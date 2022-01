新財產形式NFT潛在版權問題！除交易風險外，還有一個問題要留神！

如果說要在過去一年挑一個關鍵字,那麼「NFT」十有八九會入選。進數碼新時代,投資以及資產擁有的模式亦變得數碼化,儘管許多人對 NFT 熱潮及其背後技術仍然感到有些困惑和不解,但沒人否認一件事:NFT 真的有利可圖!

(圖片來源︰iStock)

NFT 熱潮也引發了數碼資產本義和互聯網版權的爭論,一些人認為,NFT 可以緩解創作者和技術平台之間長期以來的緊張關係;但也有一些人覺得,NFT 已經引發新型盜版和侵權形式。

NFT 不是一個新概念,自 2017 年開始就已經出現在加密市場中,當時一家名為 Dapper Labs 的公司推出了一款名為「加密貓」 CryptoKitties 的獨特數字貓咪卡通去中心化應用,結果迅速引發市場狂熱。進入 2021 年後,NFT 捲土重來,而且商品範疇也得到進一步擴大,不再局限於當年那些可愛的小貓咪了。

如今,NFT 範圍幾乎可以覆蓋所有數碼檔內容,比如:美國搖滾樂隊 Kings of Leon 與Yellowheart 最近合作推出「NFT Yourself」系列,慶祝其新專輯《When You See Yourself》的發行。英國最具標誌性的街頭藝術家 Banksy 將一副價值 7 萬英鎊的藝術品《Morons》在紐約布魯克林一處秘密地點銷毀,銷毀過程向全球觀眾直播,之後他將這幅作品製成了 NFT,因為他認為數位化藝術形式將是行業未來。

財產就像一捆柴棍,捆綁中的每根棍子都代表做某事的權利,例如你有權出售財產、收穫財產或銷毀財產等等。版權也是一種財產,現實中的確如此,而且版權中包含了更多「棍子」,如,廣播音視頻、圖像銷售等的權利,這比許多人意識到的要多。但NFT 在內容方面所做的某些限制,已經超出了實體卡所帶來的限制。NFT 是一種新的財產形式,也帶來了新的盜版形式。

事實上,發行未授權 NFT,還有一個更嚴重的潛在問題,競爭性區塊鏈服務的出現,每個區塊鏈都能保證他們提供的 NFT 是唯一權威記錄。這種情況類似兩個拍賣行各自聲稱擁有藝術品的合法所有權。對於新興 NFT 行業而言,該問題可能是一個無法回避的顯示問題,市場必須有一個最終定論,即:到底誰能證明給定代幣的獨特性。

至今市場上一些規模較大的 NFT 交易平台已經開始合作,基本上將「一個代幣」(a token)識別為具有唯一性,即使該代幣從一個平台轉移到另一個,其唯一性也不會受到影響。

儘管商標法和版權法提供了一些補救措施,但由於區塊鏈的本質是無國界且去中心化的,因此藝術家很難找到侵權者並起訴他們。

除了要留意NFT的交易風險外, NFT資產儲存也是需要留心。自行選擇用哪一類的虛擬錢包,其中「私鑰」/ 「密碼」,「公鑰」和「地址」三者之間的關係,是最重要的一點,任何失誤都有可能導致資產損失。非常非常非常重要!。

NFT 熱潮之下,金融科技產品需求將增。在元宇宙帶動之下,創科公司積極研發及應用不同科技,包括NFT,數碼港首席公眾使命官陳思源早前指出,元宇宙的意思和界定仍甚為模糊,要推動新思維,最重要的就教育,讓大眾明白到甚麼是元宇宙。