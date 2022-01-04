樂齡科技大勢所趨！科技助提升照顧者形象兼減壓！發展智慧養老最重要是甚麼？

各地市場上的智慧養老產品各式各樣，如通過AI人工智慧技術對老人的28種疾病風險進行篩查，包括各種眼部疾病，糖尿病、高血壓、冠心病、帕金森等疾病。目前，這套解決方案已經在中國三十多家三甲醫院內使用。

而在香港「健康快拍 Healfie」 是一個流動應用程式，針對於黃斑部病變監察及管理，目的是讓用家及其家人為這類眼疾帶來關注及正視。 另外，香港理工大學生物醫學工程學系的研究團隊，開發了一套簡單易用的「膝骨關節炎人工智慧評估系統」，找出高危患者，讓他們在黃金時間內逆轉病情，減慢關節退化，免除手術之苦，從而紓緩公營醫療系統壓力。

「Gerontechnology」一詞也有翻譯成「樂齡科技」或「智齡科技」。「國際老人福祉科技學會（International Society of Gerontechnology, ISG）」定義老人福祉科技的範疇包括長者的健康（Health）、 住家（Housing）、 行動力（Mobility）、 通訊（Communication）、 休閒（Leisure） 和 工作（Work）等，每個產業應該都可以在老人福祉科技領域找到發展與創新的空間。

智慧型居家復健系統 （Intelligent Home Rehabilitation System） ，應用電腦繪圖與影像處理等技術使復健治療可以與遠距居家照護系統進行整合，遠距復健（Tele-Rehabilitation） 軟體或平台讓長者可以在家中進行復健，並即時線上溝通，達到諮詢與復健的效果， 減少了長者與家屬往返家中與醫院的時間、成本與人力，更提供多樣化復健項目供選擇。

環境輔助生活 （Ambient Assisted Living， AAL） ，發展智慧住宅（Smart Home）、智慧生活（Smart Living）技術及產品，讓長者在原本熟悉的環境裡自主自在地在家中度過晚年生活，近年來歐洲則進一步擴展到環境輔助生活的技術發展，結合物聯網與人工智慧技術，與整體環境整合，建立一個具擴充性的平台，成為一個即時反應的環境，能夠具體分析數據、做出決策、採取行動等。

智慧型行動輔助系統（Intelligent Mobility Assistive Devices） ，行動能力（Mobility）是長者能享有高品質、獨立自主的老年生活的基本條件之一。不單指長者本身的肢體移動能力，而是更廣泛地能夠自行前往想要到達地點的能力。

長者通訊平臺及社群網路 （Senior-Friendly Communication Devices And Online Social Network） 為長者開發的通訊平台及社群網路，提供學習、社交、 活動、旅遊等提升參與社會的服務，以及生活支援的協助。

長者陪伴型機器人（Companion Robot For Older Adults） ，各種服務型機器人（Service Robots）以不同的角色融入人類的生活。許多機器寵物、機器玩偶的開發，能與長者進行互動，確實有助於紓緩長者心理的孤獨感，再次感受到被需要的價值。

長者互動娛樂科技（Interactive Fun Technology for Older Adults） ，長者的過往經驗、生理及認知能力， 設計適合的互動娛樂科技產品，讓長者持續腦力活動，從互動娛樂中經常給予適度感官刺激，減少失智風險。

智慧科技於長者生活與照護應用是產業界重要的機會，由照護需求帶動龐大產業效益，從上游的科技產業，到中游的生活產業，到下游的服務提供者；更可提升專業照護人員的形象， 減緩家庭照護者的壓力。

隨著AI（人工智慧）技術逐漸成熟，加上大數據及機器深度學習，AI已廣泛運用至金融與醫療領域。在退休市場，目前可利用智慧機器人理財，協助退休理財規畫，利用AI與物聯網，改善健康管理與長期照護需求。

另外，目前全球醫療照護人員不足、醫療資源分配不均，透過物聯網與行動裝置預測使用者的健康風險。可從海量醫療紀錄中，協助醫生做出更精確的診斷及處置方式；透過自動化交通工具協助老年人獨立生活，如準備餐食、協助更衣，並維持其社會參與；透過行動裝置追蹤老人身體狀況及活動情形，確保老人身體狀況，並提供即時緊急醫療救援服務。

（圖片由作者提供）

智慧養老發展從無到有，從有到優，從優到精三個階段。未來，如何將大數據和人工智慧運用到養老服務中，最重要的還是以人為本。 讓老年人感受到情感上的關愛，這才是高質量的養老生活。