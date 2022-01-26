新財產形式NFT潛在版權問題！除交易風險外，還有一個問題要留神！

如果說要在過去一年挑一個關鍵字，那麼「NFT」十有八九會入選。進數碼新時代，投資以及資產擁有的模式亦變得數碼化，儘管許多人對 NFT 熱潮及其背後技術仍然感到有些困惑和不解，但沒人否認一件事：NFT 真的有利可圖！

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NFT 熱潮也引發了數碼資產本義和互聯網版權的爭論，一些人認為，NFT 可以緩解創作者和技術平台之間長期以來的緊張關係；但也有一些人覺得，NFT 已經引發新型盜版和侵權形式。

NFT 不是一個新概念，自 2017 年開始就已經出現在加密市場中，當時一家名為 Dapper Labs 的公司推出了一款名為「加密貓」 CryptoKitties 的獨特數字貓咪卡通去中心化應用，結果迅速引發市場狂熱。進入 2021 年後，NFT 捲土重來，而且商品範疇也得到進一步擴大，不再局限於當年那些可愛的小貓咪了。

如今，NFT 範圍幾乎可以覆蓋所有數碼檔內容，比如：美國搖滾樂隊 Kings of Leon 與Yellowheart 最近合作推出「NFT Yourself」系列，慶祝其新專輯《When You See Yourself》的發行。英國最具標誌性的街頭藝術家 Banksy 將一副價值 7 萬英鎊的藝術品《Morons》在紐約布魯克林一處秘密地點銷毀，銷毀過程向全球觀眾直播，之後他將這幅作品製成了 NFT，因為他認為數位化藝術形式將是行業未來。

財產就像一捆柴棍，捆綁中的每根棍子都代表做某事的權利，例如你有權出售財產、收穫財產或銷毀財產等等。版權也是一種財產，現實中的確如此，而且版權中包含了更多「棍子」，如，廣播音視頻、圖像銷售等的權利，這比許多人意識到的要多。但NFT 在內容方面所做的某些限制，已經超出了實體卡所帶來的限制。NFT 是一種新的財產形式，也帶來了新的盜版形式。

事實上，發行未授權 NFT，還有一個更嚴重的潛在問題，競爭性區塊鏈服務的出現，每個區塊鏈都能保證他們提供的 NFT 是唯一權威記錄。這種情況類似兩個拍賣行各自聲稱擁有藝術品的合法所有權。對於新興 NFT 行業而言，該問題可能是一個無法回避的顯示問題，市場必須有一個最終定論，即：到底誰能證明給定代幣的獨特性。

至今市場上一些規模較大的 NFT 交易平台已經開始合作，基本上將「一個代幣」（a token）識別為具有唯一性，即使該代幣從一個平台轉移到另一個，其唯一性也不會受到影響。

儘管商標法和版權法提供了一些補救措施，但由於區塊鏈的本質是無國界且去中心化的，因此藝術家很難找到侵權者並起訴他們。

除了要留意NFT的交易風險外， NFT資產儲存也是需要留心。自行選擇用哪一類的虛擬錢包，其中「私鑰」/ 「密碼」，「公鑰」和「地址」三者之間的關係，是最重要的一點，任何失誤都有可能導致資產損失。非常非常非常重要！。

NFT 熱潮之下，金融科技產品需求將增。在元宇宙帶動之下，創科公司積極研發及應用不同科技，包括NFT，數碼港首席公眾使命官陳思源早前指出，元宇宙的意思和界定仍甚為模糊，要推動新思維，最重要的就教育，讓大眾明白到甚麼是元宇宙。