人形機械人量產挑戰︰提升軟件測試、晶片運算力與生產成本，解決電池續航難題

全球人口老化迫在眉睫，要解決人力資源短缺所衍生的各種問題，人形機械人已被視為可行的解決方案之一。去年高盛預測，全球人形機械人市場到2035年規模將達380億美元。而中國雖然在關鍵技術上落後於西方，其供應鏈仍佔據主導地位。

中國人形機器人的發展一日千里已是不爭的事實。今年央視春晚節目中，16個身手矯捷的機械人與一眾舞蹈員合作表演了3分鐘的中國舞，令人嘆為觀止。摩根士丹利近期發布的全球人形機械人領域上市公司的百強名單，就有37家中國企業上榜。中國電子學會預測，到2030年，中國人形機械人市場規模有望達到8700億元人民幣。

不過，正當大眾期待著機械人可以幫忙煮飯、照顧長幼及毛孩時，業內人士卻認為言之尚早。有中國專家指出，要機械人在家單獨完成各項家務，比上太空的難度更高。事實上，要人形機械人量產、普及化，須克服的挑戰相當多，當中有三點難題迫切地需要解決。

首先，軟硬件測試磨合需時。現時人工智能大模型雖已大大提升機械人的自主學習能力，不過負責自主決策的「大腦」與控制肢體動作的「小腦」仍未完全協調，尤其在複雜的環境中行走，要實時規劃路線，加上腳掌與不同地面物料接觸時，容易失平衡跌倒。要避免事故發生，軟件大模型、數據合成訓練和晶片算力都必須提升，而仿生關節和四肢也有待新材料研發和製造，防止過熱及方便進行更精細的任務。

其次，商業模式仍有待進化。現時機械人主要在汽車製造、物流分配等工業領域上應用，且僅能勝任重複性任務，預計工業場景的規模化應用仍需3至5年。至於人形機械人方面，由於組裝和應用場景比工業用的機械人複雜，又缺乏統一的測試驗證平台，加上現時以定制化產品主導，缺乏通用零部件標準，難以大規模生產以降低成本，故此業內人士指出，要量化生產家用人形機械人，估計需要10年時間。

最後是電池續航問題。從今年北京亦莊人形機械人半程馬拉松所見，多個機械人選手在電池上都遇到問題，例如過熱、過重或續航時間太短。就算贏得冠軍的機械人，全程花上兩個多小時跑完21公里，也要換三次電池，即平均每一小時便需要充電或更換電池一次，這個問題絕對需要改進。

人形機器人屬高精尖技術產業，目前還有大量的技術與商業難題，亟需整個產業鏈通力協作才能有所突破，特別在感知、行走、精細操作等能力的連貫性，仍有待重點探索，初創企業應該把握機會，投入相關技術的研發，盡早在這個潛力無限的智慧產業上佔一席位。