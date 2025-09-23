AI降低學生自主學習能力？教育科技培養學生批判性思維

根據網上數據顯示，全球人工智能（AI）工具的使用量持續攀升，估計今年上半年已有7億人使用AI應用程式，平均每次使用8分52秒，正全面衝擊傳統搜尋引擎的使用量。有指主要原因是AI回應問題迅速，平均回應時間少於一秒，較使用搜尋引擎方便，難怪目前全球每分鐘的AI查詢量已超越100萬次。

AI可以秒速滿足用戶的需求，這對學童在尋求知識的過程中，又或是教師的授課形式上，都起著翻天覆地的改變。有調查報告指，不少教師表示使用AI工具時遇到各種困難，即使有參加過相關的AI培訓，仍未能熟練掌握技巧。另有教師認為，難以確定AI提供的內容準確度，並存在私隱及數據安全顧慮。與此同時，教師也擔憂學生習慣抄襲AI提供的答案去完成功課，降低學生的自主學習能力。

目前，各國教育部對於中小學生在課堂上應用AI都逐步制定相關指引和規管措施，例如各國都認為要分階段實施AI應用權限，通過獨立課程或跨學科模式融入AI教學元素，强調數據隱私、AI倫理教育、算法透明性及防止技術依賴等。香港教育局也發出相關指引，強調運用AI協助教學時，教師須扮演引導和把關角色，包括審核AI內容的準確性，避免學生接觸錯誤或帶有偏見的資料。也要讓學生理解生成式AI只是輔助學習工具之一，而非答案提供者，以免學生過份依賴生成式AI。

聯合國教科文組織（UNESCO）在2023年公布的《生成式AI在教育與研究中的應用指南》，便建議各國應制定教育框架，確保AI工具的安全性和公平性，以響應其「確保包容和公平的優質教育，促進終身學習機會」的可持續發展目標，筆者對此最為認同。

電子學習和教育科技（EdTech）無疑已成為全球教育的新方向。為推動數字教育高質量發展，早前教育局便宣布由優質教育基金撥款5億港元推行「電子學習配套計劃」，為全港中、小學、幼稚園及特殊教育學生提供22項創新電子學習方案，當中18項更融合AI技術。教育局又鼓勵教師參加專業培訓實踐結合AI的課堂教學，推動AI於不同的學習情景中的應用，促進學生適性化學習（Adaptive learning），讓學生創造更豐富的學習體驗，有助提高教學效率。

七月初參與「數字教育周2025」啟動禮時，語文教育及研究常務委員會主席陳黃麗娟博士指出，「學生要能有序和適當地善用和控制新科技，而非反被新科技控制」，然而目前學生日程繁忙，功課考試壓力太大，學習節奏太快，要掌握AI，提升分析能力和解難能力都是關鍵要訣，相信要加快開發更多嶄新的EdTech方案，協助家長與教師培養學生對學習的興趣和動機，方能引領他們真正駕馭AI。