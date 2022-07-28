「央行數碼貨幣」好處多！省時、便利行政兼減商業罪案！除可應用於消費券，還有哪些範疇大派用場？

疫情持續差不多三年了，香港至今已受到五波疫情侵襲，各行各業大受打擊，整體社會運作深受影響。過去數波香港政府亦曾推出多輪措施，而今香港已慢慢步入後疫情的新常態階段，其中是第二階段電子消費券計劃再度推行，一方面帶動提升電子支付平台的普及度，同時亦引申到有關無接觸交易的反思。

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當智能手機大行其道，電子消費、電子錢包已非甚麼新事，而金管局在早前發布數碼港元討論文件，廣邀公眾及業界持份者表達意見，令央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC）日漸引起注意。CBDC所指的，是由中央銀行以數碼形式發行的法定貨幣。據統計，作為國際金融中心，香港必須跟世界和內地早日接軌，從不同層面研究發展CBDC，尤其當中涉及很多科技、使用安全等問題，才有望避免香港落後於世界。

不過，對大眾來説，回歸到較簡單的大眾關注是，CBDC可對廣大市民有多大影響? 而又可為社會帶來多大程度的效益？ 從商業、貿易的便利度和安全性看，毫無疑問CBDC可大派用場，大有發揮作用的空間。在傳統交易和買賣中，世界各地都難以避免出現如付款後不發貨的詐騙行為，以及不同貨幣兌換率導致換算上的差異和爭拗。CBDC的可編程性，則可以透過有關數碼款項的有效時間設定解決種種問題，這正好為交易買賣提供重大保障和便利，甚至有可能減低商業罪案發生的機會，對長遠鞏固香港的國際金融中心地位乃有百利而無一害。

至於在政府的角度，電子消費券計劃則正好作為CBDC應用的具體例子。同樣基於可編程性，CBDC能大幅縮短籌備時間，有助提高效率，市民亦可免卻登記程式、提供身份認證，以至考慮使用哪一個平台收款。由於CBDC的可編程可透過設置，為「貨幣」訂立某種特定使用規則，包括設定「消費券」的使用範圍，以及有效使用日期。此舉可有效減少消費券的使用爭議，更加保障市民購物保障，故無論對減少投訴及簡化程式都能帶來正面效果。

不少涉及政府收發的費用和資助，包括繳稅和退稅，水費、差餉地租減免，以及政府津貼（如發放綜緩），皆可簡單透過數碼程式處理，這樣對行政工作和材料消耗上都能有所省卻。

早前數碼港行政總裁任景信表示：「數碼港作為香港金融科技樞紐，一直密切關注央行數碼貨幣的發展，而央行數碼貨幣將帶動區塊鏈應用方案的需求，數碼港實施多項舉措，推動本港區塊鏈科技的應用，例如透過「數碼港科技網絡」，連繫包括R3在內的主要科技企業，為科技初創公司和企業提供創新資源，研發更先進的應用方案，不斷鞏固本港作為創新科技中心的地位。」

而R3行政總裁兼創辧人David E.Rutter則表示，香港是一個持續創新和不斷追求高端技術的市場，故他們期望能為香港的金融科技公司提供創新資源，研發出更先進的CBDC及數碼貨幣應用方案。」

然而很多長者或有障礙人士對使用科技也有問題，亦成為社會步入數碼化年代的重大阻力，削弱中央數碼貨幣將其效力最大化。故此，希望政府能夠抓緊時間，研究發展數碼貨幣的可行性，並且應積極向社會教育與介紹這種世界新趨勢。同時，更應考慮到不同年齡層市民對數碼世界的適應性，政府或宜分階段釐定日期推行的幅度和範疇，避免一刀切的做法，整個社會逐步適應新世代、新事物。

學會使用智慧手機，可以同孫仔零距離溝通！這是一位長者用後的感慨。

從實際出發，從細節入手，破解數碼鴻溝。