環保是生活態度和品味！商家各出奇謀實現「碳中和」︰瑞典有氣候超市、香港有零包裝商店

近年來，由於氣候變化引起的極端氣候讓愈來愈多人意識到氣候變化的嚴重性。眾多學者不停提醒大家減碳的重要性，「碳中和」也成為2021年的流行詞語。而作為地球的一份子，我們該如何作出行動？

在瑞典出現了全球第一家氣候超市（The Climate Store）。該超市位於斯德哥爾摩的大街，由瑞典品牌菲力斯食品（Felix）經營管理。 氣候超市的特點是店內商品的定價不依據成本，而是依據對氣候的影響：產品價格由該產品排放的二氧化碳決定，排放越高價格越高。超市希望通過這種方式，鼓勵更多的購物者選擇低碳植物性食品。

（宣傳影片截圖）

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超市不僅推廣以 「碳排幣值」的概念來消費，還給每個商品標注了易識別的碳足跡標籤。標籤一共有4個梯度，綠色代表氣候足跡極低，咖啡色則代表氣候足跡最高。食物的「氣候足跡」是利用瑞典國家研究院（RISE）提供的食物及食品碳足跡資料、生產商提供的資訊、所有生產設施的工藝資料以及包裝和運輸行業資料計算出來，涵蓋從原料生產、加工到包裝的過程。

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大家有無統計過，去一趟超市購物買來幾多包裝垃圾？水果盛器、飲品紙盒、零食複合鋁袋、洗頭水膠樽……樣樣是包裝。不過隨著愈來愈多人提倡Zero Waste ，歐美、加拿大及台灣等地開始出現無包裝商店，鼓勵消費者自備容器購物。

（圖片由作者提供）

各店家對環保都有不同的演繹，Lush Naked Shop、Slowood、Pimary 等等，都離不開締造美好生活的願景。香港一間無包裝商店Live Zero已經在西營盤開店， 店內售賣的食物如米、油、鹽、香料、堅果、茶、咖啡等，甚至護膚品、洗頭水，全部都無沒有包裝，顧客自己帶容器去買，按需所買，買$1元分量都可以，不會過度消費，非常之環保。

香港超市百佳已經在幾間大學，包括香港大學、香港中文大學及香港科技大學的分店，亦曾減少塑膠包裝，將店內大部份新鮮蔬果轉作散裝銷售，沒有發泡膠、膠袋，減少不少垃圾。希望香港多些超市會仿效，一起走膠走塑，出售少包裝、零包裝食品！

而善用開放數據可以整合來自政府、市民、私人機構及學術界的數據，能夠向大眾開放這種更完整、準確的數據，用以智慧城市規劃；但要推動公眾及私人機構參與，需由政府主動提供誘因，並認為現時平台如要開放數據，仍需待存取開放數據的法律釐清。

其實減緩氣候變化的行為會讓你更健康。自新冠疫情全球爆發以來，愈來愈多的消費者意識到可持續發展的重要性。公開數據與不同持份者合作，相互分享理念與資源，推動各行各業的可持續發展。

環保是甚麼？於上一代而言是惜物，是慳家；是美德，於新一代而言，是生活態度，是品味，更是求生！垃圾徵費議題再次引起關注，大家關注塑膠袋徵費之餘，不如從源頭減廢，少用塑膠！只要有決心，就能做到。