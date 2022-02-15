疫下轉派數碼卡片？NFC傳輸資料零失誤、過程不過1秒！這技術安全嗎？

Near-field communication (NFC) 如同 RFID 技術的延伸，它同時把融合了「標籤」和「閱讀器」功能，讓我們的手機可以進行配對確認，而很多手機上的 NFC 功能，實際上只是用 NFC 進行配對確認，具體的數據傳送仍然依靠 Bluetooth 或 WiFi Direct 技術進行。

利用「NFC技術的O2O交換聯絡工具」，把名片、聯絡資料、網站、社交媒體等信息整合到同一張O2O卡片中。交換名片不僅是職場互動的起手式，也是基本禮貌，在2018年疫情前曾有一不正式統計，全球每年約有120億張名片被交換，88%的名片被遺失，真正轉化為商業價值的名片不足1%。但如今因為疫情的關係，人們盡量減少肢體接觸，遞發紙本名片多少會有些疑慮。

交換名片的儀式，或許會就此消失，不過與此同時，已有許多數碼技術出現以填補這個空缺。

隨著2022年的到來，數字化轉型更是愈發火爆，其催生的商業價值逐步凸顯，發展前景不可估量。交換名片是走闖職場的基本儀式，不過在數碼轉型時代下，該思考怎樣交換名片才能讓自己與第三者保持聯繫及給人與時並進的感覺。

在面對面時，可以直接將個人的聯繫資料傳輸到另一方的電話中。拍一拍即可使用NFC傳輸聯繫資料，資料可達100％準確，數據傳輸將不超過1秒，傳輸格式同時可兼容iOS和Android。而當無法見面時，用戶可以向他們的客戶發送數碼名片（特製鏈接），以便他們可以下載到電話聯繫人中。(例子)。

其中數碼港社群初創 NFC Touch 利用近距離數據傳輸(NFC)技術，提供更可靠的身份及文件認證，防範金融欺詐行為。

而NFC包含了許多資料安全保護的設計，「近距離」就是其中的一項。由於通訊距離小於10公分，因此NFC的載體如手機、智慧卡、標籤等在交換資料時，通常是在使用者的監看下完成，使得非法的使用者如駭客等無法竊聽、破壞或竄改資料。從安全的角度來看，「近距離」反而是優點而非缺點。

拜訪客戶時，倘出現忘記帶名片或名片數量不夠也可以避免的尷尬場面，錯失擴展人脈好時機。在更新聯繫方式後，可以實時同步給商務夥伴，錯過了意向合作機會。

現在社會對於持續經營、碳足跡等環保理念越來越加重視，可以看到許多公司的官方網頁上會有「可持續企業」或是「企業社會責任」等等的介紹。智能名片有助公司建立可持續發展和科技創新的品牌形象。

由於傳統的紙名片是經常性消耗品，而Touchless智能名片是用於傳輸聯繫資料的工具。所以從長遠來看，它會節省更多的營運成本。

自疫情後，我們將自己定位在「非接觸解方」，大家處於一個追求零接觸的世界，疫情過去之後，這樣的改變仍會持續。有了各種數碼科技加入，換名片也可以更方便和智慧化，同時也免除細菌感染等各種風險。

市場對這種新式派卡片方法仍需時間適應，但企業面對新科技產品，有時會抱著一試無妨的心態，尤當產品可結合環保理念及新科技，企業都更願意把可持續發展元素納入投資決策中。很多時候，他們得實行多項計劃和採取一些行動來實現這些目標，例如使用可持續物料，因為只要積極正視這樣的趨勢，從源頭思考，生產更安全、對環境友善的產品、重視合適工作環境，才可能翻轉形象，成為帶動新經濟及綠色金融下持續發展的一份子。



