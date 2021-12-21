盤點2021科技關鍵字！金融科技迎強監管時代，有哪些Keywords？元宇宙、NFT有無份？

區塊鏈技術在金融領域的發展現狀日益清晰，基於區塊鏈技術金融交易可以提高效率，區塊鏈技術推動傳統金融創新發展時，不僅可以降低支付費用，還可以拓展用戶群體、增加風險管理。其次在區塊鏈的基礎上建立去中心化公共資料庫和結算體系，在一些當前安全環境無法承載的支付環境下可以獲得足夠的安全性。

區塊鏈技術可以在保證資料真實性和加密安全的基礎上，在相同網路的參與方之間構建交互操作和精確管理的帳本，增加金融服務的透明度。目前區塊鏈領域內創業者或金融學者，需要關注數位元貨幣、數位資產、數碼金融等領域是否在企業公司戰略部署和市場競爭格局中建立密切的關係。

區塊鏈的一個優勢就是效率，而其核心理念是不可篡改的信任機制。區塊鏈是比特幣的前世今生和注腳。比特幣對實現全球化進程有很大的推動作用，目的是為了能把貨幣資產變現，簡而言之變成貨幣，不可篡改是區塊鏈前提條件。故區塊鏈技術在金融領域展望前景可以說是很可觀的，如智慧合約是應用最廣的一種，還可以衍生各種金融形式，金融合約的運用場景也很多，財富管理、證券交易、貸款融資、保險理賠、證券登記備案等等。

金融科技迎來強監管時代，「風險防範」、 「反壟斷」、「有序創新」均成為關鍵字；市場主體不斷豐富，多元融合趨勢突顯；風險防範能力持續提升，不斷探索金融科技創新發展模式；深度學習平台、多模態資料將會被廣泛應用；隱私計算將會大規模落地。

在區塊鏈行業發展現狀與趨勢方面，而區塊鏈技術應用的兩大熱點 - 而「元宇宙」和「NFT」的發展更超越大眾想像，「元宇宙」始於1992年國外科幻作品《雪崩》裡提到的「Metaverse」（元宇宙）和「Avatar」（化身）這兩個概念。人們在其中可以擁有自己的虛擬替身，這個虛擬的世界就叫作「元宇宙」。

早前由數碼港主辦的2021數碼娛樂領袖論壇（DELF），數碼港首席公眾使命官陳思源表示，期望在元宇宙帶動之下，創科公司能應用不同科技去推動產業發展。元宇宙背後商機龐大，能透過新的技術及商業模式，演化成經濟收益，引領全新市場發展。而數碼港會繼續協助初創把握機遇並推動產業成長，並帶動更多的創業及就業機會，給予一眾數碼娛樂及電競愛好者。

在「元宇宙」打破虛擬、真實與網路的界限下，為數碼娛樂和電競業界創造出不同新機遇。在「元宇宙」方面的五大特點：可靠的經濟系統、虛擬身份與資產、強社交性、沉浸式體驗、開放內容創作，並說明「元宇宙」的核心在於對虛擬資產和虛擬身份的承載，與市場認知不同，認為「元宇宙」並不單是遊戲的升級版，而是構建「元宇宙」的四大技術支柱——Blockchain、Game、Network、Display）各技術賽道的融合；此外，「NFT」的出現實現了虛擬物品的資產化，且涉及收藏品、遊戲、藝術品、功能變數名稱、金融產品、虛擬世界等多個領域，市場空間巨大，有望成為「元宇宙」的重要支撐，為文化產業發展注入新活力。

整個元宇宙概念及技術領域正在全速起動，相信能推動整個數碼娛樂、電競產業及金融產業。