的精英，以培養新一代多元科技人才為己任，又與國內外知名大學、研究院和大灣區的機構建立策略夥伴合作關係，以滿足市場需求。

 

　　我相信香港只要在卓越的基礎上，積極吸引更多內地以至境外學生來港升學，讓國際高端人才滙聚香港，定能發揮協同效應，進一步推進教育、科技和人才一體化融合發展，助香港打造成世界級AI人才培訓基地，並奠定「留學香港」品牌的殿堂位置。

 

 

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