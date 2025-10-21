GIS助港人出行更輕鬆：行山徑+寵物散步地圖+分析港深跨境交通

「工作忙、壓力大」是香港人日常的生活寫照，所以每到週末假日，港人總愛四出旅遊，好讓心情得以放鬆。今年有幾位「Esri青年學人大獎2025」的得獎學生特別針對港人各種出行活動作研究，並提供貼心資料，讓港人出外可以份外輕鬆又稱心。

眾所周知，香港雖然是彈丸之地，卻擁有不少風景優美的行山徑，郊遊遠足已成為市民遊客的熱門活動之一。為方便揀選合適的遠足路徑，香港大學的吳夏菁同學透過地理資訊系統(GIS)軟件分析多元數據，以《即刻出發，樂享遠足！》為題進行研究。

研究以郊區設施、交通、安全性等三方面為核心，分析不同行山行山路線的特徵，務求為市民提供更全面的遠足資訊。結果發現，港島區、荃灣、沙田等多處遠足路徑的設施較完善，而風險指數較低的行山徑卻交通不便，建議當局宜在遠足熱門季節，加開相關遠足徑的公共交通路線班次，並考慮開通線上預約交通平台，方便遊人遠足郊遊。吳同學同時更結合多個實用資訊，包括遠足徑的步行時間長度、遮蔭程度，以及即時天氣和交通資訊，整合成一個地圖儀表板，好讓遠足人士出發前作好準備。

許多港人愛和寵物結伴同遊，社區附設的緑蔭環境不失為一個舒適的活動空間。然而，香港的綠化空間有限，要尋找到一條既安全又舒適的社區散步路線並不容易。香港大學的招梓彤同學則以《爪爪探路記：天水圍寵物友善地圖與適宜性分析》為題，為寵物主人解決煩惱。

招同學以天水圍新市鎮為案例，把環境與設施因素進行多準則評估分析。她運用GIS軟件將街道劃分為1至5分等級，並製作一個地圖儀表板，綜合不同的寵物散步路徑的資訊。同時又可根據個人的偏好和需要，為寵物主人提供專屬的寵物散步地圖。研究除為動物及其主人帶來福祉，還為城市規劃提供了新思路，如建議增設風雨長廊、寵物花園及寵物友善商場等，完全和新一份《施政報告》提出推廣寵物友善，發展「寵物經濟」的理念相符，助力香港打造人寵共融的智慧城市。

此外，港人近年熱愛北上，而深圳的熱門景點已成為港人打卡的潮聖地。不過要往返深圳，長途跋涉始終是最大挑戰。香港大學的陳璡玶、朱芳慧、林廷匡、唐沅檠同學特此以《北上無難度》為題，分析往返港深兩地公共交通的便利狀況。

研究以行程時間及交通費用作為重點指標，混合應用各種空間數據，標誌了深圳多個熱門景點，並結合官方時間表及交通工具資料，以GIS軟件作為核心分析。結果有趣地發現，越接近深圳邊境，跨境旅程便越快及便宜。而且，從本港各區出行至深圳目的地所付出的總車費差異不大，但所需時間的差距則較大。有關當局可根據研究數據調整現時跨境交通的安排，以便更高效推動港深兩地的互聯互通。